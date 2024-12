Indiana Jones et le Cercle Ancien : pourquoi le jeu est-il moins performant sur des cartes graphiques plus puissantes

La RTX 4060 semble moins puissante qu’une RTX 3060 dans les premiers benchmarks sur le dernier jeu Indiana Jones. Le titre nécessitera d’abaisser la qualité graphique du jeu sur des GPU parfois plus puissants.

MachineGames / Bethesda Softworks

Le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien fait beaucoup parler de lui cette semaine. Très apprécié par la critique, le titre développé par MachineGames intègre le Motor Engine, une version dérivée du moteur ID Tech 7.

Le jeu s’avère très gourmand avec un socle technique exigeant le support du ray tracing, y compris en configuration minimum. Mais au-delà des technologies proposées par le jeu, il semblerait qu’il mette à mal certaines cartes graphiques pourtant très récentes. En cause : une quantité de mémoire vidéo (VRAM) insuffisante.

Une RTX 3060 plus rapide qu’une RTX 4060 dans Indiana Jones

C’est le média allemand PCGamesHardware.de qui s’est fendu d’une série de benchmarks sur le jeu en comparant 13 cartes graphiques de chez Nvidia et AMD à différentes définitions, avec les réglages graphiques au maximum. Les performances de deux cartes sont très intéressantes à noter : les GeForce RTX 3060 et 4060.

En 1080p la GeForce RTX 3060 (sortie en 2021) montre une moyenne de 57 FPS contre 25 FPS pour la RTX 4060 (sortie en 2023). Même constat en 1440p, définition à laquelle la RTX 4060 atteint une moyenne de presque 24 FPS alors que la RTX 3060 atteint les 44 FPS.

Mis à part les différences architecturelles entre les deux GPU, elles diffèrent sur leur pool mémoire, alors que la RTX 3060 propose 12 Go de VRAM, soit 4 Go de plus que la RTX 4060. L’écart se resserre en définition 4K même si la RTX 3060 conserve une avance d’environ 35% avec une moyenne de 25,8 FPS contre 19,2 FPS.

Le phénomène touche encore plus massivement les cartes AMD avec une Radeon RX 7600 XT (16 Go) qui quadruple les performances d’une RX 7600 (8 Go) dans toutes les définitions. Seule la RX 7900 XTX et ses 24 Go de mémoire s’en sort très bien, au niveau de la RTX 4080 Super avec le path tracing désactivé.

8 Go, bientôt plus suffisant pour les jeux AAA ?

En temps normal, nous observerions ces différences à haute définition, en 4K alors que la quantité de mémoire nécessaire est plus élevée. Mais comme nous l’a montré l’analyse de la chaine Digital Foundry, Indiana Jones et le Cercle Ancien sature rapidement le pool de VRAM de votre carte graphique, notamment dans les réglages les plus élevés.

Ici, le protocole de test de PCGamesHardware met en lumière la sévérité du moteur de ID Software selon les réglages choisis : si vous osez dépasser les paramètres recommandés pour la quantité de mémoire de votre carte graphique, vous serez lourdement sanctionnés en termes de performance.

Il est donc nécessaire d’abaisser le niveau de qualité du jeu sur une RTX 4060 par rapport à une RTX 3060 afin de rattraper ce manque à gagner et ainsi conserver une avance sur la génération précédente. Si les différences graphiques sont minimes comme dans beaucoup de jeux modernes, l’opération peut sembler contre-productive, surtout pour un GPU en théorie plus puissant, notamment en ray tracing.

Et la tendance pourrait de nouveau s’observer en 2025 alors que AMD et Nvidia pourraient toujours proposer des cartes graphiques intégrant 8 Go de mémoire vidéo. Le constat concerne uniquement le moteur d’Indiana Jones, mais il sera intéressant de mesurer comment se comportent de tels GPU sur des jeux de 2025.