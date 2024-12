Indiana Jones et le Cercle Ancien : une première mise à jour majeure qui plaira aux joueurs PC

MachineGames vient de déployer la première mise à jour d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, apportant des améliorations significatives, notamment pour les joueurs PC.

La nouveauté phare de ce patch pour Indiana Jones et le Cercle Ancien est l’introduction du Path Tracing complet pour les cartes graphiques NVIDIA. Cette fonctionnalité, réservée aux configurations haut de gamme, nécessite un minimum de 12 Go de VRAM pour fonctionner. Les possesseurs de cartes AMD devront patienter, le studio ayant confirmé que le support FSR arrivera dans une future mise à jour.

Sur le plan technique, cette mise à jour résout plusieurs problèmes spécifiques à la version PC. Les performances ont été optimisées sur les grands niveaux pour les cartes disposant de 8 Go de VRAM. Les effets de moiré qui apparaissaient lors de l’utilisation simultanée du HDR et du DLSS ont été corrigés. Le scintillement des flammes de torche à haut taux de rafraîchissement a également été supprimé.

Pour aller plus loin

Indiana Jones et le Cercle Ancien : voici nos configurations PC recommandées pour y jouer

Indiana Jones et le Cercle Ancien a droit à des améliorations de gameplay

Le gameplay n’est pas en reste. Le fouet d’Indiana ne se détachera plus de manière inattendue pendant les phases de balancement, et le bug qui empêchait de bloquer les coups tout en regardant un objet à ramasser appartient désormais au passé. Les développeurs ont également corrigé un problème rare de plantage lors de la sauvegarde.

Les missions ont aussi reçu leur lot d’améliorations. Plusieurs opportunités photos et notes de journal sont maintenant correctement accessibles lors de la revisite des niveaux. Les problèmes d’IA des personnages non-joueurs, notamment Gina, ont été résolus, assurant une meilleure navigation dans les environnements.

MachineGames semble vraiment vouloir peaufiner l’expérience de jeu au maximum. Pour rappel, développé en collaboration avec Todd Howard de Bethesda Softworks, Indiana Jones et le Grand Cercle mêle habilement aventure, énigmes et infiltration, s’éloignant des racines FPS du studio pour offrir une expérience plus fidèle à l’esprit de la franchise.

La mise à jour est disponible dès maintenant sur Steam et devrait contribuer à améliorer l’expérience globale en attendant la sortie sur PlayStation 5 prévue pour 2025.