Test du chargeur Ugreen Nexode 500W : enfin la fin du chaos de câbles ?

Six appareils qui se chargent en même temps et à fond avec un seul adaptateur au mur : utopie ou réalité ? L’Ugreen Nexode 500W propose de répondre à ce défi.

Ugreen Nexode 500W

Combien d’adaptateurs secteur encombrent votre bureau en ce moment ? Si vous comptez plus de trois, l’Ugreen Nexode 500W mérite votre attention. Ce chargeur de bureau promet de remplacer toute votre collection d’adaptateurs par une seule station ultra-puissante. Après plusieurs semaines de test, voici ce que nous avons découvert.

Une mini tour

Dès le déballage, on comprend qu’Ugreen a misé sur la qualité. Le Nexode 500W pèse son poids – 1,8 kg exactement – mais cette solidité rassure quand on sait qu’il va gérer autant de puissance. Ses dimensions de 14,6 × 6,0 × 11,5 cm lui donnent des allures de mini-tour PC, en beaucoup plus élégant.

Le choix esthétique frappe par sa simplicité. Pas de fioritures, pas de LED aveuglantes qui clignotent la nuit, ni d’écran qui affiche les watts : juste un design épuré avec un logo discret. Sur un bureau moderne, il se fond parfaitement dans le décor sans attirer l’attention. C’est exactement ce qu’on attend d’un équipement professionnel.

Les finitions témoignent du soin apporté à la conception. La surface mate évite les traces de doigts, tandis que les deux bandes de caoutchouc à la base garantissent une stabilité parfaite. Plus besoin de courir après le chargeur qui glisse à chaque branchement de câble.

L’organisation des ports suit une logique claire : cinq connecteurs USB-C alignés sur la face avant, complétés par un port USB-A pour les équipements plus anciens. Chaque port affiche sa puissance maximale, ce qui élimine les devinettes lors des branchements.

La puissance avant tout

500 watts de puissance totale : le chiffre impressionne, mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? En pratique, une connectique ne sort jamais 500 watts d’un coup. Mais vous pouvez charger simultanément un MacBook Pro 16 pouces, deux ultrabooks, un smartphone et une tablette sans aucun ralentissement. Le tout avec un seul câble d’alimentation branché au mur.

Le port principal délivre jusqu’à 240 watts (48 V, 5 A) via la norme Power Delivery 3.1. Cette puissance permet de charger les ordinateurs portables les plus gourmands à leur vitesse maximale. Lors de nos tests, un MacBook Pro est passé de 0 à 70 % de batterie en moins d’une heure, sachant que celui-là n’encaisse que 96 watts en 14 pouces et 140 watts sur le 16 pouces (et encore avec la puce M4 Max).

Ugreen Nexode 500W

Difficile de faire mieux avec un chargeur d’origine. Le plus intéressant sera forcément d’utiliser ces 240 watts pour les PC portables de gaming, dont le besoin de puissance est bien plus important que les MacBook et autres PC ultrabooks. On peut citer, par exemple, le Framework Laptop 16 qui tire 180 watts.

Mais c’est rare… La plupart des modèles puissants restent limités à 100-140 W en USB-C, et passent sur un connecteur propriétaire pour dépasser ces valeurs.

La technologie au nitrure de gallium (GaN) explique cette performance dans un format si compact. Comparée aux composants traditionnels, cette approche divise par trois la taille des circuits tout en améliorant l’efficacité énergétique. Résultat : moins de chaleur dégagée et une conversion d’énergie optimisée.

L’intelligence du système se révèle dans la gestion automatique de la puissance. Branchez un seul appareil sur le port principal ? Il récupère les 240 watts complets. Ajoutez d’autres équipements ? Le chargeur redistribue automatiquement la puissance selon les besoins de chacun. Aucune intervention manuelle requise.

Les quatre ports USB-C secondaires développent chacun 100 watts en usage individuel. Cette capacité couvre largement les besoins de la plupart des ordinateurs portables actuels. Même les consoles de jeux portables comme le Steam Deck trouvent leur compte avec cette puissance disponible.

La compatibilité universelle constitue un autre atout. Power Delivery 3.1, Quick Charge 3.0, et les protocoles propriétaires des grands constructeurs sont nativement supportés. L’appareil dialogue automatiquement avec chaque équipement pour optimiser la charge selon ses caractéristiques.

Nos tests en conditions réelles ont confirmé la stabilité du système. Cinq appareils connectés simultanément, branchements et débranchements fréquents : la puissance reste constante et la charge se poursuit sans accroc. Cette fiabilité rassure pour un usage professionnel intensif.

La sécurité n’a pas été négligée. La technologie Thermal Guard surveille en permanence la température interne et ajuste les paramètres si nécessaire. Un capteur de basculement complète le dispositif : si le chargeur tombe, il réduit automatiquement sa puissance pour éviter tout risque de surchauffe.

Un investissement qui se discute

À 249,99 euros en prix public, l’Ugreen Nexode 500W ne s’adresse pas aux utilisateurs occasionnels. Cette tarification le positionne clairement dans le segment premium, aux côtés des solutions professionnelles haut de gamme. La remise actuelle de 20 % sur Amazon ramène néanmoins à moins de 200 euros.

Anker propose aussi des gros chargeurs, comme celui-là, avec un total de 250 Watts et 6 ports, avec un écran LCD cette fois-ci.