TCL Q65H : La barre de son qui vous transporte dans l’action

La marque TCL vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle barre de son Q65H. Dévoilée en même temps que les téléviseurs, cette nouvelle référence intègre la technologie Ray Danz et promet de transformer radicalement l’expérience sonore à la maison.

TCL Q65H // Source : TCL

Annoncée pendant la présentation des nouveaux téléviseurs 2025 de TCL, la barre de son TCL Q65H se présente comme une solution audio complète avec son système 5.1 canaux. D’après la marque, cette configuration permet de créer un environnement sonore véritablement enveloppant autour de l’auditeur. Elle vient s’intégrer dans la gamme aux côtés des Q85H et Q75H annoncés en fin d’année 2024.

L’intégration des technologies Dolby Atmos et DTS:X est l’un de ces principaux atouts, offrant une spatialisation du son particulièrement réaliste qui place l’utilisateur au centre de l’action. La façade est recouverte d’un tissu. Il y a trois canaux à l’avant mais pas de haut-parleurs orientés vers le haut à la différence de la barre Q85H, par exemple, pour les effets de plafond.

En outre, on peut également compter sur la technologie Ray Danz disponible sur certains modèles de barres de son de la marque. Celle-ci utilise des réflecteurs acoustiques courbes pour élargir considérablement la scène sonore créant ainsi un champ sonore plus vaste que les barres de son traditionnelles de dimensions similaires.

TCL Q65H // Source : TCL

La barre de son est associée à un caisson de basses sans fil qui délivre une puissance de 70W, garantissant ainsi des basses profondes et percutantes qui enrichissent considérablement l’expérience d’écoute et qu’il est toujours intéressant d’avoir. Selon TCL, la puissance totale de 500W permet à la Q65H de se positionner comme une référence dans sa catégorie. Nous verrons cela lors du test complet dès que nous pourrons mettre la main dessus.

Cette puissance impressionnante veut assurer une restitution sonore ample, capable de remplir efficacement des pièces de vie de grande dimension sans distorsion, même à volume élevé, selon la marque.

Une intégration intéressante

La connectivité constitue un autre point fort de la TCL Q65H. En effet, elle est équipée d’une connexion HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) afin d’assurer une transmission audio de haute qualité depuis les sources compatibles, tout en simplifiant le câblage. Rappelons que cette technologie permet de faire transiter des formats audio non compressés et des signaux Dolby Atmos entre le téléviseur et la barre de son.

Notez aussi la présence d’une entrée HDMI afin de brancher une box multimédia, par exemple, voire une console ou un PC. La barre de son est compatible Bluetooth 5.3. Elle prend aussi en charge la fonctionnalité Tutti Choral qui permet une synchronisation optimale entre les haut-parleurs du téléviseur et la barre de son afin de créer une cohérence sonore parfaite entre tous les éléments diffusant du son.

TCL Q65H connectiques // Source : TCL

Le design de la barre de son reflète l’approche contemporaine de TCL en matière d’électronique grand public. En effet, elle profite de lignes épurées et de finitions soignées afin de s’intégrer harmonieusement dans différents types d’intérieurs, qu’il s’agisse d’espaces modernes ou plus classiques.

Disponibilité et prix de la barre de son TCL Q65H

La nouvelle barre de son TCL Q65H est disponible pour un prix plutôt raisonnable de 399 euros.