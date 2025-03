TCL série C, des téléviseurs milieux de gamme Mini-LED sous Google TV jusqu’à 115 pouces

TCL vient de dévoiler sa nouvelle gamme de téléviseurs série C 2025. Dotée d’une dalle QD-Mini LED de 7ème génération, elle promet une très belle expérience télévisuelle à la maison.

TCL C7K lifestyle // Source : TCL

La série C a été annoncée en même temps que la série X11K. Elle est composée des modèles C6K, C7K, C8K et C9K, représentant l’aboutissement des efforts de TCL pour démocratiser l’excellence visuelle.

Que ce soit pour les amateurs de jeux vidéo, les passionnés de sport ou les cinéphiles exigeants, ces téléviseurs ont été conçus pour offrir une qualité d’image avec un minimum de compromis.

TCL C6K // Source : TCL

Nouveau panneau Mini-LED ultra lumineux et effet de blooming très limité

Au cœur de cette nouvelle gamme se trouve la technologie QD-Mini LED de 7ème génération, dont TCL est pionnier. Cette innovation apporte, selon la marque, des améliorations significatives en termes de luminosité, de contraste et de rendu des couleurs. Les téléviseurs de la série C offrent des noirs plus profonds, des couleurs plus riches et des mouvements plus fluides, le tout avec une consommation d’énergie réduite jusqu’à 40%, toujours d’après le fabricant.

TCL C6K // Source : TCL

La technologie propriétaire TCL Halo Control est intégrée pour optimiser la gestion de la lumière, réduisant efficacement les halos (blooming) et améliorant la netteté de l’image. Les pics de luminosité varient selon les modèles, allant de 1000 cd/m² pour le C6K à un impressionnant 6500 cd/m² pour le haut de gamme C9K, d’après TCL.

À partir du modèle C7K, TCL introduit le panneau CrystGlow HVA, une innovation qui veut offrir un taux de contraste jusqu’à cinq fois supérieur aux précédentes dalles. En outre, d’après TCL, cela permet également de profiter d’angles de vision élargis et une réduction efficace des halos (blooming).

TCL C7K // Source : TCL

En outre, on peut également compter sur l’intégration d’un filtre antireflet qui se veut des plus performants, sans toutefois atteindre les capacités du revêtement Samsung sur les modèles OLED S95D, S95F et les récents TV 8K QN900F et QN990F, par exemple.

Du HDR et une fréquence jusqu’à 144 Hz, pour les jeux

La série C intègre également des technologies de pointe pour une expérience visuelle qui se veut des plus qualitatives et voulant répondre à tous les besoins. Les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ, le processeur TCL AiPQ Pro et une fréquence de rafraîchissement maximale de 144Hz sont présents sur tous les modèles, offrant des performances adaptées à tous les usages, du home cinéma au gaming.

Les modèles C8K et C9K profitent d’un châssis sans bord et une image couvrant 100% de l’écran, pour proposer une immersion des plus profondes.

TCL C8K // Source : TCL

Une expérience audio personnalisée signée Bang & Olufsen et Gemini à bord

Pour la partie audio, TCL s’est associé à la marque Onkyo pour la série C6K et la renommée Bang & Olufsen sur les séries C7K, C8K et C9K. Pour ces dernières, notez la présence de canaux verticaux pour une immersion sonore renforcée. En outre, on peut compter sur l’interface Beosonic, accessible via l’application Bang & Olufsen, permet de personnaliser l’expérience sonore en ajustant la qualité et l’ambiance selon les préférences de chacun.

TCL 75C9K // Source : TCL

Outre le fait que les téléviseurs sont animés par Google TV avec son lot d’applications et de services de streaming, TCL a collaboré avec Google pour intégrer une intelligence artificielle avancée à ses téléviseurs. Ainsi, l’assistant vocal est Gemini qui se veut être un véritable compagnon conversationnel, capable de comprendre et de répondre à des requêtes complexes en utilisant un langage naturel, sans nécessiter la commande « Ok Google ».

TCL C6K Google TV // Source : TCL

Une gamme complète de 50 jusqu’à 115 pouces

La série C de TCL propose une large gamme de tailles pour s’adapter à tous les intérieurs. Ainsi, la série TCL C6K sera disponible en 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces tandis que la série TCL C7K offrira en plus une option 115 pouces. La série de téléviseurs TCL C8K sera proposée en 55, 65, 75, 85 et 98 pouces alors que la série la plus haut de gamme TCL C9K sera disponible en 65, 75 et 85 pouces.