Samsung voit très grand pour ses TV QN90F et Q80F avec des modèles jusqu’à 115 pouces

Lors de son évènement First Look, Samsung a annoncé la commercialisation de téléviseurs de très grande taille. Il s’agit des modèles QN90F de 115 pouces et Q80F de 100 pouces dont voici tous les détails.

Samsung QN90F 115 pouces // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La nouvelle gamme de téléviseurs Samsung QN90F, dévoilée au CES 2025, introduit le premier modèle de la marque d’une diagonale géante de 115 pouces. Cela permet de concurrencer TCL avec sa série X955. Normalement, la série QN90F est déclinée en plusieurs tailles de 43 pouces jusqu’à 98 pouces avec le même traitement antireflet Glare Free que la série OLED Samsung S95D et S95F. Mais la version de 115 pouces n’en profite pas. Par contre, cette dernière bénéficie de la technologie Supersize Picture Enhancer, spécialement développée pour maintenir une qualité d’image optimale sur cette dimension exceptionnelle.

Sinon, tous les téléviseurs de la série QN90F s’appuient sur la technologie Neo QLED (rétroéclairage Mini-LED), associée au nouveau processeur NQ4 AI Gen3. Cette combinaison permet d’obtenir une qualité d’image optimisée par l’intelligence artificielle, notamment grâce à l’upscaling 4K AI Pro. La dalle affiche une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, particulièrement appréciable pour les jeux vidéo.

Samsung QN90F 115 pouces de profil // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, cette série peut compter sur l’intégration d’un système audio intégré de 60 watts, configuré en 4.2.2 canaux, prenant en charge le Dolby Atmos pour une immersion sonore optimale.

Une gamme intelligence, prête à vous rendre bien des services

Comme les autres TV 2025 de la marque, cette série QN90F peut compter sur l’intégration de l’intelligence artificielle qui se manifeste également à travers plusieurs fonctionnalités pratiques comme Click to Search (affichage à l’écran d’informations sur des détails de l’image en cours de diffusion), Samsung Food et Live Translate. C’est ce que Samsung appelle la fonction Vision AI, un ensemble de technologies d’intelligence artificielle qui optimise également automatiquement les paramètres d’affichage selon le contenu visionné.

Samsung Vision AI // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La collaboration avec Microsoft permet d’intégrer Copilot Plus, offrant des possibilités d’interaction vocale avancées. On peut, par exemple, demander au téléviseur d’organiser un voyage à l’étranger en lui faisant sélectionner les endroits à visiter et les lieux dans lesquels se restaurer avant de se voir envoyer toutes les informations sur son smartphone.

Samsung Vision AI // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, le traitement de l’image bénéficie d’améliorations significatives, notamment dans la gestion des couleurs et du contraste. Le système d’upscaling intelligent adapte avec précision les contenus de définition inférieure pour les afficher en 4K, préservant ainsi la qualité visuelle, quelle que soit la source.

Samsung QN90F 85 pouces // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La série Q80F jusqu’à 100 pouces en diagonale

La nouvelle série de TV Samsung Q80F est déclinée en 55, 65, 75, 85 et 100 pouces. Elle propose un système de rétroéclairage Mini LED associé à la technologie Quantum Dots pour les couleurs. L’écran bénéficie du processeur NQ4 AI Gen2, qui analyse et optimise chaque image en temps réel. Le téléviseur propose une définition Ultra HD native et prend en charge les formats HDR10 et HDR10+.

La dalle offre un taux de rafraîchissement variable, particulièrement adapté aux usages gaming. Les quatre ports HDMI 2.1 permettent de profiter pleinement des consoles nouvelle génération. Le système audio intègre quatre canaux d’une puissance de 30 watts, compatible avec le format Dolby Atmos. Là aussi, on peut compter sur les fonctions Vision AI, comme sur tous les téléviseurs 2025 de Samsung.

Bien entendu, l’interface Tizen, qui équipe le Q80F, intègre les principales applications de streaming et services connectés. Le Gaming Hub centralise l’accès aux plateformes de cloud gaming, permettant de jouer sans console additionnelle.

Pour aller plus loin

Samsung Tizen OS : rubriques, paramètres, fonctions… tout savoir sur le système des TV et vidéoprojecteurs

Enfin, notez que la partie audio n’est pas en reste avec un système 4.0 canaux qui assure une spatialisation précise du son. La compatibilité Dolby Atmos renforce l’immersion sonore pour les contenus compatibles.

Disponibilité et prix des séries Samsung QN90F et Q80F

Pour le moment, Samsung n’a pas communiqué sur les prix des différentes tailles d’écran aussi bien pour la série QN90F que Q80F. Nous devrions en savoir plus dans les prochains mois tout comme leur date de disponibilité.