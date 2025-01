Samsung The Frame Pro, on passe en Mini-LED 144 Hz sans fil et à partir de 65 pouces

Lors de son événement First Look, Samsung a annoncé sa nouvelle gamme de téléviseurs The Frame Pro. Disponible à partir de 65 pouces, la dalle est maintenant dotée d’un rétroéclairage Mini-LED avec une fréquence de 144 Hz, passe en « sans fil » mais toujours avec une dalle mate.

Samsung The Frame Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung propose désormais deux gammes de téléviseurs The Frame. Les The Frame « classique » avec un rétroéclairage LED jusqu’en 65 pouces et à partir de 32 pouces pour 2025 et les modèles The Frame Pro à partir de 65 pouces. Cette série compte aussi des diagonales de 75 et 85 pouces.

Les téléviseurs The Frame Pro se distinguent par l’intégration d’une dalle Neo QLED (rétroéclairage Mini-LED), une première pour la gamme Frame. Cette technologie permet d’obtenir une luminosité plus élevée et des contrastes plus marqués, améliorant ainsi la qualité d’affichage des contenus vidéo comme des œuvres d’art. Ce nouveau modèle conserve le revêtement mat anti-reflet caractéristique de la gamme.

Une connectivité sans fil innovante

L’innovation la plus notable réside dans l’introduction du boîtier One Connect sans fil. Cette solution permet de connecter tous les périphériques externes à distance, sans liaison physique avec l’écran. Seul le câble d’alimentation reste nécessaire, permettant une installation encore plus épurée. Le système fonctionne jusqu’à 10 mètres de distance, même à travers les murs, via du Wi-Fi 6.

Samsung The Frame Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

The Frame Pro n’oublie pas les joueurs avec une fréquence de rafraîchissement portée à 144 Hz. L’interface gaming Tizen permet de personnaliser le ratio d’affichage et la fréquence d’images selon les préférences.

L’art au cœur du dispositif

La fonction galerie d’art, élément distinctif de la gamme Frame, bénéficie d’améliorations notables. L’accès à plus de 3 000 œuvres via l’Art Store reste central, avec un abonnement mensuel. Le traitement mat de l’écran renforce l’illusion d’une véritable toile accrochée au mur.

Techniquement, cette nouvelle série profite du processeur NQ4 Gen3 AI, assurant un traitement optimisé des images. Samsung n’a pas encore communiqué sur le prix ni sur la date de commercialisation précise de The Frame Pro, mais sa sortie est prévue courant 2025.