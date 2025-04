Maintenant Mini-LED, 144 Hz, sans fil et une expérience artistique renouvelée pour les TV The Frame Pro

Comme évoqué lors du CES 2025 de Las Vegas, Samsung enrichit sa gamme de téléviseurs The Frame avec l’arrivée des modèles The Frame Pro. Proposés en 65, 75 et 85 pouces, ces TV gagnent un système de rétroéclairage Mini-LED, une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, une connectivité sans fil et un accent renouvelé sur l’affichage artistique.

Samsung The Frame Pro 2025 // Source : Samsung

Si les téléviseurs Samsung The Frame profitent d’une excellente notoriété pour avoir lancé un nouveau segment sur le marché des TV à travers le monde, certains décriaient leurs technologies en retard par rapport aux autres modèles du fabricant. En effet, ces modèles jusqu’en 2024 utilisent un système de rétroéclairage LED inhérent aux TV de milieu de gamme.

The Frame Pro : une nouvelle génération de téléviseurs design et maintenant performants

Lors du CES 2025, Samsung a officialisé le lancement de deux gammes distinctes pour sa série The Frame. D’un côté, les modèles « classiques » toujours avec un rétroéclairage LED, proposés jusqu’à 65 pouces et à partir de 32 pouces dès 2025. De l’autre, la nouvelle série The Frame Pro, qui débute à 65 pouces et s’étend aux formats 75 et 85 pouces. Cette segmentation permet à la marque de répondre à des besoins variés, tout en introduisant des innovations majeures sur la version Pro. Rappelons qu’il est possible de changer le cadre. Différentes finitions sont disponibles : noyer, métal doré, teck et blanc afin de s’harmoniser avec tous les intérieurs et changer à l’envi.

Le principal changement réside donc dans l’intégration d’une dalle Neo QLED, utilisant un rétroéclairage Mini-LED avec un filtre Quantum Dots. Il s’agit d’une première pour la gamme Frame. D’après Samsung, cette technologie assure une luminosité supérieure et des contrastes plus marqués, améliorant significativement la qualité d’affichage, aussi bien pour les contenus vidéo que pour les œuvres d’art numériques.

Le revêtement mate anti-reflet, déjà plébiscité sur les précédentes générations, est conservé et accentue l’effet « tableau » recherché par de nombreux utilisateurs. Avec ces technologies, Samsung veut aussi mieux répondre à la concurrence symbolisée par Hisense avec ses modèles Canvas TV et TCL NXTFrame dont vous pouvez lire notre test complet.

L’art numérique au centre de l’expérience utilisateur

Outre l’aspect purement technique, force est de constater que la dimension artistique demeure au cœur de l’ADN de la gamme The Frame. Sur la version Pro, la fonction galerie d’art bénéficie d’améliorations notables. L’accès à plus de 3 000 œuvres via l’Art Store reste un élément central, accessible par abonnement mensuel. Le traitement mat de l’écran, couplé à la technologie Mini-LED, permet d’accentuer l’illusion d’une véritable toile accrochée au mur, même dans des conditions de forte luminosité ambiante.

En effet, sur ce segment de marché, Samsung propose des contenus « tableaux » de plus grande qualité que ses concurrents.

Une connectivité sans fil et fini de rigoler pour le gaming

Outre sa nouvelle dalle, les téléviseurs Samsung The Frame Pro profitent du boîtier One Connect sans fil à l’image des TV haut de gamme de la marque. Ce dispositif externe permet de connecter tous les périphériques externes à distance, sans liaison physique directe avec l’écran. Seul le câble d’alimentation demeure indispensable, ce qui facilite une installation discrète et épurée. Le système fonctionne jusqu’à 10 mètres de distance, même à travers les murs, grâce à la compatibilité avec le Wi-Fi 7.

De plus, pour les amateurs de jeux vidéo, The Frame Pro propose une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz, une caractéristique déjà disponible sur les modèles NXTFrame de TCL et Canvas TV de Hisense. En outre, l’interface Tizen dédiée au gaming permet de personnaliser le ratio d’affichage et la fréquence d’images selon les préférences de chacun. Samsung espère donc toucher un public plus large que jusqu’à présent et plus particulièrement les joueurs recherchant à la fois performances et esthétique.

Ainsi, les TV Samsung The Frame Pro se veulent beaucoup plus polyvalents et moins souffrir d’une comparaison délicate avec les modèles haut de gamme de la marque ou de la concurrence.

Samsung The Frame Pro 2025 // Source : Samsung

Une pincée d’IA dans votre tableau

Outre l’optimisation de la qualité d’image, les téléviseurs Samsung The Frame Pro profitent des mêmes fonctions d’intelligence artificielle que les autres modèles 2025 sous Tizen OS 9.0. Il est ainsi possible de voir les sous-titres d’un programme traduits en temps réel.

On peut également consulter des programmes similaires à ce que l’on regarde et avoir des informations sur les acteurs présents à l’image. En outre, on peut également compter sur la possibilité de générer des fonds d’écran totalement unique.

Enfin, notez aussi l’évolution de l’assistant personnel Bixby qui offre une discussion en multitâche, ce dernier se « souvenant » des commandes vocales précédentes. Ces fonctions sont déjà présentes sur les TV Samsung QN900F et S95F que nous avons testés.

Disponibilité et prix des TV Samsung The Frame Pro

À l’heure de l’écriture de ces lignes, les téléviseurs Samsung The Frame sont disponibles en précommande. Ils seront proposés à partir du début du mois de mai en boutique et en ligne. La référence TQ65LS03F d’une diagonale de 65 pouces est annoncée à un prix conseillé de 2199 euros. Comptez 3499 euros pour le 75 pouces TQ75LS03F et 4699 euros pour la version de 85 pouces TQ85S03F.