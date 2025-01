L’intelligence artificielle s’invite vraiment sur les téléviseurs en 2025, faut-il s’en méfier ?

Les constructeurs de téléviseurs connectés ont dévoilé leurs nouvelles gammes intégrant différents assistants d’intelligence artificielle. Samsung et LG s’associent à Microsoft pour intégrer Copilot, tandis que Google prépare l’arrivée de Gemini sur les téléviseurs TCL et Sony.

Samsung CES 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’année 2025 marque un tournant pour les téléviseurs intelligents avec l’intégration massive d’assistants vocaux basés sur l’intelligence artificielle. En effet, jusqu’ici, en matière d’IA, on parlait surtout d’optimisation de l’image et du son, notamment grâce à des algorithmes de reconnaissances de contenus permettant de mieux mettre à l’échelle les scènes sur les téléviseurs Ultra HD ou d’adapter les dialogues par rapport aux bruits de fond. Il est également question, sur certains appareils, de proposer aux utilisateurs un basculement automatique vers le bon mode d’image, en fonction de la détection des contenus (films ou sport, par exemple). Ces fonctionnalités vont encore se développer, mais on va pouvoir faire beaucoup plus que cela.

Ainsi, Samsung et LG ont annoncé lors du CES 2025 leur collaboration avec Microsoft pour intégrer Copilot Plus dans leurs nouveaux modèles. En parallèle, Google prévoit le déploiement de son assistant Gemini sur les téléviseurs TCL et Sony.

Des fonctionnalités centrées sur l’interaction naturelle

Samsung intègre donc Copilot Plus dans sa gamme de téléviseurs à partir du modèle Q7F et jusqu’au QN990F en passant par les OLED S95F, dans le cadre de son initiative Vision AI présenté à Las Vegas.

Samsung Vision AI // Source : Samsung

Au passage, notez que cette nouveauté intervient après le retrait de Google Assistant de l’ensemble de ses téléviseurs.

Les nouveaux téléviseurs Samsung 2025 (et ceux de 2024 via une mise à jour à venir) équipés de Copilot Plus sous Tizen OS permettront aux utilisateurs d’effectuer des recherches contextuelles et d’organiser leurs contenus de manière intuitive.

Par exemple, lors de la présentation, Samsung nous a fait la démonstration d’une personne qui souhaite organiser un séjour à Las Vegas pendant 4 jours. L’individu demande vocalement et naturellement à son téléviseur (via l’assistant intelligent) de lui trouver les meilleurs points d’intérêts et lieux à visiter pendant son voyage et lui précise même le type de plats qu’il veut consommer lors de son déplacement.

En quelques secondes, l’assistant créé un planning optimisé avec les différents lieux (que la personne peut accepter ou retoquer via une conversation naturelle). Un itinéraire est proposé. Une fois le trajet et les points d’intérêts validés, toutes les informations peuvent être envoyées directement sur le smartphone de l’utilisateur.

Samsung Vision AI // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, Samsung enrichit cette expérience avec des fonctionnalités comme Live Translate pour la traduction en temps réel et Click To Search pour obtenir des informations sur les éléments affichés à l’écran. Cette dernière fonctionnalité permet d’afficher des films ou des séries disponibles sur les plateformes du système dans lequel un ou une artiste joue, par exemple. D’autres contenus en relation sont également proposés. Si plusieurs personnes apparaissent à l’écran, un double menu s’affiche pour sélectionner celui qui nous intéresse.

Samsung Vision AI // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les téléviseurs Samsung proposeront aussi cette année la possibilité de générer des fonds d’écran grâce à l’intelligence artificielle en choisissant quelques critères personnels. Trois images sont générées et suggérées avec un maximum de 10 réalisables par jour.

Samsung Vision AI // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG, quant à lui, incorpore Copilot Plus aussi dans sa nouvelle série OLED evo (LG C5, G5 et M5), via webOS 25.

LG C5 webOS 25 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les téléviseurs sont accompagnés d’une télécommande baptisée « AI Remote » dotée d’un bouton dédié à l’intelligence artificielle.

Télécommande LG 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les fonctionnalités semblent pour le moment plus limitées que chez Samsung. Avant de pouvoir en savoir plus et de tester webOS 25 avec ses nouvelles fonctions, LG nous a cependant fait la démonstration de la reconnaissance vocale. Si le TV est connecté sur un profil d’un utilisateur de la maison, il est possible, pour un deuxième utilisateur d’être reconnu vocalement et de se voir afficher son contenu avec un changement automatique du profil.

Une autre fonction qui sera disponible sur certains marchés, c’est la possibilité, via « Click to Search », de rechercher et d’identifier instantanément pratiquement n’importe quelle personne ou produit à l’écran en cliquant dessus à l’aide du curseur de la télécommande LG Magic Remote. Il sera ainsi possible d’acheter le produit en question via un processus d’achat sécurisé via webOS Pay de LG.

Source : LG The Take

Et Gemini sur les prochaines mises à jour de Google TV

Du côté de Google, Gemini propose une approche conversationnelle permettant aux familles d’interagir naturellement avec leur téléviseur. La découverte de contenus sera simplifiée avec des requêtes vocales plus naturelles afin, par exemple, de trouver des films ou des séries familiales similaires à celles que l’on aime déjà.

L’assistant répondra aux questions sur divers sujets, comme les voyages, la santé ou l’histoire, en accompagnant ses réponses de vidéos contextuelles, notamment puisées sur la plateforme YouTube. Google promet toutefois que d’autres services, tels que des chaînes d’informations de confiance, pourront, à l’avenir, venir alimenter les réponses.

En outre, les téléviseurs Google TV intègreront également un « hub d’expérience ambiante » affichant photos personnelles et calendriers en veille lorsque le TV n’est pas utilisé.

Google // Source : ZDNET

Un capteur de mouvement intégré sur les téléviseurs 2025 permettra de détecter la présence ou non des utilisateurs. Il sera également possible de générer des fonds d’écrans exclusifs, simplement en répondant à quelques questions sur votre humeur du moment, une couleur désirée et un style souhaité.

Selon ZDNet, les fonctionnalités Gemini décrites ci-dessus seront déployées via une mise à jour courant 2025, notamment sur les téléviseurs Sony et TCL.

Vidaa, aussi pousse l’IA sur ses TV

La marque Hisense, avec son système Vidaa, proposera aussi des nouveautés cette année. Vidaa 9 qui sera déployé dans le courant des prochains mois, proposera des optimisations automatiques de l’image et du son. Ainsi, on pourra demander au téléviseur d’afficher une image plus lumineuse. Par défaut, l’assistant expliquera comment faire depuis les paramètres, mais il sera aussi possible de lui demander de changer les réglages automatiquement pour, par exemple, changer le mode d’image.

Hisense // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Une recherche vocale plus naturelle sera également intégrée. Le support sera étoffé et plus facilement accessible. Des sous-titres en temps réel pourront s’afficher sur les contenus vidéos qui n’en proposent pas par défaut.

Le contrôle des objets connectés Hisense présents à la maison sera aussi possible, directement depuis l’interface du téléviseur. En outre, si on regarde régulièrement des chaînes ayant une thématique « cuisine », par exemple, des contenus adaptés et similaires seront proposés aux utilisateurs. Lorsqu’on regarde des vidéos, il sera également possible de lancer une page Internet avec des boutiques qui proposent les objets que l’on peut voir à l’écran.

L’intelligence artificielle s’invite dans nos salons : entre promesses et inquiétudes

La révolution de l’intelligence artificielle frappe désormais vraiment à la porte de nos téléviseurs. Mais cette intelligence accrue soulève de sérieuses questions en matière de protection de la vie privée. Ces téléviseurs collectent en permanence des données sur nos habitudes de visionnage, nos conversations et même nos déplacements dans la pièce.

Les constructeurs reconnaissent d’ailleurs utiliser ces informations pour proposer des publicités ciblées et les partager avec des partenaires commerciaux. Une pratique qui rappelle le scandale Vizio, où le fabricant avait été condamné à une amende de 2,2 millions de dollars pour avoir espionné 11 millions d’utilisateurs sans leur consentement.

Face à ces enjeux, les régulateurs commencent à réagir. L’Europe prépare notamment une nouvelle réglementation pour renforcer la protection des données collectées par les objets connectés. En attendant, nous conseillons de rester vigilants et de configurer soigneusement vos paramètres de confidentialité des appareils, même si les constructeurs ne facilitent pas toujours cette démarche.