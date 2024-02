Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’un téléviseur Samsung : une fonctionnalité va disparaître

Aimez-vous parler avec votre téléviseur ? Samsung a annoncé la disparition d'une fonctionnalité : Google Assistant.

Chez Samsung, ça bouge pas mal en ce moment, surtout du côté des téléviseurs. Le constructeur coréen promet désormais de mettre à jour son système d’exploitation Tizen, pour pouvoir profiter de nouvelles fonctionnalités sur les anciens modèles. Mais attention, tout n’est pas rose : une fonction bien pratique va tirer sa révérence.

Surprise sur le site de Samsung Electronics US : la marque annonce discrètement qu’elle va enlever l’Assistant Google de ses téléviseurs. Oui, vous avez bien lu. Si vous avez un modèle de 2020, 2021 ou 2022, oubliez les commandes vocales pour contrôler votre maison connectée. À partir du 1ᵉʳ mars 2024, c’est terminé.

La raison ? Des « modifications des directives de Google » assez mystérieuses. Autant dire que cette nouvelle va changer pas mal de choses pour ceux qui avaient pris l’habitude de papoter avec leur téléviseur. Et pour ceux qui lorgnent sur les derniers modèles de 2023 et 2024, sachez qu’ils sont déjà vendus sans l’assistant vocal de Google.

Alexa ou Bixby

Samsung n’abandonne pas totalement ses utilisateurs et propose des alternatives. En plus de l’Assistant Google, il y avait déjà Bixby, l’assistant maison, et la commande vocale via Amazon Alexa qui est plutôt bien intégrée. Mais, petit hic, si Alexa vous permet de jongler avec le volume ou de chercher un film, elle ne vous donne pas le contrôle total sur votre maison intelligente sans un petit coup de pouce. Pour ça, il vous faudra une enceinte intelligente en plus (type Echo Dot) et l’appli Samsung SmartThings.

