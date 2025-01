Samsung TV The Frame + Music Frame : 45 % de remise pour ce pack TV Qled 55″ avec une enceinte connectée aux allures de tableau

Il y a encore de belles affaires à dénicher pendant les soldes, comme ce bundle regroupant le téléviseur Samsung The Frame et l’enceinte The Frame en promotion à 1 092 euros, contre 1 948 euros séparément.

Samsung a toujours cherché à faire de ses TV des objets uniques pour les intérieurs, et avec sa gamme The Frame c’est mission accomplie ! La marque a même adopté le concept sur un nouveau produit, la Samsung Music Frame, une enceinte connectée aux allures de tableau. Si les deux produits vous intéressent, ça tombe bien, à l’occasion des soldes, l’ensemble coûte près de 850 euros de moins que vendu séparément.

Que contient ce pack Samsung ?

Un TV Qled de 55″ en forme de tableau

Compatible 4K, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120fps

Une enceinte avec façade personnalisable

Vendu séparément, le téléviseur Samsung The Frame TQ55LS03D (1 499 euros) et l’enceinte Music The Frame HW-LS60D (449 euros) vous revient à 1 948 euros, mais en ce moment dans un pack chez Ubaldi, les deux produits coûtent plus que 1 092 euros.

Un TV qui sort de l’ordinaire

Ce téléviseur Samsung transforme votre salon en galerie d’art. Son cadre en bois produit une parfaite illusion d’un tableau, et se fond dans le décor avec la possibilité d’afficher de nombreuses œuvres d’art de musée lorsque le TV est en veille, mais aussi afficher du contenu un peu plus personnel, comme des photos.

Une fois allumée, on a une très belle qualité d’image grâce à sa dalle Qled de 55 pouces, qui supporte la définition 4K UHD et la compatibilité HDR10+, HLG (mais pas de Dolby Vision ici) ; de quoi profiter d’images lumineuses et bien détaillées. Pour la partie audio, le Dolby Atmos offre un son vaste très immersif.

Un tableau sur lequel on peut jouer

Ce modèle est aussi doué pour le gaming. Le Samsung The Frame TQ55LS03D intègre un port HDMI 2.1, pour permettre à votre console PS5 ou Xbox Series X d’afficher de la 4K jusqu’à 120 fps. Il prend aussi en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), et ALLM utiles pour éviter les déchirures de signal.

Samsung oblige, le système d’exploitation TizenOS sera de la partie, avec ses nombreuses applications immanquables comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Sachez également que cette TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Une enceinte connectée aux allures de tableau

La Music Frame est l’enceinte connectée de Samsung, qui comme le téléviseur Samsung TV Frame, peut se camoufler en lui donnant un aspect proche à celui d’un tableau que l’on peut poser sur un meuble ou accrocher directement au mur. Il suffit de retirer la plaque en plastique qui est simplement clipsée sur l’enceinte. Là, vous pouvez ensuite glisser n’importe quelle image imprimée au bon format (un dessin, une photo ou une illustration).

Côté performances, elle est composée de six haut-parleurs en tout, avec deux tweets, deux médiums et deux graves, pour une amplification totale de 120W. Elle est même compatible Dolby Atmos et Dolby Digital Plus. Donc, vous avez un son spatial qui délivre une bonne puissance et permet de bien profiter de votre musique.

Découvrez notre guide sur les téléviseurs QLED et OLED du moment.

