Samsung Music Frame : on a vu et écouté l’enceinte aux allures de tableau personnalisable

Avant son lancement attendu en avril, on a eu l'occasion de découvrir l'enceinte Music Frame de Samsung, une enceinte connectée aux allure de tableau.

Début janvier, dans les couloirs de CES de Las Vegas, Samsung présentait sa nouvelle enceinte connectée, la Music Frame. Sur le même modèle que le téléviseur Samsung TV Frame, cette enceinte vise en fait à permettre aux utilisateurs de la camoufler en lui donnant un aspect proche à celui d’un tableau que l’on peut poser sur un meuble ou accrocher directement au mur.

Quelques mois plus tard, à l’occasion de la présentation de la gamme des barres de son et téléviseurs Samsung pour 2024, j’ai eu l’occasion d’en apprendre davantage sur cette enceinte, mais également de l’écouter et de découvrir son fonctionnement et les options de personnalisations permises par la firme coréenne.

Un format proche des pochettes vinyle

Sous ses allures de cadre photo, la Music Frame est tout de même une enceinte plutôt imposante. Elle adopte en fait un format de 33 x 33 cm qui n’est pas sans rappeler celui d’une pochette vinyle 33 tours, de 31,5 x 31,5 cm. Mais c’est surtout l’épaisseur de l’enceinte qui peut marquer avec une profondeur de 4,3 cm. Il faut dire que, s’agissant d’une enceinte connectée, il n’est pas possible de la réduire à 1 ou 2 cm comme ce peut être le cas pour un tableau accroché au mur, puisque les haut-parleurs vont avoir besoin d’un minimum de profondeur pour sonner convenablement.

L’enceinte Music Frame de Samsung n’est par ailleurs pas conçue pour fonctionner sur batterie et nécessitera d’être alimentée grâce à un câble translucide de 2,5 mètres de longueur. Outre ce câble d’alimentation, on va également retrouver deux connexions au dos : une entrée optique et un port USB au format type-A. Pas de prise jack ou HDMI ici, l’enceinte est avant tout conçue pour fonctionner sans fil, de préférence en jonction avec un téléviseur Samsung.

Ce n’est pas un hasard si Samsung a présenté son enceinte avec ses barres de son. En fait, le constructeur coréen espère qu’elle sera utilisée en guise d’enceinte périphérique surround, connectée par exemple à un téléviseur de la marque grâce à la fonctionnalité Q-Symphony qui permet de profiter du son à la fois sur une barre de son, des enceintes et les haut-parleurs intégrés au téléviseur. Il sera également possible d’utiliser la Music Frame pour de la musique, avec un maximum de deux enceintes fonctionnant en simultanée pour reproduire les deux canaux stéréo.

Enceinte sans fil oblige, la Music Frame profite non seulement du Bluetooth, mais également d’une connectivité Wi-Fi. Elle fonctionne ainsi non seulement avec Chromecast et AirPlay 2, mais aussi avec Spotify Connect, Amazon Connect ou Tidal Connect.

Un changement très simple d’illustrations

Bien évidemment, le point le plus intéressant avec la Music Frame réside dans la personnalisation de son design. On a en fait affaire ici à une plaque en plastique qui vient se clipper directement sur la façade de l’enceinte. Une fois retirée, cette plaque intègre, au dos, un système d’accroche que l’on pourra retirer pour changer, à la volée, l’illustration intégrée dans le cadre. Vous pourrez donc facilement changer d’image d’illustration pour mettre vos propres photos, des illustrations ou n’importe quelle image imprimée.

L'enceinte Music Frame de Samsung // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

En plus de ce système de personnalisation à la volée — qui nécessite de conserver le grand cadre blanc autour de l’image d’illustration, Samsung prévoit de s’associer avec plusieurs fournisseurs qui proposent des plaques illustrées de grand format que les utilisateurs pourront fixer librement à l’enceinte. Pour l’instant, le constructeur n’a pas encore communiqué sur les prix.

Enfin, si la Music Frame sera lancée dans un premier temps uniquement en coloris noir, une version avec cadre blanc est également prévue pour une disponibilité après le lancement. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite pour des cadres dans d’autres teintes ou pour des systèmes d’encadrement plus poussés comme Samsung le propose par exemple avec ses téléviseurs The Frame.

Une enceinte avec six haut-parleurs

Concernant la qualité sonore de l’enceinte, il faut compter sur un total de six haut-parleurs avec deux tweeters pour les aigus, deux woofers et deux haut-parleurs pour les médiums. Le rendu annoncé est stéréo et l’enceinte est en fait dissimulée tout autour de la plaque centrale en plastique, derrière le tissus acoustique — avec les deux woofers au dos — afin de gêner au moins la restitution sonore.

L'enceinte Music Frame de Samsung // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

J’ai eu l’occasion d’écouter le rendu sonore de la Samsung Music Frame lors d’une démonstration pendant quelques minutes. Si Samsung a tenu à préciser que l’enceinte n’était pas encore à jour et que quelques ajustements pourraient avoir lieu d’ici sa sortie, force est de constater qu’elle est capable d’envoyer un volume particulièrement important avec une puissance annoncée de 120 W.

Néanmoins, en raison de son format plat et relativement compact, la Music Frame était nécessairement contrainte, notamment au niveau des graves. Certes, l’enceinte est capable d’envoyer un gros volume dans les aigus, les médiums et même les bas médiums, mais les fréquences les plus graves m’ont paru nettement en deçà et on n’attendra pas la profondeur d’une barre de son haut de gamme ou d’une enceinte plus traditionnelle.

Prix et disponibilité de la Samsung Music Frame

L’enceinte Samsung Music Frame sera disponible à compter du 11 avril prochain en précommande, avec des livraisons attendues courant mai. Elle sera proposée en France au prix de 449 euros.