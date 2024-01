L’enceinte The Frame, rendue invisible, est la dernière création de Samsung

Dites adieu aux enceintes encombrantes et visibles avec The Frame de Samsung. Les TV The Frame étaient un si beau succès qu'ils ont décidé de faire la même chose avec une enceinte.

Après les TV OLED, les Neo QLED… voici l’enceinte invisible. Samsung innove dans le domaine de l’audio avec la création de The Frame, une enceinte conçue pour être aussi discrète qu’efficace, s’inscrivant dans la lignée de ses téléviseurs du même nom. Cette enceinte vise à se fondre parfaitement dans le décor intérieur en imitant l’apparence d’un cadre photo traditionnel.

Enfin, « innove », c’est vite dit, car il est à noter que Samsung n’est pas pionnier dans cette idée d’enceintes invisibles, puisqu’Ikea, en partenariat avec Sonos, avait déjà exploré ce concept avec son enceinte Symfonisk.

Un cadre qui cache une enceinte

Le Samsung Music Frame, officiellement nommé HW-LS60D, est bien plus qu’un simple objet décoratif. Il s’agit d’un cadre photo traditionnel intégrant un système de haut-parleur, ses dimensions sont de 33 centimètres de côté avec une forme carrée.

Ce haut-parleur peut fonctionner comme haut-parleur Bluetooth ou Wi-Fi autonome, mais également être associé à des téléviseurs et des barres de son Samsung pour servir de haut-parleur de télévision, de haut-parleur surround ou, de manière plus surprenante, de caisson de basses.

Le Music Frame promet une expérience sonore de haute qualité, notamment grâce à la technologie Dolby Atmos et une configuration composée de deux woofers, deux tweeters et deux haut-parleurs médiums pour un son riche et immersif.

L’une des particularités notables du Music Frame est sa capacité à accueillir une photographie ou une image imprimée de votre choix sur un panneau fabriqué en plaque acrylique mate diasec (cela consiste en une impression sous une plaque de verre acrylique Plexiglas transparent avec ajout d’une couche blanche sous la couche d’encre afin d’apporter un fond blanc). Il ne s’agit donc pas d’un écran LCD, l’image reste fixe.

Pour le moment, ni prix, ni date de disponibilité.