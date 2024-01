Samsung affûte le Neo QLED en 2024 pour une confrontation directe avec l’OLED : 240 Hz, 8K et design flottant

Face à la domination persistante de l'OLED, Samsung n'est pas en reste avec ses autres technologies : voici le Neo QLED de 2024. Ici, il est question de 8K, de 240 Hz et d'un nouveau design qui « flotte ».

Samsung a inauguré le CES 2024 avec de nombreuses nouveautés. Le géant technologique coréen a présenté une diversité de technologies avec ses nouveaux téléviseurs OLED, QD-OLED avec technologie anti-reflet, et Neo QLED, affirmant sa présence dominante dans l’OLED, le Mini LED et le Micro LED. L’objectif de Samsung est clair : offrir une option de téléviseur adaptée à chaque type d’utilisateur et à chaque préférence technologique.

Dans le domaine des définitions ultra-élevées, la 8K continue de faire parler d’elle, notamment pour les grands écrans où elle offre une expérience visuelle inégalée. Même si elle a du mal à s’imposer, la 8K continue donc son bout de chemin.

Samsung ne déroge pas à la règle avec le lancement du QN900D, le téléviseur 8K le plus svelte et le plus avancé qu’ils ont jamais produit.

Un design qui « flotte »

Disponible en tailles allant de 65 à 98 pouces

, il arbore un design élégant avec un écran « flottant » et un boîtier One Connect en forme de U. D’ailleurs, on dirait vraiment que l’écran flotte avec ses bordures très minces et nouveau pied, comme le souligne Sylvain Pichot sur X.

Ce nouveau design se nomme Infinity Air, Samsung a réussi à créer un écran de seulement 12,9 mm de profondeur, ce qui permet d’offrir un effet unique dans lequel le téléviseur semble flotter dans l’environnement.

Nouveau processeur maison

Au cœur du QN900D se trouve le processeur NQ8 IA Gen3, cette puce utilise une unité de traitement neuronal (NPU) deux fois plus rapide que celle de son prédécesseur.

Mais à quoi sert un processeur si puissant ? Il alimente des fonctionnalités comme le 8K AI Upscaling Pro, justement pour permettre au téléviseur d’exploiter des images en plus basse définition, l’AI Motion Enhancer Pro, qui résout les problèmes courants dans les contenus sportifs (tels que la distorsion de la balle en mouvement), et le Real Depth Enhancer Pro, un système qui ajoute des détails aux scènes en mouvement en utilisant l’IA pour contrôler avec précision les mini LED. On pense comme vous, cela fait beaucoup de noms de technologies.

L’audio à la sauce Samsung

Dans la section audio, nous avons deux nouvelles améliorations. D’une part, vient la version 2024 de Q-Symphony, la technologie qui permet aux utilisateurs de connecter et de synchroniser plusieurs haut-parleurs sans fil et une barre de son au téléviseur pour obtenir une synchronisation audio parfaite.

Et d’autre part, nous avons Active Voice Amplifier Pro, un amplificateur de dialogue AI qui utilise une technologie exclusive d’apprentissage en profondeur pour améliorer considérablement les dialogues et les voix. Cela permet de séparer les voix de l’audio mixé, pour améliorer la saisie vocale afin que les utilisateurs puissent facilement suivre la conversation à l’écran à n’importe quel volume.

240 Hz !

Samsung a également repoussé les limites des taux de rafraîchissement avec le QN900D, le premier téléviseur à supporter un VRR allant jusqu’à 240 Hz, un véritable exploit dans le domaine des écrans. La majorité des téléviseurs sur le marché offrent des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz ou même 144 Hz.

Cependant, Samsung élève aussi la barre avec son modèle 800D 8K, capable d’atteindre une fréquence impressionnante de 165 Hz. Il est important de noter que ces taux de rafraîchissement élevés bénéficient principalement aux utilisateurs de PC, les consoles de jeu telles que Xbox Series X ou PlayStation 5 plafonnant à 120 Hz.

Et Tizen !

Concernant l’interface utilisateur, Samsung continue d’innover avec des améliorations apportées à Tizen, dont sa Game Bar 4.0, et une série de fonctionnalités d’accessibilité avancées telles que les Audio Subtitles et Relumino.

Audio Subtitles est une fonctionnalité qui reconnaît les sous-titres à l’écran et les convertit en parole, les lisant à haute voix en temps réel grâce à la technologie de synthèse vocale. Cette fonction permet aux personnes ayant des difficultés de lecture ou des déficiences visuelles de suivre des dialogues et du texte à l’écran sans effort.

D’autre part, Relumino est une technologie qui améliore le contraste et la clarté de l’image pour les personnes malvoyantes. Elle utilise des algorithmes pour accentuer les couleurs et les contours, rendant les images plus détaillées et plus faciles à comprendre.

Relumino peut même être utilisé en mode écran partagé, permettant aux utilisateurs de voir une vidéo normale d’un côté et la version améliorée par Relumino de l’autre, offrant ainsi une expérience visuelle personnalisée et adaptée à leurs besoins spécifiques.