Music Frame : la nouvelle enceinte connectée originale de Samsung est 200 € moins chère pour les soldes

La Samsung HW-LS60D, plus communément appelée Music Frame, est une enceinte à accrocher au mur avec façade personnalisable. Vous la retrouvez avec plus de 200 euros de réduction lors des soldes chez Ubaldi.

La Samsung Music Frame a été dévoilée au détour d’un couloir lors du CES de janvier 2024 à Las Vegas. La marque coréenne adapte le concept de ses TV The Frame, des téléviseurs fins avec une connectivité déportée que vous pouvez accrocher au mur et sur laquelle vous pouvez afficher une image ou un tableau. Là, vous avez une enceinte Bluetooth puissante au format de pochette vinyle. Elle est donc très récente, mais vous la retrouvez à -45 % pendant les soldes d’hiver.

Les points forts de la Samsung Music Frame

Elle est compatible Dolby Atmos, AirPlay 2 et Chromecast

Vous pouvez utiliser Alexa et Google comme assistants vocaux

Elle dispose de 6 haut-parleurs et une amplification de 120W

Au lieu de 450 euros, la Samsung Music Frame HW-LS60D est actuellement disponible en promotion à seulement 245 euros chez Ubaldi. Vous pouvez même prétendre à une offre pour recevoir gratuitement une œuvre d’art ou une photo personnelle pour personnaliser votre enceinte.

Six haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

La Samsung Music Frame se présente comme un cadre de 33 x 33 cm à accrocher au mur. Par contre, elle est un peu profonde, 4,3 cm, une taille nécessaire pour laisser suffisamment de place aux haut-parleurs afin qu’ils sonnent bien. Elle est composée de six haut-parleurs en tout, avec deux tweets, deux médiums et deux graves, pour une amplification totale de 120W.

En plus de ça, elle est compatible Dolby Atmos et Dolby Digital Plus. Donc, vous avez un son spatial bien fichu, qui délivre une bonne puissance et permet de bien profiter de votre musique. Par contre, elle fonctionne uniquement avec une alimentation filaire, donc il y aura forcément un câble qui dépasse, sauf si vous cachez le tout dans le mur. Vous pouvez aussi poser la Music Frame sur un meuble avec son piédestal.

Un affichage personnalisable, mais pas digital

Concernant l’affichage en façade de la Samsung Music Frame, il s’agit d’un dessin, une photo ou une illustration que vous choisissez. Par contre, c’est à vous de la changer manuellement. Il suffit de retirer la plaque en plastique qui est simplement clipsée sur l’enceinte. Là, vous pouvez ensuite glisser n’importe quelle image imprimée au bon format.

Samsung a déjà prévu des collaborations avec d’autres marques pour proposer des façades exclusives. L’idée est sympathique, mais on aurait aimé un système plus proche des TV The Frame, avec l’affichage automatique de la pochette de l’album que vous écoutez ou un dessin choisi via l’app SmartThings.

Vous pouvez retrouver d’autres modèles d’enceintes connectées, notamment avec des assistants vocaux, dans notre guide dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.