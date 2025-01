Une petite enceinte Bluetooth pas chère pour les soldes ? Celle de Xiaomi est bradée à 17 € seulement

Si vous cherchez une petite enceinte Bluetooth résistante que vous pourrez emporter partout en vadrouille, et surtout pas trop chère, alors ce modèle Xiaomi Redmi devrait vous convenir. Chez AliExpress, on le trouve en effet à 17 euros au lieu de 25 euros en cette fin de soldes.

Il n’est pas toujours nĂ©cessaire de se ruiner pour s’offrir une enceinte rĂ©sistante Ă l’eau, lĂ©gère, compacte et suffisamment endurante pour que l’on puisse profiter d’un petit fond musical pendant plusieurs heures d’affilĂ©e. La preuve avec le modèle Bluetooth Redmi, dont le prix n’excède pas les 20 euros pendant les soldes d’hiver.

Ce qu’il faut retenir de cette enceinte Redmi

Un modèle léger

Une certification IP67

La possibilité de fonctionner en stéréo

Auparavant proposĂ©e Ă 25 euros, l’enceinte Bluetooth Redmi de Xiaomi est aujourd’hui affichĂ©e Ă 17 euros chez AliExpress.

Une enceinte solide qui tient dans la main

Cette enceinte Xiaomi Redmi se dĂ©marque tout d’abord par son design assez stylĂ©, avec son coloris original (kaki ou orange, mais un modèle noir plus classique existe aussi) et son caoutchouc souple qui la rend aussi assez rĂ©sistante et facile Ă nettoyer. Elle est surtout très lĂ©gère puisqu’elle ne pèse pas plus de 200 g ; et avec ses dimensions de 10 x 7,5 x 3,6 cm, autant dire qu’elle tient très bien dans la main et que l’on va pouvoir l’emporter partout avec soi sans difficultĂ©.

Cette enceinte a Ă©galement la particularitĂ© d’ĂŞtre Ă©tanche : certifiĂ©e IP67, elle peut donc rĂ©sister non seulement Ă la poussière, mais aussi Ă immersion jusqu’Ă 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Elle aura donc toute sa place près de la mer ou près de la piscine cet Ă©tĂ©. Autrement, l’appareil est aussi Ă©quipĂ© d’une sangle pour la porter plus facilement. Sur le haut, on trouve des boutons de commande qui permettent de rĂ©gler le volume, de mettre un titre en pause ou encore de revenir Ă la musique prĂ©cĂ©dente.

Une connexion stable

Cette enceinte Redmi renferme un haut-parleur de 1,5 pouce et dĂ©livre une puissance de 4W. C’est tout Ă fait convenable pour profiter d’un fond musical sans prĂ©tention pendant notre journĂ©e de travail ou au cours d’une soirĂ©e entre amis. Évidemment, on ne doit pas s’attendre Ă des basses hyper puissantes, surtout en raison de sa petite taille. On peut toutefois compter sur une connexion rapide et stable grâce au Bluetooth 5.3, et on peut mĂŞme crĂ©er une configuration stĂ©rĂ©o en jumelant deux enceintes Redmi.

Enfin, cĂ´tĂ© endurance, l’enceinte embarque une petite batterie de 800 mAh qui permet, selon la marque, d’Ă©couter de la musique ou des podcasts pendant 5 heures au total. Pour la recharge, cela se passe via le port USB-C de l’enceinte, mais attention, aucun câble n’est fourni ici.

