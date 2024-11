JBL Xtreme 4 : cette puissante enceinte Bluetooth sortie en 2024 et notée 9/10 est déjà 125 € moins chère pour la Black Friday Week

La JBL Xtreme 4 est une nouvelle enceinte Bluetooth de la marque. Elle est puissante, étanche et disponible avec 125 euros de réduction grâce à un petit code promo qui va bien pendant la Black Friday Week.

La JBL Xtreme 4 est sortie en mars 2024 et a permis à la JBL Xtreme 3 de prendre une retraite bien méritée avec quatre ans de bons et loyaux services. Cette enceinte Bluetooth est pensée pour être nomade, grâce à son autonomie solide, même si elle pèse son poids et est plutôt imposante. Mais au moins avec elle, vous pouvez festoyer dehors, dedans et même sous l’eau. Et puis, que dire de cette belle petite promo de -35 % pendant la Black Friday Week ? Et bien qu’elle tombe à pic (en plus ça rime).

Les points forts de la JBL Xtreme 4

Même si vous pouvez le son à fond, il reste égal (et puissant)

L’autonomie de 24h même à pleine puissance

On peut enlever la batterie pour la remplacer

Jusqu’à maintenant, la JBL Xtreme 4 était vendue 349,99 euros. Pendant la Black Friday Week chez Boulanger, elle est affichée à 249,99 euros. Mais ça ne s’arrête pas là ! Avec le code promo AUDIO10 dans le panier, BIM, elle passe à 224,99 euros.

Une enceinte festive et conçue pour résister

Alors, cette enceinte JBL Xtreme 4 est un produit pour celles et ceux qui aiment toujours avoir une ambiance musicale dans les oreilles et la partager entre amis. Bon, évitez quand même les lieux publics, mais pour une soirée, une fête ou même à la maison, c’est le top. D’autant que vous pouvez l’emmener partout, même dans l’eau puisqu’elle est étanche jusqu’à 1 mètre. Pas de quoi rejouer « Sous l’océan » de La Petite Sirène, mais presque.

Son étanchéité permet de la laver sous l’eau, des fois que vous la portiez en bandoulière lors d’une sortie dans le bush australien (ou ailleurs). La sangle est d’ailleurs amovible. Pour le contrôle du son, il y a deux rangers de bouton : une tactile pour la mise sous tension et l’appairage Bluetooth et une en relief pour le contrôle de la lecture et du volume.

Une puissance qui ne faiblit pas

Un petit mot sur le côté technique de l’enceinte, quand même. Elle est vraiment très bonne, à quasiment tous les niveaux. Une puissance de 100W RMS même si vous la poussez dans ses retranchements, sans distorsion du son. Là où on peut lui faire des reproches, c’est sur l’autonomie qui tourne plutôt autour de 15h à puissance moyenne. Et dès que vous poussez fort, ça tombe même sous les 10h.

Mais, en contrepartie, JBL a eu la bonne idée de proposer deux choses : la première, c’est une batterie amovible, cachée derrière une petite trappe qu’il faut dévisser. Donc, vous pouvez acheter d’autres batteries pour les changer à la volée pour ne pas gâcher la fête. La seconde chose, c’est une charge par port USB-C qui permet bien sûr de la brancher sur le secteur ou d’utiliser une batterie externe pour prolonger sa durée de vie.

Apprenez-en plus sur la JBL Xtreme 4 en parcourant notre test complet disponible ici

Un guide d’achat pouvant faire office de comparatif pour vous aider à trouver l’enceinte qui vous correspond est disponible, regroupant de nombreux modèles avec parfois des tests et des notes qui les accompagnent.

