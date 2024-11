JBL Flip 5 : c’est moitié prix pendant le Black Friday pour cette enceinte Bluetooth robuste et puissante

La JBL Flip 5 est capable de partir à l’aventure avec vous n’importe où. La bonne nouvelle, c’est qu’elle a rarement été aussi peu chère puisqu’elle est en ce moment proposée à presque moitié prix pour le Black Friday : 72,99 euros au lieu de 139 euros.

La JBL Flip 6 a beau être déjà sortie depuis quelque temps, la JBL Flip 5 reste une référence incontournable sur le marché des enceintes Bluetooth portables. Ce modèle a été conçu de manière à pouvoir être transporté facilement et emmené partout, autant au bord de la piscine qu’en randonnée dans les montagnes. Pour le Black Friday, on la trouve à moitié prix grâce à un code promo spécial.

La JBL Flip 5 en quelques points

Un rendu sonore équilibré et puissant

Une autonomie de 12 heures

Étanche avec une certification IPX7

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 139 euros habituellement, la JBL Flip 5 est maintenant disponible en promotion à 72,99 euros sur Rakuten (via le vendeur Carrefour) avec le code promo BLACK7.

L’enceinte cylindrique à emmener au bord de la piscine

La JBL Flip 5 est une des enceintes portables iconiques du constructeur américain, notamment reconnaissable par sa forme cylindrique entièrement recouverte d’un maillage en nylon robuste et des extrémités en caoutchouc. Les matériaux mettent l’accent sur la robustesse, elle peut donc être rudoyée de temps à autre sans aucun risque, elle a même une certification IPX7 indiquant qu’elle peut être immergée dans un mètre d’eau pendant 30 minutes. Elle ne laisse pas non plus passer la poussière et peut de ce fait être emmenée à la plage.

D’après le constructeur, l’autonomie de la JBL Flip 5 s’élève à 12 heures à 50 % du volume, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne. Une barre lumineuse à côté du port de recharge indique d’ailleurs l’état de la batterie. Par rapport au modèle précédent, la connectique a été complètement révisée, il n’y a plus de port mini-jack ni de micro, mais un unique port USB-C. Il est donc impossible de l’associer à une enceinte connectée ou encore de passer un appel les mains libres avec elle, ce qui représente une légère régression.

Son puissant et Bluetooth multipoint au programme

La JBL Flip 5 propose une restitution sonore tout à fait équilibrée et puissante, elle délaisse pourtant le rendu stéréo de la JBL Flip 4, mais son unique haut-parleur oblong assisté de deux radiateurs passifs fait le travail. Les graves sont bien présents, mais la Flip 5 perd en précision à mesure que le volume augmente, ce qui est le lot de quasiment toutes les enceintes portables. Mais le résultat est là, la restitution est maîtrisée et le son puissant.

Comme mentionné ci-dessus, la connectique de la JBL Flip 5 est très limitée, ce qui fait que l’on peut uniquement compter sur le Bluetooth. Celui-ci est multipoint, c’est-à-dire qu’il est possible d’y connecter deux smartphones simultanément sans que l’un d’eux soit déconnecté. Lors de grosses soirées, il est possible d’amener plusieurs de ces enceintes et de les synchroniser toutes ensemble grâce au mode PartyBoost et de créer ainsi une scène sonore géante. Toutes les étapes sont expliquées sur l’application JBL Connect.

Afin de comparer la JBL Flip 5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes Bluetooth portables du moment.

