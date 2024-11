Sony SRS-XE200 : cette enceinte Bluetooth étanche et endurante est à -50 % avant le Black Friday

La Sony SRS-XE200 est une enceinte Bluetooth solide et très agréable à utiliser au quotidien, en intérieur ou en extérieur. En ce pré-Black Friday, vous la trouverez à 74,99 euros au lieu de 149 euros chez Micromania.

La Sony SRS-XE200 a rejoint le catalogue d’enceintes Bluetooth étanches de la marque en 2022, en plein été. Idéale pour écouter ses titres et podcasts favoris près de la piscine sous le soleil, elle peut aussi tout à fait nous accompagner en hiver, à la maison ou en vadrouille à la montagne, grâce à sa belle solidité et à son endurance. Si elle vous intéresse, sachez qu’elle est, en ce pré-Black Friday, 50 % moins chère qu’à sa sortie.

Les points forts de la Sony SRS-XE200

Une enceinte étanche et pratique à utiliser

Des hautes fréquences douces

Une bonne autonomie

Lancée à 149 euros, l’enceinte Sony SRS-XE200 est aujourd’hui affichée à 74,99 euros chez Micromania.

Une enceinte portable agréable à utiliser

La Sony SRS-XE200 est une enceinte Bluetooth pentagonale qui pèse 800 grammes et mesure près de 21 cm de long pour 9 cm de « diamètre » environ. Elle n’est donc pas particulièrement compacte, ni très légère, mais sa cordelette lui permet au moins d’être facilement transportable, ou même suspendue si besoin. Le principal point fort de son design, c’est évidemment sa certification IP67 : elle est donc résistante à la poussière et peut être immergée dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur sans avoir peur de l’achever.

Sur son corps, on trouve par ailleurs des boutons de contrôle en relief, donc bien identifiables. Et pour accéder aux réglages avancés, c’est sur l’application Sony Music Center qu’il faut se rendre. On y trouve par exemple un égaliseur à 3 bandes ou encore le mode Stamina pour économiser de la batterie. Malheureusement, la technologie Extra Bass, qui équipe certaines références de la marque, est ici absente.

Une endurance rassurante

L’enceinte SRS-XE200 est bien sûr compatible Bluetooth 5.2, mais aussi Bluetooth multipoint, ce qui permet de l’utiliser avec deux sources simultanément. La connexion est hyper stable jusqu’à 10 mètres, en intérieur comme en intérieur, et peut même monter jusqu’à 30 mètres en plein air, sans obstacle en vue. Le protocole Google Fast Pair est aussi supporté, pour le plus grand plaisir des détenteurs d’un smartphone Android. Le contrôleur Bluetooth 5.2 supporte par ailleurs les codecs SBC, AAC et LDAC.

Côté audio, la Sony SRS-XE200 embarque deux haut-parleurs large bande à membrane en plastique de 5×4 cm, associés à deux radiateurs passifs, lesquels permettent d’augmenter le volume de basses fréquences sans agrandir le volume de l’enceinte. Concernant sa signature sonore, on a ici droit à des sonorités douces, presque tendres dans les graves, mais leur extension et leur volume sont limités : en extérieur, les basses fréquences pourraient être moins perceptibles… Les aigus sont proéminents sont quant à eux proéminents. La signature est donc agréable dans l’ensemble, mais peu entraînante. Enfin, côté autonomie, l’enceinte portable a tenu 14h30 environ lors de notre test, en la connectant à un iPhone et avec un volume de 50 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Sony SRS-XE200.

