Disponible depuis quelques semaines, l'Echo Show 15 est le dernier (grand) né des écrans intelligents d'Amazon. Et il inaugure une catégorie bien à part : le tableau-écran pour se positionner au cœur du foyer et gérer facilement toute l'organisation de la famille. Un sacré pari pour remplacer les habituels post-it et tableau sur lesquels on se laissait des messages...

Si vous étiez adepte des Post-its laissés partout pour les courses à faire, les rendez-vous à ne pas manquer ou les choses à ne pas oublier, si avoir un calendrier familial est un indispensable pour organiser la vie de tout le foyer, et si, en plus, vous êtes féru de modernité et de domotique, voici le produit parfait pour vous. Amazon a lancé le plus grand écran connecté de son catalogue, l’Echo Show 15.

Plus que de servir à regarder des recettes de cuisine ou à piloter vos objets connectés (ce qu’il fait aussi), l’Echo Show 15 veut avant tout prendre place au cœur du foyer pour en devenir un véritable centre de pilotage et de gestion. Plus qu’un simple écran intelligent multifonctions, le dernier venu d’Amazon affiche de sérieuses ambitions pour accompagner le quotidien. Nous l’avons donc utilisé pendant plus d’un mois dans un foyer de trois personnes pour voir s’il se fondait véritablement dans le fonctionnement de la famille et comment il était utilisé. C’est l’heure du bilan organisationnel.

Modèle Amazon Echo Show 15 Microphone intégré Oui Nombre de haut-parleurs 2 Norme Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Compatibilité OS Android, iOS, Fire OS Assistant Amazon Alexa Taille de l'écran 15.6 pouces Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Dimensions 402 x 252 mm Prix 249 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par la marque.

Amazon Echo Show 15 Design : un cadre et bien plus encore

L’Echo Show 15 se présente sous la forme d’un très large écran de 15,6 pouces intégré dans un cadre aux bordures noires. Le dos est en plastique blanc. L’ensemble est assez élégant et l’on a là un discret tableau. Il peut être fixé au mur comme posé sur un socle, et donc se positionner verticalement ou horizontalement. Cela n’aura pas d’impact sur l’utilisation qui reste la même, quel que soit le sens de positionnement (voir plus bas).

C’est un produit volumineux (402 x 252 x 35 mm) et assez lourd (2,2 kg), le plus imposant de la gamme Echo Show. En façade, l’écran est cerclé de larges bordures blanches tel un passe-partout de tableau photo. Ça tombe bien, c’est ce qu’il veut imiter. En le tenant en mode paysage, on aperçoit dans le coin haut gauche du cadre la caméra (en haut à droite en mode portrait). À tout moment, vous pouvez avoir recours au cache-caméra du dessus pour obstruer manuellement le capteur.

Mais vous pouvez l'obstruer à tout moment

Sur le dessus, juste à côté, on trouve d’ailleurs des boutons physiques pour augmenter ou baisser le volume, mais aussi couper le micro de l’Echo Show 15. Cela coupera la chique et la communication avec Alexa en tant qu’assistant vocal à vos côtés. Tout passera alors par la commande tactile.

Au dos biseauté de l’appareil, on aperçoit le système d’accroche, si vous voulez fixer le cadre au mur, avec la prise d’alimentation à raccorder au centre, mais aussi les deux micros sur la partie haute (en position horizontale). On remarque que le câble électrique n’est pas très long (1,5 m), ce qui peut limiter les positions d’installation, sachant que l’endroit le plus pratique pour l’appareil est dans une cuisine ou au cœur de la vie de la maison (salon, couloir près de l’entrée, etc.).

L’audio en baisse

Latéralement, deux haut-parleurs large bande de 41 mm prennent place de chaque côté de l’Echo Show sous la forme de bords grillagés.

Pour écouter de la musique, on note une différence avec l’enceinte de l’Echo Show 10 qui avait haussé le ton. Il faut dire que sur l’Echo Show 15, le positionnement au dos par rapport à un format rond induit une très grande différence qualitative. Le son sort sur les côtés et on n’a jamais la sensation de le percevoir à l’avant. Pour écouter Alexa ou une recette lue, cela est amplement suffisant. Pour visionner des contenus vidéo ou écouter de la musique, c’est un peu dommage. Mais il faut penser l’Echo Show 15 comme un écran d’apport pour suivre votre programme pendant que vous faites autre chose, pas comme une mini TV.

Pas de support fourni

À noter que, si le système d’accroche mural est fourni, le pied ne l’est pas et il faudra s’acquitter d’un supplément pour le support inclinable que nous avons utilisé (une trentaine d’euros). Celui-ci se fixe au dos de l’Echo Show 15 à l’aide de vis de fixation. Vous pourrez ensuite choisir l’inclinaison de l’écran.

Lors de notre utilisation, nous avons opté pour une pose sur le support. Si vous voulez fixer l’Echo Show 15 au mur, il faudra vous armer d’une perceuse et d’une visseuse, ainsi que d’un niveau pour qu’il soit droit. Pensez surtout à ne pas positionner le cadre trop haut sur le mur afin qu’il soit bien adapté à tous les potentiels utilisateurs, notamment si vous faites appel à la reconnaissance faciale. Et il faut bien entendu une prise d’alimentation électrique à proximité. C’est d’ailleurs un élément à prendre en compte si vous le fixez au mur. Le câble se verra… Passé ce petit détail (un coup de peinture pour le cacher et le tour est joué), l’Echo Show 15 peut alors très bien se fondre dans le décor ou apporter une élégante touche de modernité.

Amazon Echo Show 15 L’écran, le cœur de la maison

L’Echo Show 15 embarque un écran Full HD 1080p de 15,6 pouces qui est évidemment tactile. L’appareil compte aussi un capteur de lumière ambiante RVB qui a la bonne idée de passer l’écran en veille lorsque les éclairages sont éteints. Si vous l’avez positionné non loin d’un lit, il ne sera pas du tout gênant.

L’écran est d’une qualité honorable, même si on peut parfois trouver qu’il tire vers le bleu très clair (bleu Alexa ?). Il n’est de plus pas spécialement lumineux. Veillez à ne pas le positionner face à une fenêtre. En cas de fort soleil, les reflets pourraient gêner l’utilisation. Mais il est amplement suffisant pour ce qu’il a à faire : afficher des informations dont on prendra connaissance en quelques secondes, s’assurer que les rendez-vous dans l’agenda sont bons, que les notes laissées sont claires… En revanche, pour suivre votre série Netflix, ce sera moins qualitatif.

Il répond en revanche plutôt bien aux contrôles tactiles pour baisser le menu du haut et accéder aux fonctions et onglets, ou bien faire défiler les pages latéralement quand vous êtes sur l’accueil. Et si vous voulez le laisser au repos, il peut se transformer en simple cadre photo numérique toujours agréable.

Amazon Echo Show 15 Caméra : gadget ou terriblement utile ?

Elle est autant au cœur du fonctionnement de l’Echo Show 15 que dispensable. La caméra sert à vous identifier, c’est-à-dire à pouvoir afficher un environnement qui vous correspond (rendez-vous, infos, widgets préférés, notes, listes, etc.). Pour cela, il vous faut configurer votre compte et votre visage au même moment que votre voix. Alexa saura alors que c’est vous qui passez devant l’appareil et adaptera l’écran. La reconnaissance vocale peut fonctionner sans la reconnaissance faciale. C’est très pratique si vous êtes plusieurs utilisateurs dans le foyer avec des besoins différents.

Si tout le monde est sur la même organisation, ce n’est pas forcément utile de l’activer. Pas d’inquiétude au niveau sécurité : votre visage n’est en fait qu’une suite de pixels affichés pour la caméra, stockés en local pour elle, comme sur l’Echo Show 10. Aucun lien n’est fait entre votre « Vous » sur différents appareils, même si vous avez fait la reconnaissance faciale. Sans caméra activée en revanche, pas d’affichage personnalisé ni de visionnage de votre intérieur de loin. Si vous n’avez pas besoin, vous survivrez et l’Echo Show 15 aussi.

La caméra est de bonne qualité, sans être extraordinaire. Son capteur de 5 Mpx, malgré le processeur qui booste l’appareil, ne peut pas faire de miracle. Mais elle fait le job quand vous en avez besoin, pour les appels vidéo, l’identification des utilisateurs ou en caméra de surveillance. En revanche, en l’absence de mode infrarouge, vous ne verrez pas si un cambrioleur entre par effraction chez vous en pleine nuit.

Amazon Echo Show 15 Configuration et application

Une fois installé, la configuration de l’Echo Show 15 est assez simple et intuitive. L’appareil se connecte à votre système Wi-Fi et demande vos identifiants Amazon pour rapatrier éventuellement votre profil utilisateur pour les différents services (e-commerce, Prime, Prime Video, Music, objets connectés déjà enregistrés, etc.).

Vous choisissez ensuite votre fond d’écran avant de passer à la personnalisation de l’installation en créant un profil unique utilisateur ou un pour chaque membre du foyer. Amazon Alexa vérifie si la prononciation du prénom est bonne et si vous voulez procéder à l’identification faciale. Si c’est le cas, vous ferez alors « enregistrer » votre visage par la caméra. Dès lors, l’Echo Show 15 sera apte à vous reconnaître dès que vous passez à proximité et à saluer votre présence d’un « Bonjour XXX » à l’écran avant de réorganiser tous les widgets et informations selon vos habitudes.

Après la configuration du profil vient le moment de choisir les widgets à afficher. L’application Alexa est ensuite votre allié de taille. Vous devez ajouter l’appareil dans l’app pour pouvoir accéder à davantage de paramètres et réglages. C’est aussi depuis l’app que vous pouvez ajouter des informations, récupérer des listes, ajouter des objets connectés pilotés par le tableau.

L'Echo Show 15 est à ajouter dans l'app Alexa pour mieux le paramétrer

Amazon Echo Show 15 Des usages pour tous et pour tout

C’est à ce jour l’écran connecté intelligent le plus large de la gamme chez Amazon après l’Echo Show 10 et son socle rotatif, ou encore les plus statiques Echo Show 8 et 5 avec leurs écrans respectifs de 8 et 5 pouces. Mais il veut en faire un peu plus que ses acolytes en voyant plus grand et plus utile.

Sa force, c’est évidemment sa grande taille qui permet d’afficher plusieurs informations en même temps. Amazon veut que vous retrouviez les réflexes du tableau d’organisation familial sur lequel toutes des générations se sont laissé les rendez-vous, les horaires d’entraînement du petit dernier, la liste des courses à faire, la répartition des tâches ménagères, etc. en post-it ou sur le tableau craie. Voici la version moderne, avec les ajouts du moment.

Les widgets, l’atout gagnant

Les widgets sont définitivement la bonne trouvaille pour aider à l’organisation. On y accède en glissant son doigt de la droite vers la gauche de l’écran en mode paysage (ou bas vers le haut en portrait). Vous pouvez piocher dans la galerie à disposition. Si l’idée est louable et commence à se généraliser à l’ensemble de la gamme d’écrans intelligents d’Amazon, la liste reste famélique (neuf dont un de conseils) et on aurait envie d’avoir autant de widgets que d’applications possibles, même parmi les services déjà disponibles à la voix sur l’Echo Show. Néanmoins, il est agréable de pouvoir choisir de les positionner où on le veut et de les redimensionner selon le besoin d’informations à afficher (météo et agenda notamment).

Mais pour une organisation familiale, l’essentiel est là. Chaque membre de la famille peut ajouter son calendrier (depuis l’app ou les paramètres) et donc ses rendez-vous, événements, anniversaires et autres pour que tout le monde soit au courant. Même Alexa peut le faire à la voix pour vous. Il en va de même pour la liste de courses que l’on peut indiquer à Alexa à tout moment. Et elle comprend très bien. Vous ne risquez pas de vous retrouver avec un produit à la place d’un autre.

La liste d’achats est un widget précieux et, au bout d’un mois, je me suis aperçue que c’était sans doute celui que ma famille avait le plus utilisé. La possibilité d’ajouter à la volée, depuis n’importe quel appareil ayant Alexa (enceinte, Echo Dot, application, écouteurs Echo Buds 2 qui sont ultra utiles pour cela…), avait permis de ne rien oublier au moment des courses, puisque chacun avait apporté sa contribution à une liste ensuite partagée depuis le tableau (le côté ludique de la commande vocale aide bien). De plus, depuis l’application Alexa, il est possible de partager la liste avec une personne non membre du foyer Echo Show.

Le widget Note a un avantage certain : si vous avez plusieurs profils enregistrés, il est possible de laisser un message directement à un utilisateur précis. Celui-ci ne s’affichera que si l’Echo Show 15 reconnaît la personne concernée. Les autres n’en auront pas connaissance sur leur profil.

Une aide à la cuisine

Comme pour l’Echo Show 10 et son écran rotatif qui vous suit, si vous décidez d’installer son grand frère dans la cuisine, vous avez un soutien de poids aux fourneaux. Car le tableau est un compagnon de choc grâce aux partenariats avec Marmiton, Jow et Cuisine Actuelle. Vous demandez une recette à Alexa et elle vous en propose des dizaines, même quand vous êtes le plus précis possible (à partir d’aliments, sur tel site, par thématique…).

Source : FRANDROID Source : FRANDROID Source : FRANDROID

Vous aurez ensuite la liste des aliments nécessaires (que vous pouvez ajouter à la liste d’achats si besoin), le déroulé étape par étape en texte et vocalement, et même une vidéo explicative si nécessaire. Vous pouvez lancer de la musique ou écouter un flash info, voire prendre un appel pendant que vous cuisinez. Ça fonctionne parfaitement, même pour les moins doués en cuisine.

Le divertissement à l’honneur

Évidemment, qui dit écran dit visionnage de vidéo. Propriétaire de Prime Video, Amazon a bien entendu doté son appareil d’un accès possible. Vous pouvez y accéder en demandant à Alexa d’ouvrir le service ou bien en accédant au menu général depuis le haut de l’écran et en vous rendant dans la partie vidéo. Vous avez alors plusieurs possibilités de services (Netflix, Arte, Molotov, BFM TV, LCI) et des recherches thématiques. Ce sont là l’intégralité des catalogues disponibles sur les autres supports.

L’Echo Show 15 propose aussi des services de musique comme Spotify et Amazon Music, un lien vers la page du site TikTok. Cela est dû à la présence du navigateur Bing embarqué. De là, vous pouvez aller naviguer où bon vous semble, même sur Frandroid ! Pour beaucoup de services de streaming musicaux et autres (notamment Deezer), vous devrez télécharger la skill (équivalent d’une application pour Alexa) préalablement via l’app.

Le cœur du foyer connecté aussi

Amazon ayant fait sien de s’implanter dans la maison connectée, il était normal que l’Echo Show 15 se pose comme un capitaine domotique. Attention, il n’est cependant pas un hub. Il faudra avoir déjà jumelé vos éclairages, enceintes connectées, prises, serrures… à des passerelles et les avoir fait reconnaître par l’application Alexa pour les voir apparaître à l’écran. En revanche, vous pourrez en disposer ensuite aisément et même passer les commandes à la voix.

Pour passer des appels depuis votre écran, vous avez toute la palette habituelle des possibilités offertes par Amazon comme Drop In ou Annoncer pour communiquer avec un autre appareil Amazon, Appeler pour les appels vocaux ou bien Message pour dicter (ou taper, mais ce n’est pas pratique) un envoi vers un destinataire disposant d’appareil Amazon ou, du moins, de l’app.

À noter d’ailleurs une utilisation qui peut être salutaire pour les familles : si vous n’arrivez pas à joindre la moindre personne de votre foyer au téléphone, tentez un appel depuis l’app Alexa vers l’Echo Show 15, la caméra va se mettre en action (si elle n’est pas cachée) et tout le monde pourra vous entendre et venir vous parler. Effet de curiosité réussi !

En revanche, n’imaginez pas l’Echo Show comme un appareil pour les visioconférences comme le propose le Portal Go de Facebook, autre écran intelligent. Il n’y a que Skype disponible pour échanger avec des gens « non Amazon ». Pas de Zoom ou de Google Meet au programme.

Amazon Echo Show 15 Prix et disponibilité de l’Amazon Echo Show 15

L’Echo Show 15 est d’ores et déjà disponible au prix de 249,99 euros sur le site d’Amazon, ainsi que chez Boulanger, aux Galeries Lafayette ou encore au BHV. Il existe un pack comprenant l’Echo Show 15 et le support inclinable à 279,98 euros sur Amazon.