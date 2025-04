Cette nouvelle voiture électrique chinoise abordable et pratique devrait arriver en Europe

Inconnue au bataillon à l’heure où nous écrivons ces lignes, la marque Nammi a pourtant des ambitions européennes. Pour espérer s’octroyer une part du gâteau, la marque vient de présenter un petit SUV 100 % électrique qui a un point fort : il se recharge plutôt rapidement pour son segment.

Après le lancement du Nammi Box (également appelé Nammi 01) en Europe l’an dernier, la marque chinoise poursuit son expansion avec un nouveau modèle : le Nammi 06.

Deuxième véhicule de la jeune sous-marque « Nammi », ce modèle se positionne au-dessus du Nammi 01, et adopte un style de SUV urbain.

Un crossover électrique pensé pour les villes

Révélé pour la première fois en février, le Nammi 06 mesure 4,30 mètres de long, soit des dimensions proches d’un Peugeot e-2008 par exemple. Il s’agit donc d’un véritable crossover, plus spacieux et orienté vers la polyvalence que son prédécesseur.

Le véhicule est propulsé par un moteur électrique de 184 ch. Sa vitesse maximale est annoncée à 150 km/h. Pour l’instant, la marque a entamé les démarches de certification en Chine, et prévoit un lancement commercial d’ici fin 2025 avec un prix d’entrée estimé à 100 000 yuans, soit environ 12 000 euros.

Bien évidemment, si une arrivée en Europe doit se concrétiser, il faudra compter sans doute le double, en raison des mises aux normes européennes et des frais de douane.

Le Nammi 06 est équipé d’une batterie « Mach E » compatible avec la recharge rapide 3C. Cette technologie permettrait de passer de 30 à 80 % de charge en seulement 18 minutes, ce qui correspond à environ 100 km d’autonomie gagnés en 5 minutes. Le 10 à 80 % devrait être réalisé en 25 à 30 minutes environ.

Le modèle d’entrée de gamme dispose d’une batterie LFP de 44,94 kWh, offrant une autonomie de 401 km selon le cycle CLTC, soit environ 350 selon la norme WLTP, plus sévère.

Une version dotée d’une batterie plus grande, toujours de type LFP, affiche une capacité de 51,87 kWh, permettant de parcourir jusqu’à 471 km, soit environ 410 km WLTP.

Un petit SUV électrique sans grandes extravagances

Côté esthétique, le Nammi 06 arbore des lignes anguleuses, une calandre avant fermée, ainsi que des détails typiques des crossovers : arches de roues élargies noires, et un parement argenté à l’arrière. Il sera décliné en six coloris : Wave White, Silver, Support Orange, Wild Green, Paint Yellow, et Cyber Black.

À l’intérieur, le véhicule propose un écran central flottant, un tableau de bord numérique, un chargeur sans fil de 50W, un toit panoramique, ainsi que des sièges rabattables laissant place à un plancher parfaitement plat.

Il sera également doté de plusieurs aides à la conduite, dont l’assistance au stationnement, ainsi qu’un système de suivi et de mémorisation en marche arrière. En gros, la voiture peut refaire les derniers mètres parcourus en marche avant en marche arrière sans intervention humaine, notamment pour se sortir d’un cul-de-sac.

Étant donné que le Nammi 01 a fini par être exporté hors de Chine, il est tout à fait probable que le Nammi 06 suive le même chemin, notamment vers le marché européen, friand de SUV électriques abordables. Mais la concurrence sera rude, à commencer par les marques chinoises elles-mêmes, comme MG qui lance le MGS5 EV ou encore BYD et le duo Atto 2 et Atto 3.