La Renault 5 E-Tech en ligne de mire : cette mignonne voiture électrique arrive en Europe à prix canon

Dongfeng, une marque chinoise, vient de lancer sa Nammi Box en Suisse. Cette petite voiture électrique, concurrente des Renault 5 E-Tech et Citroën ë-C3, veut convaincre par son prix canon et son style attrayant, et pourrait tout à fait arriver à terme en France. Voici ses caractéristiques.

Dongfeng Nammi Box // Source : Dongfeng

Dongfeng, vous connaissez ? Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s’agit d’une des plus grandes et des plus anciennes marques automobiles chinoises. Et, comme à peu près toutes les marques automobiles chinoises, Dongfeng regarde le marché européen avec envie.

Sa porte d’entrée ? La Suisse. Quelques mois après avoir lancé son monstrueux MHero 1, un 4×4 complètement délirant, Dongfeng prend le chemin opposé en y lançant sa Nammi 01 EV, rebaptisée Nammi Box pour l’occasion. Avec de belles cartes en main pour espérer percer.

Un style craquant

Le site internet lancé pour l’occasion n’est pas très loquace, mais nous renseigne sur l’essentiel. Cette Dongfeng Nammi Box est donc la copie conforme de la version chinoise, et adopte un style tout en douceur.

Dongfeng Nammi Box // Source : Dongfeng

Les couleurs sont pimpantes, et sa longueur de 4,02 m lui permet de rentrer en plein dans la catégorie des citadines électriques, où son coffre de 326 litres y est plutôt spacieux.

L’habitacle reçoit un écran tactile de 12 pouces et un combiné d’instrumentation de 5 pouces pour le conducteur. La liste des équipements n’est pas communiquée, mais le site indique « 11 aides à la conduite » et les photos laissent apercevoir un chargeur à induction.

Dongfeng Nammi Box // Source : Dongfeng

Le style est un peu kitsch avec ce matelassage, mais permet de proposer une ambiance assez rafraîchissante, à l’image de l’extérieur.

Peu de détails techniques, un tarif canon

Côté technique, cette Dongfeng Nammi Box reçoit un unique moteur de 95 ch (70 kW) associé à une batterie de 42,3 kWh, de quoi proposer une autonomie de 310 km selon le cycle WLTP.

Aucune information n’est communiquée sur les performances de cette petite voiture électrique ni sur sa recharge, mais la présentation chinoise annonçait qu’il était possible de passer de 30 à 80 % de batterie en 30 minutes – sans pour autant préciser la puissance maximale.

Dongfeng Nammi Box // Source : Dongfeng

Là où Dongfeng fait fort, c’est sur le prix de sa citadine. Affichée à 21 990 francs suisses (environ 23 000 euros), la Nammi Box s’offre un positionnement très agressif envers les cadors du segment que sont les Peugeot E-208 et Citroën ë-C3, avant l’arrivée de la très attendue Renault 5 E-Tech. Les livraisons débuteront « à la fin de l’été 2024 » – imminent, donc.

Petite précision cependant : la Suisse n’a peut-être pas été choisie par hasard, puisqu’elle ne fait pas partie de l’Union européenne, et qu’elle échappe donc à la hausse des frais de douane sur les voitures électriques chinoises voulue par la Commission.

Dongfeng Nammi Box // Source : Dongfeng

Voilà qui pourrait ralentir l’arrivée de cette mignonne voiture électrique, même si Dongfeng semble avoir trouvé une solution via la construction d’une usine en Europe – et qui pourrait bien s’implanter en Italie, d’après les dernières rumeurs.