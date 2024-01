Cette voiture électrique chinoise ultra-abordable fait bien mieux que la Dacia Spring

Les voitures électriques de type citadine se multiplient en Chine et deviennent de plus en plus intéressantes avec des autonomies leur apportant une vraie polyvalence et des technologies embarquées dignes des segments supérieurs. C’est notamment le cas de la Dongfeng Nammi 01 EV. Présentation.

Les petites voitures électriques abordables en Europe ne sont pas légion. Hormis la Dacia Spring et ses nombreux compromis, rares sont les modèles sous la barre des 20 000 euros, même si les voitures électriques à moins de 25 000 euros, hors bonus, vont se démocratiser en 2024. C’est par exemple le cas pour la Citroën ë-C3 disponible à partir de 23 300 euros avant le bonus.

Mais en dehors de nos frontières, la Dacia Spring serait cernée de concurrente, notamment en Chine. Et c’est aujourd’hui une petite nouvelle qui se dévoile, avec la Dongfeng Nammi 01 EV. Nammi est une nouvelle marque de Dongfeng qui se concentre sur les petites voitures électriques.

Une citadine très bien équipée

La 01 est le premier modèle de Nammi et est construite sur la plateforme Dongfeng Quantum Architecture S3. Positionnée comme une citadine, la Dongfeng Nammi 01 mesure 4,03 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,57 mètre de hauteur, avec un empattement de 2,660 mètres.

La voiture est disponible en cinq couleurs de carrosserie, à savoir jaune, blanc, bleu, blanc + jaune et blanc + bleu, associé à des jantes de 16 pouces ou de 17 pouces en option. C’est assez basique, mais pour le prix, que nous vous dévoileront plus bas, ça fera sans doute largement l’affaire de nombreux clients.

La face avant adopte une calandre fermée, couplée à des optiques triangulaires des deux côtés. Soulignons également la présence de poignées de porte affleurantes, de vitres sans cadre, et de feux arrière ronds.

L’intérieur est disponible en deux couleurs : noir + blanc ou noir + gris. Le cockpit est équipé d’un tableau de bord de 5 pouces, d’un volant multifonction à deux branches et d’un écran d’infodivertissement de 12,8 pouces avec possibilité de mises à jour OTA et l’intégration d’une commande vocale intelligente. Autrement dit, la Dacia Spring est déjà larguée à ce niveau !

Nammi propose sur son modèle un système de conduite autonome de niveau 2 avec la surveillance des angles morts, le stationnement autonome, le stationnement à distance, l’avertissement de collision avant, l’assistance au maintien de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse adaptatif.

Plus polyvalente qu’une Dacia Spring

Sous le capot, nous retrouvons un vaillant petit moteur électrique de 70 kW (95 ch) et 160 Nm, de quoi emmener la voiture jusqu’à 140 km/h, sa vitesse de pointe.

Deux batteries seront disponibles : ce sont des LFP (lithium – fer – phosphate) de 31,45 kWh et 42,3 kWh proposant des autonomies respectives de 330 km et 430 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Si la voiture est amenée à arriver en Europe, il faudra tabler sur environ 300 km selon le cycle WLTP pour la première et légèrement moins de 400 km pour la seconde. Le cycle chinois étant généralement plus optimiste.

En termes de recharge, Nammi annonce qu’il est possible de récupérer 200 km en seulement 8 minutes et de charger de 30 à 80 % en 30 minutes. Le constructeur ne communique pas sur la puissance de charge.

La voiture est d’ores et déjà disponible en Chine moyennant un prix compris entre 74 800 à 104 800 yuans (9 600 à 13 500 euros). Son arrivée en Europe n’est pas prévue, mais si c’est le cas, elle devrait être largement plus chère qu’en Chine pour diverses raisons que nous vous avons compilé dans un dossier dédié.