Audi ajoute l’OTA à ses voitures électriques : comment ça marche et pourquoi c’est indispensable

Comme de nombreux constructeurs, Audi propose désormais les mises à jour à distance OTA (over-the-air) dans ses voitures. Et c'est le Q4 e-tron qui ouvre la marche et qui profite de nombreuses fonctionnalités supplémentaires afin d'optimiser la recharge ainsi que la consommation, entre autres.

Jusqu’alors, pour corriger un petit problème ou faire une mise à jour logicielle sur sa voiture, il fallait se rendre au garage ou en concession. Une sacré perte de temps bien sûr, sans compter les dépenses puisque chaque opération est généralement facturée à prix d’or par le constructeur. Mais cela est en train de changer, et devoir aller voir son garagiste pour mettre à niveau sera bientôt de l’histoire ancienne grâce aux mises à jour OTA.

De nouvelles fonctions

Cette technologie, qui signifie « over-the-air » désigne tout simplement les mises à jour pouvant être effectuées à distance, sans intervention physique. Tesla le propose déjà depuis plusieurs années sur ses véhicules, et ce depuis la Model S. Ce qui a permis au constructeur de corriger certains problèmes de sécurité par exemple. Il y a quelques années, Tesla avait drastiquement augmenté la puissance de charge de sa Model 3 Propulsion, passant de 100 à 170 kW en pic. De quoi réduire la durée de recharger sur un Superchargeur.

Audi, qui offre désormais les mises à jour OTA à son Q4 e-tron. Comme elle l’annonce dans un communiqué, la firme offre à tous les nouveaux exemplaires produits dès à présent la dernière version du logiciel permettant les mises à jour OTA comme sur la Hyundai Ioniq 5 ainsi que sur les modèles de Volvo. La version standard ainsi que la déclinaison Sportback coupé sont toutes les deux concernées par cette nouveauté.

Celle-ci permet au SUV électrique de profiter de fonctionnalités inédites, comme le Plug & Charge. Déjà proposé chez Skoda, Cupra, BMW ou encore Tesla, le Plug & Charge permet tout simplement de brancher sa voiture sans avoir à s’identifier à l’aide d’une carte. La charge démarre automatiquement dès que la voiture est reliée à la borne. Plusieurs opérateurs proposent également cette fonctionnalité, dont Ionity ou encore Fastned depuis peu.

Mais ce n’est pas la seule amélioration qui a été apportée à la recharge sur le SUV électrique. Ce dernier profite également de la fonction « Temps de charge préférentiel », qui permet tout simplement de programmer la recharge pour qu’elle de démarre que pendant les heures creuses. Ce qui permet de réaliser des économies et de réduire les tensions sur le réseau électrique, dans un contexte particulièrement difficile depuis plusieurs mois.

Une consommation optimisée

La puissance de recharge a quant à elle été revue à la hausse, puisqu’elle passe à 135 kW en courant continu, contre 125 kW jusqu’à présent. Si Audi n’a pas précisé si le temps de charge évolue, tandis qu’il fallait jusqu’alors compter 29 à 36 minutes pour passer de 5 à 80 % selon la taille de la batterie. Il est également possible de limiter la recharge maximale à 80 % afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

La consommation a été optimisée grâce à une version retravaillée du logiciel de gestion de l’énergie. Ainsi, de nouveaux paramètres sont désormais pris en compte tel que la température extérieure et le niveau de charge pendant le conditionnement de la batterie. Cependant, rien n’a été communiqué sur l’autonomie, qui oscille entre 342 et 520 kilomètres WLTP selon la version.

Désormais, le conducteur peut utiliser le planificateur d’itinéraire dans l’application MyAudi, afin de l’envoyer directement à sa voiture avant de démarrer un trajet. Cette dernière peut également être utilisée pour localiser la position du véhicule, ce qui peut être particulièrement utile en cas d’accident. En cas de problème, il sera possible d’appeler directement l’assistance depuis l’application. Cette mise à jour OTA offre également de nouvelles possibilités de personnalisation.

Il sera en effet possible de modifier l’éclairage d’ambiance ainsi que les images en arrière-plan de l’écran tactile. Le pack Audi Connect Navigation et Infotainment Plus permet également de profiter de l’assistant virtuel Alexa. En mai dernier, le constructeur annonçait également avoir noué un partenariat avec Apple Music, mais on ne sait pas si cette fonctionnalité arrivera avec cette mise à jour.

Les clients qui possèdent déjà un Q4 e-tron pourront se rendre en concession pour mettre à niveau leur voiture. Mais attention, ces derniers ne pourront pas bénéficier des mises à jour OTA par la suite, ni du Plug and Charge ou encore de la personnalisation. Pour cela, il faut tout simplement… acheter une voiture neuve.

