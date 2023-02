362 000 voitures Tesla « rappelées » à cause d’un grave bug logiciel et de plusieurs accidents : ce qu’il faut savoir

La NHTSA (sécurité routière américaine) lance un « rappel » massif auprès de Tesla. Plus de 362 ​​000 voitures électriques de la marque vont recevoir un correctif logiciel puisque leur mode de conduite autonome (FSD) ne respecte pas le code de la route et peut même conduire à des accidents dans le pire des cas.

L’Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) a émis un nouveau rappel pour des défauts logiciels sur les voitures électriques Tesla. Selon l’Agence américaine, des problèmes peuvent amener une voiture Tesla à aller tout droit au lieu de tourner, dans certains cas. La NHTSA évoque divers scénarios de conduite dans son rapport, comme la situation dans laquelle la voiture peut traverser une intersection dotée de panneaux « stop » sans observer un arrêt complet. Ou encore passer un carrefour avec des feux orange fixes sans ralentir.

La lettre envoyée par la NHTSA à Tesla nous apprend également que la voiture peut rouler en excès de vitesse à cause d’une mauvaise gestion du régulateur de vitesse, qui aurait mal « lu » un panneau de limitation.

En bref, les voitures Tesla avec le mode FSD activé ne respecteraient pas le code de la route. Dans le pire des cas, ces « bugs » peuvent avoir pour conséquence des accidents. Le rapport nous apprend que Tesla aurait reçu 18 demandes de réparations sous garantie entre 2019 et 2022. Le constructeur américain n’est toutefois pas au courant d’accidents qui auraient occasionné des blessures ou des décès.

Ces dysfonctionnements surviennent uniquement avec le mode Full Self-Driving (FSD), pour conduite entièrement autonome, qui n’est disponible qu’aux États-Unis, en bêta test. Cela concerne tout de même 362 758 voitures en circulation.

Mais, attention, il ne s’agit pas d’un rappel physique. En réalité, ce rappel ne nécessitera pas de ramener sa voiture à une concession Tesla. Comme à son habitude, Elon Musk a rappelé que Tesla utilisera la fonction OTA (pour les mises à jour logicielles Over-The-Air, directement déployées dans la voiture avec un accès Wi-Fi) : « Le terme “rappel” pour qualifier une mise à jour du logiciel est anachronique et simplement erroné ».

Definitely. The word “recall” for an over-the-air software update is anachronistic and just flat wrong!

— Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2023