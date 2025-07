Avec ce nouveau chiffre, Tesla prouve que le recyclage des batteries fonctionne déjà très bien

Tesla vient de publier son rapport d’impact annuel pour l’année 2024. Et un chapitre nous intéresse tout particulièrement : le recyclage des batteries de ses voitures électriques. Le constructeur américain s’en sort en effet plutôt bien sur cet aspect.

Crédit : Tesla

Les voitures électriques occupent une place de plus en plus grande sur le marché automobile. L’offre est désormais pléthorique, et surtout, les constructeurs auront de toute façon l’obligation de ne plus proposer que cette motorisation dans quelques années. Mais en attendant, tout n’est pas encore rose, et de nombreux automobilistes critiquent encore ardemment cette motorisation.

Un recyclage massif

Outre le prix et l’autonomie, qui demeurent des sujets de crainte pour beaucoup de conducteurs, ils estiment aussi que cette alternative est polluante (même si d’innombrables études prouvent que c’est faux, en incluant la durée de vie totale de la voiture). Et tout particulièrement les batteries. S’il est vrai que leur fabrication n’est pas forcément propre, il existe une solution pour limiter les dégâts. Il s’agit bien évidemment du recyclage, qui permet de revaloriser les accumulateurs usagés. S’ils ne sont pas trop vieux ou endommagés, par exemple après un accident qui a mis une voiture à la casse, ils peuvent être réutilisés.

Sinon, les matériaux sont extraits et revalorisés pour créer de nouveaux packs. Et s’il y a bien un constructeur qui croit dur comme fer à cette solution, c’est sans aucun doute Tesla. La firme américaine recycle ses batteries depuis de très nombreuses années. En 2022 déjà, elle affirmait être en mesure de revaloriser jusqu’à 92 % des matériaux utilisés dans un accumulateur. Mais où en est-on, trois ans plus tard ? Et bien voilà que la firme américaine vient justement de publier son nouveau rapport d’impact.

Crédit : Tesla

Ce dernier détaille tous les aspects de la production de la marque, y compris sur le plan écologique. Et bien évidemment, un chapitre s’intéresse tout particulièrement aux batteries, et plus particulièrement au recyclage de ces dernières. Et on peut dire que la firme d’Elon Musk est plutôt bien avancée dans ce domaine. Elle annonce avoir envoyé l’équivalent de 5,3 GWh de matériaux issus des batteries à ses partenaires spécialisés dans la revalorisation. Ce qui correspond à plus de 64 000 exemplaires de Model Y RWD.

Ce n’est pas tout, car le constructeur américain a également recyclé lui-même l’équivalent de 1,7 GWh de matériaux au sein de sa propre usine, en augmentation de 136 % par rapport à 2023. Ce qui correspond cette fois-ci à environ 21 000 exemplaires de son SUV star, récemment restylé. Des chiffres très encourageants pour Tesla, qui affiche un excellent rythme. Pas moins de 590 millions de tonnes de matériaux ont été recyclés tous les mois dans son usine située du Nevada au cours du 4ᵉ trimestre 2024.

Pas seulement pour les voitures

Dans son rapport pour l’année 2024, Tesla ne précise pas le pourcentage de matériaux ayant été recyclés, mais ce dernier devrait logiquement être en hausse par rapport à 2022. Le constructeur explique que tous les matériaux ayant été récupérés ne sont pas forcément réutilisés pour créer de nouvelles batteries. Si ces derniers ne sont pas d’une qualité suffisante, alors ils peuvent être assignés à un autre rôle, dans d’autres secteurs que celui de l’automobile. Sinon, ils sont réutilisés pour de nouveaux accumulateurs.

Ce qui permet de réduire la demande en lithium, même si l’on est encore loin de la pénurie annoncée, mais aussi de nickel, manganèse ou cobalt. Cependant, l’extraction de ce matériau se fait tout de même dans des conditions peu éthiques, et polluantes. Ce à quoi veut également remédier le constructeur américain. Ce dernier utilise pas moins de 3 gigatonnes de matériaux durables, même s’il extrait encore 18 gigatonnes de minerai par an. De plus, Tesla affirme avoir investi pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans les mines.

Tesla Cybertruck // Source : Tesla

De quoi combattre les allégations sur l’extraction des matériaux destinés aux batteries. Et ce alors que le constructeur avait été accusé de faire travailler des enfants notamment au Congo. Elon Musk s’était défendu et avait annoncé la mise en place d’un audit. En 2016, un rapport d’Amnesty International pointait du doigt cette pratique, qui concerne de nombreuses entreprises, et pas seulement du secteur automobile.