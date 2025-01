Cette étude tranche le débat : les 9 voitures les plus propres du marché sont toutes des voitures électriques

L’ADAC, l’organisme allemand équivalent de notre Sécurité Routière française, vient de publier le classement des voitures les plus propres du marché. Sans surprise, les voitures électriques remportent les premières places, avec les Peugeot e-208, e-308 et Opel Corsa-e en tête. En revanche, certains modèles font grise mine.

Peugeot E-208 // Source : Peugeot

Les voitures électriques possèdent de nombreux avantages par rapport aux modèles thermiques. Certes, elles sont plus chères à l’achat, ce qui dissuade beaucoup d’automobilistes, mais elles sont moins coûteuses à l’usage, et surtout, plus respectueuses de l’environnement. Ce que de nombreuses études ont déjà prouvé par le passé.

Les voitures électriques en premières places

Désormais, c’est au tour de l’ADAC, l’organisme allemand en charge de la mobilité, de se pencher sur la question. Ce dernier, l’équivalent de notre sécurité routière, vient tout juste de publier son classement des voitures les plus propres du marché en 2024. Pas moins de 84 modèles, toutes énergies confondues, ont été mis à l’épreuve dans le cadre de ce grand Ecotest, qui analyse les émissions de CO2 ainsi que la pollution globale.

En effet, l’organisation rappelle qu’une voiture électrique n’est pas propre à 100 %. La production est loin d’être neutre, notamment pour la fabrication de la batterie, mais ce n’est pas tout. L’ADAC précise aussi que la recharge émet du CO2, issu de la production d’électricité – notamment pour le cas de l’Allemagne, où une grande partie de l’énergie produite est encore issue de sources non renouvelables.

Peugeot e-308 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Selon le site de l’Institut de Fraunhofer, il fallait compter en moyenne 152 millions de tonnes de CO2 en 2024. Pour son test, l’ADAC a estimé une moyenne de 500 g de CO2 par kWh. En France, le mix énergétique est bien plus décarboné : RTE annonce une moyenne de 32 g de CO2 par kWh en 2023, rendant donc les voitures électriques encore plus propres.

Mais alors, et en prenant en compte ces éléments, quels sont les modèles qui s’en sortent le mieux et qui sont véritablement les plus propres ? Et bien c’est la Peugeot e-208 qui se place sur la plus haute marche du podium. La citadine électrique affiche des émissions globales de 80 grammes de CO2 par kilomètre (du moins pour l’Allemagne), de quoi lui attribuer un score total de 105 points, ce qui lui permet d’obtenir la note maximale de cinq étoiles. Et cela notamment grâce à sa consommation moyenne de seulement 16 kWh aux 100 kilomètres en incluant les pertes lors de la recharge, mais aussi grâce à sa petite batterie de 51 kWh.

La 2ᵉ place est occupée à égalité par la Peugeot e-308 et l’Opel Corsa. La compacte au lion affiche une consommation de 16,3 kWh/100 km ainsi que des émissions relativement contenues, de 82 g/km. De son côté, la citadine allemande affiche exactement les mêmes valeurs, et les deux modèles obtiennent un score de 103, ce qui est très bon évidemment. Cependant, si Peugeot a brillé lors de ce test, tout n’est pas rose pour la firme tricolore.

Des modèles très inégaux

En effet, lors d’un récent test d’autonomie hivernale réalisé par un média norvégien, cette dernière est arrivée bonne dernière avec sa e-3008 que nous avions pu essayer. En cause, une consommation en nette hausse par temps froid, qui a engendré une différence de 32 % entre l’autonomie WLTP annoncée et celle relevée pendant le test par grand froid.

Mais revenons au classement de l’ADAC. Celui-ci place la Tesla Model 3 au pied du podium, avec un score de 100 points. La berline affiche pour mémoire des émissions de CO2 de 86 g/km.

Il faut savoir que les huit premières places du classement sont occupées par des voitures électriques. On retrouve ensuite l’Opel Astra Sports Tourer (87 g CO2/km), suivie par la Peugeot e-2008 (90 g CO2/km) et la Volkswagen ID.7 ex aequo. Contre toute attente, la MG4 complète la liste et obtient cinq étoiles, et ce malgré sa production en Chine, jugée trop polluante pour lui octroyer le bonus écologique en France.

En revanche, pas de trace du BYD Atto 2, pourtant sacré voiture électrique la plus propre selon le GreenNCAP. Le SUV électrique, pas encore distribué en Europe, n’a sans doute pas été évalué par l’ADAC.

De fait, la première voiture thermique n’arrive qu’à la dixième place. Il s’agit de la Toyota Prius Hybride Rechargeable, dont l’efficience globale limite ses émissions à 104 g de CO2/km, de quoi lui offrir un score de 95 points. La seconde voiture thermique, la petite Suzuki Swift, n’arrive qu’à la vingtième place, avec 130 g de CO2 rejetés par kilomètre et un score total de 89 points.

En revanche, certaines voitures électriques sont à la traîne, dont le Mercedes EQT, le Nio EL6 ou le Xpeng G9 Performance, qui perdent des points à cause de leurs grandes batteries – même si des modèles équivalents thermiques sont relégués en toute fin de classement.