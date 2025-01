24 voitures électriques testées par grand froid : voici les modèles qui s’en sortent le mieux

Un média norvégien a testé l’autonomie de 24 voitures électriques en conditions de froid extrême, de quoi mesurer les différences avec les chiffres homologués. Si le Polestar 3 s’en sort avec le moins de pertes, le Peugeot E-3008 finit bon dernier, avec une différence de 32 %.

Polestar 3 // Source : Polestar

Si beaucoup de contre-vérités circulent autour de la voiture électrique, une chose est vraie : à cause du fonctionnement moins optimal des batteries et de l’impact du chauffage, l’autonomie en hiver baisse.

Reste que tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. C’est ce que nous apprend le média norvégien motor.no, qui a testé 24 voitures électriques par froid polaire, afin de déterminer leurs autonomies en conditions extrêmes et la différence avec les chiffres homologués.

Polestar brille, Peugeot à la traîne

Rappelons que le cycle d’homologation européen, baptisé WLTP, mesure consommation et autonomies à une température entre 14 et 23°C. Dans cette sixième édition du test norvégien, les différences se ressentent clairement.

Les résultats du test // Source : motor.no

Des 24 modèles testés, le Polestar 3, un SUV électrique qui arrivera en France en 2025, remporte la palme de la plus grande autonomie (531 km relevés), mais aussi celle de la plus faible différence avec l’autonomie officielle, avec seulement 5 % d’écart.

Notons que la Tesla Model 3 Grande Autonomie arrive à la même autonomie au kilomètre près, mais la différence de 24 % par rapport au chiffre officiel la rend moins exceptionnelle.

Peugeot E-3008 // Source : Motor.no

De l’autre côté du classement, la plus petite autonomie relevée revient au Voyah Dream, un grand monospace chinois, qui doit se contenter de 344 km réels (contre 482 km homologués, une différence de 29 %) – talonné par la Smart #3 avec 346 km, une différence de 17 % par rapport au chiffre officiel.

Quant à la plus grande différence avec l’autonomie WLTP (comprenez : la voiture électrique qui souffre le plus du froid), la première place revient au Peugeot E-3008, avec 32 % d’écart (347 km par grand froid contre 510 km homologués). Chose étonnante : l’E-5008, version 7 places du 3008 électrique et reprenant la même plateforme, limite la casse à 26 % « seulement » (361 km vs 488 km WLTP).

Nos astuces pour optimiser l’autonomie par grand froid

Alors, certes, il faudra fatalement s’attendre à une baisse de l’autonomie en hiver. Reste que des astuces existent pour limiter la différence.

Nissan Ariya

La première, c’est de programmer le chauffage de votre voiture. En utilisant l’énergie du réseau plutôt que celle de la batterie pour chauffer l’habitacle et dégivrer les vitres, la voiture n’aura « qu’à » maintenir la température, une opération bien moins énergivore – sans oublier le plaisir d’arriver dans sa voiture déjà chaude.

Les sièges et volants chauffants sont également le moyen d’être au chaud en limitant la demande de chauffage. Enfin, une pompe à chaleur est l’un des meilleurs moyens de réduire la consommation de chauffage, même si les rendements ont tendance à baisser sous les 5°C.