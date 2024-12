« Les voitures électriques peuvent complètement remplacer les thermiques » : en Norvège, le froid ne fait pas peur aux batteries

Avec plus de 96 % des ventes de voitures neuves, l’électrique a le vent en poupe en Norvège, tordant le cou aux idées reçues. Et Tesla est en tête des immatriculations dans ce pays scandinave, prouvant que le froid n’est pas un obstacle, bien au contraire.

De nombreux arguments reviennent chez les détracteurs de la voiture électrique, et chez ceux qui ne sont pas encore tout à fait prêts à sauter le pas. Parmi eux, l’autonomie fait partie des plus évoqués. De nombreux conducteurs estime que celle-ci n’est pas suffisante, et d’autant plus en cette période hivernale.

La preuve en Norvège

Il est vrai que la kilométrage pouvant être effectué en une seule charge au volant d’une auto zéro-émission (à l’échappement) chute quand il fait froid. C’est un fait indéniable, et c’est directement lié au fonctionnement de la batterie, qui a besoin d’être à une température optimale, autour des 25 degrés, pour marcher normalement. Si elle est trop basse, la consommation d’énergie est plus importante pour compenser, et cela se traduit par une baisse de l’autonomie. Mais cela ne veut pas dire qu’elle chute drastiquement non plus.

Et encore moins que la conduite d’une voiture électrique est totalement impossible dans ces conditions. Et s’il y a bien un pays pour le prouver, c’est la Norvège. En effet, là-bas, cette motorisation a le vent en poupe, à tel point qu’elle représentait 96 % des ventes de véhicules neuves en août dernier. Et voilà que la vice-présidente de Tesla, Tao Lin vient de confirmer cette tendance, via un post tout juste publié sur sa page Weibo personnelle, équivalent de Facebook en Chine.

La femme d’affaires, bras droit d’Elon Musk estime que « dans les zones froides, les véhicules électriques peuvent encore remplacer complètement les véhicules thermiques ». Elle prend pour exemple sa marque, puisqu’ « Tesla a dépassé les véhicules à carburant pendant quatre années consécutives ». Aujourd’hui, celle-ci est la plus vendue sur le territoire sur le marché des véhicules de tourisme. Elle n’a en revanche pas donné d’informations sur le modèle en particulier, mais il est probable qu’il s’agisse de la Model Y.

Tao Lin partage également un message posté sur X (anciennement Twitter) par Max de Zegher, en charge de la division des bornes rapides Superchargeurs pour la marque américaine. Celui-ci rappelle que 96,4 % des voitures neuves vendues dans le pays scandinaves sont électriques à l’heure actuelle. Une nouvelle preuve que cette motorisation est loin de ralentir, au contraire. Car dans un autre message, l’internaute Nic Cruz Patane, estime que la part de marché des VE devrait atteindre les 100 % dès l’an prochain.

Un mythe totalement faux

Un chiffre particulièrement élevé, qui pourrait ainsi faire de la Norvège le premier pays à ne plus vendre la moindre voiture thermique, alors que cette motorisation sera de toute façon bannie dès l’an prochain sur place. Le tout malgré une température moyenne de -7 degrés en hiver et des pics à -25 degrés. Pour mémoire, ce sera au tour de toute l’Union européenne à partir de 2035 seulement. Et surtout, cela prouve une nouvelle fois que le froid ne fait pas peur aux conducteurs de voitures électriques.

De plus, un test réalisé l’an dernier avait prouvé que Tesla s’en sortait particulièrement bien en hiver. Sur 28 voitures électriques testées, la Model S était celle qui avait affiché la différence la plus faible entre son autonomie théorique WLTP et l’autonomie réelle en hiver, puisqu’elle a pu parcourir pas moins de 530 kilomètres dans sa version standard. De quoi rassurer les potentiels clients, tandis que la Model Y a perdu environ 26 %, ce qui reste relativement correct par rapport à d’autres.

Ce n’est pas tout, car la Norvège fait tout pour inciter les conducteurs à passer à l’électrique, même si les aides à l’achat ont été fortement réduites. Là-bas, le gouvernement a par exemple pris la décision de ne pas appliquer de droits de douane supplémentaire sur les autos venues de Chine, au contraire du reste de l’Europe.

De plus, une loi oblige depuis le 1er juillet 2023 tous les opérateurs de bornes de recharge à installer des terminaux de paiement par carte bancaire. Une mesure qui est désormais aussi en vigueur en France depuis cette année.