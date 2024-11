Xpeng fait comme Tesla et prouve que les voitures électriques font mieux que les thermiques

La firme chinoise Xpeng va proposer deux mises à jour matérielles pour certaines de ses voitures électriques. À la manière de Tesla sur certaines de ses voitures. Mais pour en profiter, les clients devront être suffisamment nombreux à être intéressés. On vous explique tout.

Xpeng P7+ // Source : Xpeng

Xpeng ne chôme pas en ce moment. La firme chinoise a notamment fait sensation lors du dernier Mondial de Paris, durant lequel elle a levé le voile sur sa nouvelle P7+, une berline qui chasse sur les terres de la Tesla Model S. Ce n’est pas tout, car le constructeur a aussi récemment officialisé sa Mona M03.

Une nouvelle mise à jour de taille

La marque fondée en 2014 est désormais bien implantée sur le marché mondial, et notamment en France où elle vend déjà son G9 et son G6, que nous avions pu essayer. Cela ne lui suffit pas encore, car elle continue évidemment son développement, afin de pouvoir tenter de se rapprocher de son rival BYD. Ce dernier reste le numéro 2 mondial de la voiture électrique derrière Tesla. C’est ainsi que Xpeng a récemment fait une nouvelle annonce, à destination de ses clients.

Sur son compte Weibo, le constructeur basé à Canton, dans le sud de la Chine a annoncé qu’il lancerait non pas une, mais deux nouvelles mises à jour matérielles. Comme l’explique le site Car News China, celle-ci concernera plusieurs modèles déjà commercialisés sur le marché, à savoir la berline P7, le G6 et le G9 de même que le X9, en version Pro. De quoi s’agira t-il précisément ? En fait, la première concerne le système de conduite autonome, qui sera accessible à tous les possesseurs des modèles pré-cités.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

En fait, le constructeur va faire évoluer la puce permettant d’offrir la conduite intelligente. Pour l’heure, ce système utilise une seule puce Nvidia Orin X, mais désormais, les voitures qui opteront pour cette mise à niveau en auront une supplémentaire. Concrètement, les versions Pro n’ont pour le moment le droit qu’à la conduite autonome sur autoroute, mais pas en ville, qui est réservée aux versions Max, possédant quant à elles un capteur LiDAR. Cela va donc désormais changer.

De plus, une mise à jour OTA (over the air) à distance va aussi être lancée, qui permettra aux voitures concernées de bénéficier du système basé sur l’IA baptisé Hawk, qui fait appel aux caméras. De quoi pouvoir se passer de LiDAR, une technologie sur laquelle la nouvelle P7+ a aussi décidé de faire l’impasse, comme chez Tesla.

Une petite subtilité

Ce n’est pas tout, car le constructeur chinois fondé par He Xiaoping va aussi proposer une seconde mise à jour, qui concerne là encore le hardware de ses voitures. Cette dernière touche cette fois-ci au poste de conduite, et permettra aux clients de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, qui n’ont pour le moment pas encore été détaillées par la firme. Concrètement, l’actuelle puce 820A fournie par Qualcomm sera remplacée par une puce Snapdragon 8295. Ce qui aura aussi pour effet d’améliorer la réactivité du système d’info-divertissement.

Des bonnes nouvelles pour les clients de la marque, car cela montre que les voitures électriques peuvent facilement être mises à jour. De quoi donner un coup de vieux aux voitures thermiques qui ne sont pas prévues pour ce genre de nouveautés.

Mais attention, car il faut que les clients soient suffisamment nombreux à être intéressés. Car Xpeng lance en fait une campagne de financement participatif pour bénéficier de cette mise à jour. Si assez de clients acceptent de payer, alors elle sera lancée. Sinon, elle sera mise de côté. Ceux qui veulent en bénéficier, et qui sont prêts à mettre la main au portefeuille devront s’inscrire avant le 12 décembre prochain.

Xpeng G9 // Source : Xpeng

Ils devront débourser pas moins de 4 999 yuans, soit environ 650 euros pour bénéficier de la mise à jour pour le système d’infodivertissement. Xpeng exige qu’au moins 4 000 clients s’inscrivent pour lancer cette amélioration.

En ce qui concerne la conduite autonome, le montant s’élève à 19 999 yuans, soit environ 2 600 euros, mais cette fois-ci, seulement 1 000 clients devront manifester leur intérêt. Si la campagne se concrétise, alors les bénéficiaire profiteront de ces améliorations en octobre 2025.

Malheureusement, il y a de faibles chances que ces modifications soient proposées pour les Xpeng vendues en Europe. Sur le vieux Continent, Tesla a déjà proposé ce genre de mises à jour matérielles. Pour faire évoluer les aides à la conduite, mais aussi le système d’infodivertissement.