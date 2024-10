Cette nouvelle voiture électrique chinoise veut ringardiser les SUV tout en donnant raison à Elon Musk

Quelques mois après avoir dévoilé quelques images officielles, le constructeur chinois Xpeng présente officiellement sa nouvelle P7+. Une grande berline électrique haut de gamme rivale de la Tesla Model S. Elle donne raison à Elon Musk sur un point. Le constructeur parle d’un SUV coupé, et vous allez vite comprendre pourquoi.

Xpeng P7+ // Source : Xpeng

Il existe plus de 150 marques de voitures en Chine à l’heure actuelle. Si la plupart nous sont encore inconnues, certaines ont à cœur de tenter leur chance chez nous. Parmi elles, citons notamment Xpeng.

Des lignes taillées pour l’aéro

La firme fondée en 2014 commercialise en effet déjà ses G9 et G6, que nous avons pu essayer en France, mais elle veut désormais poursuivre son expansion. Outre sa nouvelle Mona M03 récemment dévoilée, le constructeur vient tout juste de lever le voile sur un tout autre modèle. Il s’agit de la P7+, une grande berline électrique qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model S ainsi que de la Xiaomi SU7.

À vrai dire, cette dernière n’est pas vraiment une surprise, puisque nous l’avions déjà vu à travers des photos officielles, quelques mois plus tôt. Bien sûr, elle reprend les lignes de la P7 déjà bien connue, notamment au niveau de la face avant qui arbore une signature lumineuse particulièrement futuriste. Les dimensions sont quant à elles très généreuses, avec une longueur de 5,06 mètres pour 1,94 mètre de large et 1,51 mètre de haut.

Xpeng P7+ // Source : Xpeng

Dans son communiqué, le constructeur souligne l’usage de l’intelligence artificielle pour concevoir le style de la berline, un peu comme prévoit de le faire Toyota. Par ailleurs, Xpeng affirme aussi avoir puisé son inspiration dans le design de sa voiture volante, l’Aeroth Flying Car X2. La silhouette est particulièrement épurée et aérodynamique, avec sa ligne de toit et sa lunette inclinée. De quoi optimiser le Cx (coefficient de trainée), annoncé à 0,206.

La firme explique que sa nouvelle P7+ s’offre les pneus dotés du plus grand diamètre de sa catégorie, avec pas moins de 738 millimètres, ce qui devrait notamment profiter au confort des passagers. Plusieurs choix de jantes sont également proposés, avec une monte en 18 pouces livrée de série et des 20 pouces en option. La partie arrière est là encore particulièrement moderne et épurée, avec une signature lumineuse sous forme d’un très fin bandeau illuminé.

Des matériaux durables et de la technologie à foison

À son bord, la nouvelle Xpeng P7+ se veut évidemment très moderne, dans la lignée des autres modèles de la gamme. La berline électrique haut de gamme est équipée d’un grand écran tactile 2,5K de 15,6 pouces, qui fait appel au système d’info-divertissement AI XOS, basé sur l’intelligence artificielle. Ce dernier offre pas moins de 800 fonctionnalités, grâce à la puce Qualcomm Snapdragon SA8295P. De quoi lui permettre d’améliorer ses performances d’environ 50 % par rapport à la précédente version.

Compatible avec les mises à jour OTA à distance, celui-ci est aussi équipé de la commande vocale mais on ne sait pas s’il est doté d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Grâce à l’IA, le véhicule peut répondre à tous les besoins du conducteur, qui peut également créer des routines automatiques lorsqu’il s’installe à bord. À noter que l’accès dans la voiture peut se faire grâce au smartphone, via la technologie NFC. L’écran central est évidemment également associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces. À l’arrière, les passagers profitent aussi d’un écran de 8 pouces pour se divertir.

Deux autres affichages sont visibles dans le poste de conduite, de chaque côté de la planche de bord, répliquant les images issues des rétroviseurs caméras. Avec son empattement affiché à 3,0 mètres, la nouvelle Xpeng P7+ offre une bonne habitabilité pour les passagers, qui profitent tous de sièges chauffants, massants et ventilés. De plus, elle est équipée d’un toit panoramique, ainsi que d’un système audio à 20 haut-parleurs. Autre atout également, ses nombreux rangements, au nombre de 33 répartis dans l’habitacle.

La hauteur de toit est aussi très grande, à 973 mm, ce qui permet de dire à Xpeng qu’il y a autant de place dans sa voiture que dans un SUV.

Le coffre est quant à lui l’un des plus grands de sa catégorie, puisqu’il est affiché à 725 litres, un volume qui peut passer à 2 221 litres quand la banquette est rabattue.

En ce qui concerne l’habillage intérieur, la nouvelle Xpeng P7+ fait la part belle aux matériaux doux et durables. Nous retrouvons notamment du cuir fabriqué à base d’eau, permettant de réduire les émissions de particules nocives dans l’habitacle. Enfin, il est aussi possible de choisir parmi plusieurs ambiances lumineuses personnalisables.

Jusqu’à 710 kilomètres d’autonomie

La nouvelle Xpeng P7+ se décline en deux versions, revendiquant 245 et 320 chevaux, capables d’atteindre une vitesse maximale de 200 km/h. La berline fait appel à la technologie LFP (lithium – fer – phosphate) pour ses batteries, d’une capacité de 60,7 et 76,3 kWh, qui lui permettent d’atteindre une autonomie maximale de 602 et 710 kilomètres. Un chiffre exprimé selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Soit environ 540 et 630 km avec la norme WLTP européenne.

En ce qui concerne la charge, la voiture fait appel à une architecture 800 volts. De quoi passer de 30 à 80 % en 16 minutes et de récupérer 300 kilomètres en seulement 10 minutes, grâce à une capacité de charge de 4C. En revanche, la puissance maximale pouvant être encaissée par la batterie n’a pas été confirmée pour le moment par le constructeur chinois.

Mais là où la nouvelle P7+ fait particulièrement fort, c’est surtout en ce qui concerne les aides à la conduite. Cette dernière est notamment équipée de la conduite autonome de niveau 3, mais fait étonnant, elle est dépourvue de capteur LiDAR. Cela au profit des caméras, comme chez Tesla. De quoi donner raison à Elon Musk qui déteste les LiDAR ?

En effet, la berline fait appel à la technologie AI Hawkeye, assistée par deux puces NVDIA Orin-X chips, qui offrent une puissance de calcul atteignant les 508 TOPS. Au total, pas moins de 26 capteurs en tout genre sont installés autour de la voiture afin d’assurer une conduite sûre.

Ce n’est pas tout, car la nouvelle Xpeng P7+ est aussi en mesure de se garer seule mais aussi de réaliser un trajet complet, en passant les péages et en négociant les sorties d’autoroutes. Une technologie qui nous rappelle ce que propose Denza et qui nous avait bluffé lors de notre essai de la N7.

Pour l’heure, le prix de la berline électrique chinoise n’a pas encore été dévoilé, et on ne sait pas exactement quant elle sera officiellement lancée en France. Dans tous les cas, elle ne sera malheureusement pas éligible au bonus écologique de 4 000 euros, qui sera revu à la baisse l’an prochain, du fait de sa production dans l’Empire du Milieu. De plus, elle doit aussi composer avec la hausse des droits de douane, pour cette même raison…