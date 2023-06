Pourquoi le design des futures voitures électriques de Toyota sera révolutionnaire

Toyota va faire appel à l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'autonomie de ses futures voitures électriques. Cette technologie aidera notamment les designers à concevoir un dessin plus aérodynamique réduisant la consommation des voitures.

L’autonomie des voitures électriques reste encore un sujet important et surtout l’objet de nombreuses craintes de la part des automobilistes. En effet, ils sont encore très nombreux à considérer que celle des voitures actuellement commercialisées n’est pas suffisante. Et ce même si ce n’est pas vraiment le cas.

Une technologie innovante

Cependant, les conducteurs semblent encore un peu frileux et aimeraient avoir des voitures pouvant parcourir une plus grande distance en une seule charge. Ce qui n’est pas vraiment pertinent alors que le réseau de bornes de recharge rapide est en pleine expansion. Mais les constructeurs ont bien compris l’importance de séduire ces clients en leur annonçant des chiffres élevés.

C’est justement le cas de Toyota, qui prévoit d’offrir de grandes autonomies à ses futures voitures électriques. La firme nippone a en effet récemment annoncé vouloir lancer des modèles pouvant parcourir plus de 1 500 kilomètres en une seule charge. De quoi largement devancer Zeekr, qui promet environ 1 000 kilomètres CLTC, soit 850 kilomètres selon le cycle WLTP.

Mais comment le constructeur japonais va-t-il atteindre cet objectif ambitieux ? Outre l’arrivée de batteries au nickel ainsi que de nouvelles anodes et cathodes, on sait que ce dernier devrait notamment mettre l’accent sur l’aérodynamisme. Car plus une voiture affiche une résistance à l’air (Cx) basse, moins elle consomme. C’est pourquoi de nombreuses marques comme Lucid avec sa berline Air ou encore Mercedes avec son EQS ont travaillé afin de réduire au maximum le coefficient de trainée.

C’est donc ce que prévoit de faire aussi Toyota pour ses futures voitures, qui prendront notamment la forme de SUV. Or, on sait qu’il est difficile de rendre ce type de silhouette aérodynamique. Mais le constructeur a un plan pour y arriver, comme l’explique le site américain Electrek. Et pour cela, Toyota va faire appel à l‘intelligence artificielle.

Un design optimisé

Mais comment cette technologie pourrait aider le constructeur à concevoir des voitures plus aérodynamiques ? Sa division recherche & développement, baptisé Toyota Research Institute (TRI) va s’appuyer sur une technique innovante, qui va intégrer les différentes contraintes directement dans le processus de design. Ce qui va permettre de gagner du temps en évitant de retoucher le dessin à plusieurs reprises afin de mieux l’adapter.

Pour bien fonctionner, l’IA va notamment prendre en compte la hauteur de caisse, les dimensions du poste de conduite et la résistance à l’air. Ensuite, les designers pourront ajuster le dessin en utilisant des techniques plus conventionnelles, l’aide de prompts écrits. Ce qui permettra de demander à l’IA de dessiner plutôt un SUV ou une berline par exemple.

Cette méthode devrait permettre à la marque de créer des voitures plus aérodynamiques, au détriment sans doute du design, optimisé au maximum pour réduire la résistance à l’air. Au risque que les véhicules soient moins élégants à regarder. Cependant, cette solution possède de nombreux atouts. Car qui dit plus faible résistance à l’air dit consommation moins élevée. Il sera possible d’utiliser des batteries plus petites. Le poids sera par conséquent réduit, de même que les besoins en lithium.

Ce qui permettra aussi de diminuer le coût de production, et donc le prix des voitures. De quoi aider le constructeur à rester compétitif face à Tesla, alors qu’il prévoit également de revoir son processus d’assemblage afin de réduire là encore les dépenses ainsi que le temps nécessaire pour chaque véhicule.

