Toyota va utiliser l’arme secrète de Tesla pour réduire drastiquement le coût de ses voitures électriques

Toyota annonce vouloir révolutionner le procédé de fabrication pour ses futures voitures électriques en utilisant la fameuse Giga Press. Comme chez Tesla, la firme nippone va assembler ses véhicules en trois parties, ce qui réduira considérablement le nombre de pièces requis. Résultat, la fabrication sera plus rapide et devrait coûter moins cher.

Alors que les voitures électriques sont encore chères à l’achat par rapport aux modèles thermiques, cette différence commence tout doucement à s’atténuer. Cela s’explique par la demande en hausse, mais pas seulement. La guerre des prix lancée par Tesla n’y est pas pour rien, et pousse les constructeurs à trouver des solutions pour réduire leurs tarifs.

Une nouvelle stratégie

C’est notamment le cas de Toyota, qui a récemment revu à la baisse le prix de son bZ4X en Chine, qui a cependant augmenté chez nous. Si la firme ne croyait jusqu’à présent pas vraiment à l’électrique, l’arrivée à sa tête de Koji Sato, qui remplace Akio Toyoda fait bouger les choses. Le constructeur a d’ailleurs annoncé sa stratégie quelques jours plus tôt, avec notamment une hausse drastique de l’autonomie à venir.

Mais la marque nippone a également fait d’autres annonces, comme l’a noté le site spécialisé Teslarati. Celle-ci a en effet affirmé vouloir revoir sa méthode de production pour ses futures voitures électriques au cours des prochaines années. Le but ? Aller plus vite et surtout réduire les coûts de fabrication. Mais comment va-t-elle pouvoir faire ?

Et bien la marque va puiser son inspiration du côté d’un autre constructeur. Il s’agit de Tesla, dont le Model Y a récemment été salué et qualifié d’œuvre d’art par les ingénieurs de Toyota. Ces derniers saluaient la simplicité de conception du SUV électrique, qui a subi une forte baisse de prix et qui est désormais éligible au bonus écologique.

Si ce dernier peut se permettre de réduire son tarif de la sorte, c’est justement grâce à la méthode d’assemblage innovante de la marque américaine. Celle-ci fait appel à d’immenses machines et presses afin de créer des pièces plus grandes, qui permettent de fabriquer plus facilement les voitures en en réduisant le nombre d’éléments différents.

De grandes économies

Cette stratégie industrielle a également été adoptée pour la fabrication du futur Cybertruck, qui ne devrait plus trop tarder à voir le jour. Même si son lancement ne cesse d’être reporté par Elon Musk. La Model 2, qui n’a pas encore annoncé ses caractéristiques techniques, devrait également profiter de cette technique d’assemblage.

Ce sera donc aussi le cas pour les voiture électriques de Toyota. Ce procédé permet concrètement de n’avoir besoin que de trois grandes pièces pour former une voiture, contre plusieurs centaines normalement. Le châssis est alors composé de la partie avant et arrière, ainsi que des batteries, comme on peut le voir dans l’image ci-dessous, en bleu. Et qui dit réduction du nombre d’éléments dit évidemment coût moins élevé.

Et cela devrait logiquement se répercuter sur le prix payé par les clients, ce qui va permettre à la marque de proposer des voitures électriques plus attractives. Et donc de faire évoluer sa part de marché. Car cette stratégie va aussi réduire le temps nécessaire à la fabrication, ce qui va permettre de produire plus de voitures. Cependant, les machines nécessaires sont très coûteuses et nécessitent de grands investissements. De plus, les voitures produites de cette manière pourraient être plus difficiles à réparer.

Toyota annonce une réducion des coûts par deux dans le futur, avec une première étape de 30 % de réduction d’ici 2026. L’investissement dans les usines serait également réduit de moitié, d’ici 2026. Tout cela grâce à l’utilisation de trois pièces, contre 175 sans cette nouvelle technique comme on peut le voir sur leur communiqué de presse.

De son côté, Tesla veut également adopter une autre stratégie de fabrication modulaire, qui permettra de gagner du temps et de l’argent. Ainsi, chaque partie de la voiture serait assemblée séparément puis le tout serait ensuite installé sur cette dernière à la fin. Ce système serait inauguré sur la future Model 2.

