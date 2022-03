Tesla Cybertruck : Elon Musk confirme sa date de sortie repoussée

Après plusieurs années d’attente, Elon Musk annonce que son pick-up Tesla Cybertruck sera finalement disponible à partir de l’année prochaine. Comme l'avait déjà laissé présager Reuters.

Verra-t-on enfin bientôt des Tesla Cybertruck dans les rues ? S’il faudra sans doute encore attendre pas mal de temps avant qu’il n’arrive dans les concessions françaises, le pick-up électrique californien se rapproche une effet de la production. Une bonne nouvelle, alors que cela fait déjà plusieurs années que ce dernier a officiellement été révélé au public, sans qu’aucune date de lancement ne soit vraiment respectée.

Certes, cela commence à devenir une habitude bien connue des fans d’Elon Musk, qui commencent tout de même à s’impatienter. Mais voilà que ce dernier a tenu à les informer et à leur donner quelques nouvelles au sujet de son nouveau pick-up. Et bonne nouvelle, celui-ci ne devrait plus tarder à débarquer sur les routes, tout du moins aux États-Unis, selon nos confrères d’InsideEVs.

Arrivée l’an prochain

Et pour cause, Elon Musk a donné quelques informations au sujet de son nouveau venu, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la Gigafactory Tesla de Berlin, il y a quelques jours. L’homme d’affaires a alors annoncé que « nous voulons terminer le développement du Cybertruck cette année et être prêts pour la production l’an prochain ». Une annonce qui devrait alors plaire aux fans de la marque, alors que le pick-up était originellement prévu pour l’an dernier.

Quelques mois plus tôt, Tesla avait confirmé le retard en mettant à jour les mentions en bas de page de son site web, annonçant que le configurateur serait accessible au début de la mise en production, en 2022. Une promesse finalement non tenue par la firme californienne, comme ce fut déjà le cas à plusieurs reprises. Reuters misait d’ailleurs plutôt sur le millésime 2023.

Ici, Elon Musk corrobore donc les informations de Reuters et tente de rassurer les foules en confirmant de nouveau le calendrier commercial du véhicule.

Plusieurs versions au programme

Pour rappel, le Tesla Cybertruck fut officiellement révélé au cours de l’année 2019, créant alors la surprise générale avec son look pour le moins étonnant et clivant. Ayant peu évolué depuis cette date, ce dernier est toujours en développement et a désormais été aperçu avec des rétroviseurs et des essuie-glace, montrant qu’il se rapproche enfin de la production. Fabriqué en acier inoxydable laminé, le pick-up est doté d’une benne de 1,98 mètres de long.

Trois versions seront disponibles, avec un, deux ou trois moteurs. L’autonomie peut alors atteindre plus de 800 kilomètres sur la version la plus performante, qui réalise alors le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.