Quels sont les pick-up électriques les plus attendus en 2022 ?

Entre Tesla, Rivian, GMC ou Ford, les géants américains ont tous annoncé des pick-up électriques pour les années à venir. Nous faisons ici le tour des modèles les plus attendus, entre extravagance et prouesses techniques.

Les Américains sont friands de pick-up, qui figurent depuis de nombreuses années parmi les véhicules les plus populaires, loin devant les SUV et berlines. Jusqu’à présent, il ne s’agissait bien entendu que de modèles thermiques. Mais c’est sans compter sur l’arrivée imminente de différents modèles électriques tous plus intéressants les uns que les autres.

Vous avez sans doute déjà entendu parler du Cybertruck de Tesla, qui se fait toujours attendre, mais nous verrons dans ce dossier que la firme d’Elon Musk n’est pas la seule à vouloir entrer sur ce marché. Rivian, Ford ou encore General Motors ont tous annoncé des pick-up électriques avec des caractéristiques techniques exceptionnelles. Autonomie, performances, capacité de stockage ou encore charge ultra-rapide, nous faisons le point sur chaque modèle dans ce dossier.

Rivian R1T

Une entreprise californienne du nom de Rivian a d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre suite à la présentation de son pick-up électrique révolutionnaire, le R1T. Si vous ne connaissez pas l’entreprise, nous en avions fait une présentation détaillée que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Depuis la présentation du R1T, les premiers clients ont été livrés : on en sait donc aujourd’hui un peu plus sur ce pick-up électrique qui aura bel et bien été le premier à arriver sur le marché. Avec une autonomie EPA comprise entre 500 et 640 kilomètres selon les configurations choisies, le Rivian R1T semble être taillé pour les aventuriers. Et c’est là-dessus que l’entreprise californienne a souhaité mettre l’accent.

Rivian R1T (Rivian 1 Truck) Rivian R1T (Rivian 1 Truck) Rivian R1T (Rivian 1 Truck) Rivian R1T (Rivian 1 Truck) Rivian R1T (Rivian 1 Truck) Le pick-up électrique Rivian R1T

Avec un look assez futuriste à l’avant grâce à une signature lumineuse toute particulière, le R1T fait forcément forte impression. Et encore, c’est sans compter sur les nombreux petits gadgets que le constructeur a parsemés ici et là sur le véhicule. On notera par exemple le grand tunnel situé devant l’essieu arrière, qui permettra de loger toutes sortes d’affaires personnelles, si vous n’optez pas pour le pack optionnel qui y installe… une cuisine portable, rien que ça.

Au niveau des caractéristiques techniques, on retiendra du Rivian R1T :

Autonomie comprise entre 500 et 640 kilomètres (cycle EPA) ;

Transmission intégrale, quatre moteurs (un pour chaque roue) ;

0 à 100 km/h en 3 secondes ;

Capacité de remorquage de 5 tonnes ;

Tarif de départ de 67 500 dollars ;

Puissance maximale de 210 kW en charge rapide.

Tesla Cybertruck

À l’automne 2019, Tesla annonçait un véhicule tout droit sorti d’un film de science-fiction : le Cybertruck. Avec un design hors du commun, il est fort probable que vous ayez déjà vu ce pick-up électrique de la firme d’Elon Musk.

Les angles saillants du pick-up et sa couleur argentée ne sont pas là que pour faire forte impression. En effet, la carrosserie est en acier inoxydable, laminé à froid, comparable à celui utilisé pour construire les fusées de SpaceX. Ainsi, cet exosquelette permet au Cybertruck de résister à à peu près toutes les agressions externes, et ne nécessite pas de peinture par-dessus.

La version Dual Motor du Tesla Cybertruck devrait être lancée avant le Ford F-150 électrique Le configurateur en ligne du Cybertruck // Source : Tesla

Comme toujours avec Tesla, les performances seront au rendez-vous, avec un 0 à 100 km/h abattu en moins de 3 secondes pour la version la plus puissante. Un coffre-fort de 2,8 mètres cubes situé à l’arrière du Cybertruck permettra de charger du matériel qui sera protégé, et jusqu’à 6 personnes pourront prendre place à bord.

Retardé à plusieurs reprises et attendu courant 2022, le Cybertruck a finalement été repoussé pour 2023.

Les caractéristiques techniques d’ores et déjà connues du Cybertruck sont les suivantes :

Autonomie comprise entre 400 et 850 kilomètres (cycle EPA) ;

Transmission intégrale, deux ou quatre moteurs selon les versions ;

0 à 100 km/h en 2,9 secondes pour la version la plus performante ;

Capacité de remorquage de 6,4 tonnes ;

Tarif de départ de 40 000 dollars ;

Puissance maximale de plus de 250 kW en charge rapide.

Ford F-150 Lightning

Le géant américain Ford domine les ventes de pick-up depuis de longues années aux États-Unis et au Canada, avec son fameux F-150. C’est tout naturellement ce modèle que la marque a décidé d’électrifier en premier : ainsi est né le F-150 Lightning.

Reprenant de nombreuses caractéristiques visuelles de son cousin thermique, Ford a tout de même su profiter des avantages qu’offrent les véhicules électriques et ainsi proposer une puissance et une accélération qui décoiffent : 4,5 secondes pour atteindre 100 km/h.

Le gros avantage du F-150 Lightning par rapport aux autres pick-up électriques annoncés est son prix : 40 000 dollars pour l’entrée de gamme. Cela devrait permettre de démocratiser ce modèle plus que celui de Rivian par exemple, qui restera réservé à une clientèle plus élitiste.

Parmi les fonctionnalités intéressantes du F-150 Lightning, on retiendra notamment la possibilité de se servir du véhicule comme d’un générateur, en utilisant l’énergie stockée dans la batterie (à l’image de la Hyundai Ioniq 5 ou de la Kia EV6)

La fiche technique du Ford F-150 Lightning peut être ainsi résumée :

Autonomie comprise entre 370 et 483 kilomètres (cycle EPA) ;

Transmission intégrale, deux moteurs (un avant, un arrière) ;

0 à 100 km/h en 4,5 secondes ;

Capacité de remorquage de 4,5 tonnes ;

Tarif de départ de 40 000 dollars ;

Puissance maximale de 150 kW en charge rapide.

Hummer EV

General Motors souhaite continuer à faire vivre la référence Hummer dans le monde des véhicules électriques, et a annoncé en octobre 2020 un Hummer EV doté d’un peu plus de 1 000 chevaux, rien que ça.

GMC Hummer EV Source : General Motors

Lors de son annonce, le fameux mode crabe a fait forte impression : cela permet aux quatre roues de pivoter dans la même direction, pour que le véhicule se déplace latéralement, ou plutôt en diagonale (vous l’aurez deviné, comme un crabe).

Outre ce mode crabe, on retiendra également un intérieur très luxueux, avec deux écrans au niveau de la planche de bord, un coffre avant gigantesque et motorisé, jusqu’à 18 caméras et une architecture de batterie 800 Volts permettant des performances exceptionnelles en charge rapide.

La fiche technique du Ford F-150 Lightning peut être ainsi résumée :

Autonomie estimée à 450 kilomètres (cycle EPA) ;

Transmission intégrale, deux ou trois moteurs selon les versions ;

0 à 100 km/h en 3 secondes pour la version Edition One ;

Tarif de départ de 80 000 dollars ;

Puissance maximale de 350 kW en charge rapide.

Conclusion

Vous l’aurez compris à l’issue de ce dossier, les pick-up électriques arrivent pour faire forte impression. Que ce soit la cuisine intégrée du Rivian R1T, le mode crabe du Hummer EV, le design atypique du Cybertruck ou encore la charge inversée du Ford F-150 Lightning, chaque constructeur souhaite en mettre plein la vue pour que l’on s’intéresse à son modèle.

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que ces véhicules sont difficiles à exporter en dehors de l’Amérique du Nord. En effet, avec des longueurs dépassant parfois six mètres et des gabarits de camion, manœuvrer de tels monstres dans des petites rues européennes s’apparente à un exploit.

Si le Tesla Cybertruck est pour le moment toujours disponible à la réservation en France, il fait office d’exception. Ni Rivian, ni Ford, ni General Motors n’a annoncé l’arrivée sur le Vieux Continent de leurs modèles pour l’instant. Il sera ainsi peut-être impossible d’en croiser sur nos routes avant longtemps…

