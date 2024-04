On a essayé la Rivian R1T, l’une des meilleures voitures électriques au monde

Si vous ne connaissez pas Rivian, retenez bien ce nom. Il s’agit d’un constructeur américain de voitures électriques fondé en 2009. Une jeune startup dans le paysage historique des constructeurs automobiles. Et clairement un réel concurrent de Tesla, par les technologies embarquées et la vision de la mobilité électrique.

En janvier 2024, nous étions aux États-Unis pour couvrir le CES, le fameux salon qui réunit la plupart des grandes marques technologiques au monde. Nous avons profité de ce voyage pour louer une voiture électrique qui nous faisait de l’œil depuis un petit moment. Le Rivian R1T, un pickup électrique, aussi décliné en version SUV, le Rivian R1S doté de 7 places.

Au programme : une puissance démentielle de 764 ch (562 kW) envoyées aux roues à l’aide de quatre moteurs, un par roue. De quoi promettre des accélérations phénoménales ainsi qu’une tenue de route à toute épreuve. L’aspect technologique n’est pas oublié, puisque Rivian développe son propre système d’exploitation, et propose des fonctionnalités dignes d’une Tesla.

Cette découverte est un peu un galop d’essai. Si la gamme R1T et R1S ne sera sûrement jamais vraiment vendue en volume en Europe (notamment à cause du poids et des dimensions), la future gamme R2 et R3 et R3X tout récemment annoncée est belle et bien prévue pour l’Europe. D’ici 2027 au plus tôt.

Et la bonne nouvelle, c’est que les futures voitures électriques du constructeur américain reprendront la plateforme des R1T et R1S, avec quelques améliorations. Mais à une condition : que Rivian ne fasse pas faillite d’ici là. Et ce n’est pas si bien parti…

Précisons que nous aurions pu essayer la version SUV sensiblement similaire, Rivian R1S, mais quitte à être en Californie, autant essayer la version qui représente le plus le mode de vie local : le pickup R1T. D’autant plus qu’il concurrence frontalement le nouveau Tesla Cybertruck même si les deux véhicules sont largement différents, à bien des égards.

Vidéo

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Fiche technique

Modèle Rivian R1T Dimensions 5,514 m x 2,07772 m x 1,986 m Puissance (chevaux) 835 chevaux 0 à 100km/h 3 s Niveau d'autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 200 km/h Taille de l'écran principal 16 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 73000 euros Prix 69 074 € Fiche produit

Un design tout en douceur

Vous avez déjà vu un pickup ? Vous avez déjà vu une voiture avec des pare-chocs arrondis et d’énormes phares à LED ? Alors vous avez vu le Rivian R1T. La voiture électrique de Rivian ne casse pas vraiment les codes, mais apporte une patte assez inédite. On est loin du Tesla Cybertruck aux formes clairement étranges et jamais vues. Ici, tout se passe en douceur, avec de beaux arrondis et pas d’arrêtes saillantes.

Les designers ont clairement fourni un vrai travail sur les phares. On retrouve, à l’avant, une immense barre LED qui fait office de feux de jour, et qui parcourir la calandre de part et d’autre. Elle vient terminer sa course après un arrondi dans les ailes avant.

Les phares avant sont logés dans deux zones en forme de haricot, dont le pourtour est doté d’une bande LED, servant également de feux de jour. Et au milieu de la zone, on trouve les projecteurs à LED servant à éclairer la route.

L’arrière est tout aussi réussi, avec, encore une fois, une immense barre LED horizontale, qui reprend la forme de celle présence sur le pare-choc avant. Mais ici, elle est encore plus impressionnante puisqu’elle est continue. Sauf pour les parties qui se terminent sur les ailes, à cause de l’accès à la benne.

Sur les côtés, rien à signaler d’important, si ce n’est le profil racé de la voiture, qui la rend plus compacte qu’elle n’en a l’air. Et pourtant, elle mesure 5,5 mètres de long pour 2 mètres de large et 1,9 mètre de hauteur. Ce n’est pas si énorme pour un pickup, puisque le Ford F-150 Lighting (vendu en Europe depuis peu) est largement plus massif.

De la place pour tout et n’importe quoi

Le Rivian R1T a beau être un pickup électrique compact, il n’en reste pas moins une très grande voiture électrique. L’empattement (la distance entre l’essieu avant et arrière) est annoncé à 3,429 mètres. À titre de comparaison, l’énorme Kia EV9 se contente de 3,1 mètres, ce qui est pourtant déjà gigantesque pour une voiture.

Et qui dit grand empattement, dit grande habitabilité. Et dans les faits, ça se vérifie encore une fois avec ce Rivian R1T, puisque l’espace à bord est vraiment gigantesque. D’autant plus que les rangements sont réellement nombreux sur ce modèle.

À l’avant, l’espace est vaste : on trouve un immense accoudoir central qui sépare les deux sièges. Cet accoudoir abrite d’ailleurs un beau rangement très profond. Devant l’accoudoir, un grand pad permet de recharger deux smartphones (sans fil), ou de reposer ces derniers à la verticale, mais légèrement incliné, pour pouvoir consulter plus facilement le contenu affiché à l’écran.

Les rangements continuent, puisqu’en plus de la boîte à gant (Rivian en proposera deux sur ses R2 et R3…), le passager a le droit a un rangement sous son siège. Ce n’est pas tout : un logement sous l’accoudoir central cache… un haut-parleur externe Bluetooh sur batterie (comme sur la nouvelle Xiaomi SU7). Amovible, il permet de passer de la musique, au bord de la plage ou en camping par exemple. Dans le même genre, une lampe torche détachable est cachée dans la portière conducteur.

Aux places arrière, l’espace est également de la partie. Comme sur toute voiture électrique qui se respecte, le plancher est totalement plat (sans tunnel central), ce qui permet à la place du milieu d’être utilisée sans trop se contorsionner. Comme dans un SUV, on est assis haut, avec une belle garde au toit. Ce qui permet, même aux plus grands, d’être installés confortablement sans avoir les genoux plus haut que le bassin.

Les passagers sont chouchoutés avec un écran central au niveau de la console centrale. Celui-ci permet de régler la climatisation quatre zones et propose également deux ports USB-C pour recharger des appareils électroniques. On trouve deux autres ports sur le dos des sièges avant, permettant d’alimenter, par exemple, une tablette fixée à l’appui-tête pour les passagers arrière.

Les rangements à l’arrière sont nombreux : sous la console centrale, dans les contreportes, sur les dossiers des sièges avant et… sous la banquette. Attention, selon les options choisies, le caisson de basse peut être intégré à ce rangement, lui faisant perdre 1/3 de sa capacité. Et si vous choisissez l’option Max permettant de bénéficier de la batterie de plus grande capacité, cet espace devient inaccessible, puisqu’il abrite les cellules supplémentaires.

Précisons que le Rivian R1T est uniquement disponible en cinq places. Pour bénéficier de sept sièges, il faut passer sur le Rivian R1S, le SUV, qui transforme la benne en habitacle et accueille une troisième rangée. Comme sur un Peugeot e-5008 par exemple.

Avant de sortir de l’habitacle, un rapide mot sur l’une de mes fonctions préférées : le fameux « gear tunnel« . Il s’agit d’un immense logement, qui prend la forme d’un coffre longitudinale, sous la benne. On y accède avec deux petites portes, de part et d’autre de l’extérieur de la voiture. Mais également… depuis la trappe à ski présente dans l’habitacle, derrière l’accoudoir central de la seconde rangée.

Très pratique pour ranger ses affaires dans le gear tunnel, tout en y ayant accès en roulant, depuis les sièges arrière. On pense notamment à une glacière qui pourrait être stockée ici, et alimentée grâce à l’une des deux prises électriques présentes dans le gear tunnel, et alimentées par la batterie de la voiture.

Vu la longueur du gear tunnel, on peut facilement y ranger des skis ou un snowboard. Mais également une trottinette électrique, qui peut également en profiter pour se recharger.

Un rapide mot sur la benne : ce n’est clairement pas la plus grande du marché. Sa longueur n’est que de 1,37 mètre, quand un Ford F-150 Lightning grimpe à 1,7 mètre. La bonne nouvelle, c’est qu’on a encore le droit à un rangement supplémentaire, prévu à la base pour la roue de secours. Mais si vous voulez vous en passer, il est possible d’utiliser ce rangement pour transporter des objets.

Et, encore une fois, comme toute voiture électrique qui se respecte, le Rivian R1T est doté d’un coffre avant (frunk). Ce dernier intègre même un drain, permettant d’évacuer l’eau ou l’humidité suite au stockage de produits humides. On s’en est servi pour créer une glacière temporaire, avec des glaçons.

Terminons par la sensation d’espace et de luminosité : l’habitacle est très agréable, en partie pour cette raison. Le toit panoramique est immense et permet de faire rentrer beaucoup de lumière dans l’habitacle. Les surfaces vitrées sont nombreuses et imposantes.

Infotainment : où sont Apple CarPlay et Android Auto ?

Sur une voiture électrique, le système d’infodivertissement est important puisque de nombreux réglages qui n’étaient pas disponibles sur une voiture thermique passe par l’écran central. Ici, Rivian a intégré un grand écran de 15,6 pouces horizontal. Il est complété par un combiné d’instrumentation de 12,6 pouces, affichant les informations importantes liées à la conduite directement derrière le conducteur. Pas d’affichage tête-haute, dommage.

Pour l’infodivertissement, Rivian a créé son propre système d’exploitation, à la Tesla. C’est fluide, c’est joli et c’est plutôt simple d’utilisation. Qui dit OS maison dit aussi fonctions inédites. Rivian a repris le mode Chien de Tesla (pet mode) permettant de laisser la climatisation ou le chauffage allumé, voiture éteinte et portes fermées. Pratique pour aller faire des courses en laissant son animal de compagnie (et pas son enfant) dans la voiture. Petit bonus : comme chez Tesla, l’écran central indique la température actuelle dans la voiture avec un message annonçant « mon animal est confortable et en sécurité« .

Ce n’est pas tout : on trouve une alarme connectée (guard mode), permettant de filmer les évènements (incidents, accidents, tentative de vol, etc.), comme le mode sentinelle sur une Tesla. Ce mode de sécurité déclenchera une puissante alarme en cas de besoin tout en envoyant des notifications sur le smartphone du propriétaire.

De nombreuses autres fonctionnalités sont proposées, de série : soft and sand mode pour rouler dans le sable ou encore le camp mode pour créer l’ambiance parfaite au camping (avec les lumières, les prises électriques et le chauffage). Comme chez Tesla, Rivian fait évoluer — gratuitement — la partie logicielle de sa voiture, avec des mises à jour à distance, OTA, en Wi-Fi.

Rivian est toutefois en retard par rapport à certains concurrents sur un point clef : les applications tierces disponibles. On retrouve uniquement les services de streaming musicaux Spotify, Tidal et TuneIn. Impossible de regarder un film avec Netflix ou une vidéo YouTube lors d’une session de recharge par exemple. Impossible, également, de trouver les traces d’un jeu vidéo.

Et surtout, comme chez Tesla, Rivian a décidé de ne pas intégrer Apple CarPlay ou Android Auto. Dommage.

Aides à la conduite : sans les mains, ou presque

Le Rivian R1T partage l’intégralité des aides à la conduite (ADAS) présentes sur son frère, le R1S. On trouve ainsi un régulateur de vitesse adaptatif qui, couplé à un centrage dans la voie, permet de proposer une conduite semi-autonome de niveau 2. Une aide au dépassement est également proposée. Il suffit d’activer le clignotant, et la voiture se charge de doubler le véhicule. Mais attention, ces fonctions ne sont pas toujours disponibles, puisqu’il faut rouler sur certaines routes (notamment les fameuses highway) pour pouvoir activer le centrage dans la voie.

Dans la pratique, la conduite semi-autonome était vraiment convaincante. Mais rien de bien révolutionnaire par rapport à ce que propose la concurrence. Et surtout, pas de mode de conduite autonome en ville, comme le propose Tesla avec le FSD par exemple.

Les aides au stationnement sont nombreuses, avec 5 radars, 12 capteurs ultra-son et 11 caméras tout autour du véhicule. La vue en 360° est très performante et précise. De quoi réussir à garer ce paquebot sans égratigner la peinture ou les jantes. À l’arrière, on retrouve deux caméras : une sur le pare-choc arrière, et une au niveau de la cabine. Cette dernière permet d’avoir la vision d’un rétroviseur central tout en surveillant le contenu présent dans la benne. Très pratique aussi si on tracte une remorque, car la caméra est placée suffisamment haut.

Planificateur d’itinéraire : le meilleur au monde ?

Encore une fois, Rivian propose une voiture électrique en bonne et due forme. Et oui, contrairement à de nombreux concurrents, le Rivian R1T intègre un planificateur d’itinéraire. Avouons-le : les voitures qui font l’impasse sur cette fonctionnalité sont de plus en plus rares. Mais, sur le Rivian, la technologie embarquée frise la perfection. Il faut dire que Rivian a tout simplement racheté A Better Route Planner (ABRP) que les conducteurs de voitures électriques connaissent bien.

Lors des longs trajets, il suffit de renseigner la destination sur le GPS de la voiture, ou depuis l’application mobile Rivian, pour se voir proposer un parcours intégrant les arrêts de recharge. Il est possible de régler le niveau de batterie à l’arrivée à une borne et à destination, de 0 à 100 %. On a jamais vu une telle latitude sur un planificateur d’itinéraire, et c’est très pratique pour optimiser au mieux son trajet.

Nous n’avons pas pu tester la cohérence du planificateur d’itinéraire lors de nos courts trajets, surtout dans un environnement que nous ne connaissons pas très bien. Mais pour être un utilisateur régulier d’ABRP en France, je peux vous assurer qu’il s’agit de l’un des meilleurs planificateurs d’itinéraire.

Conduite : un tapis volant ultra-performant

Le Rivian R1T est l’une des voitures électriques que j’ai préféré conduire. Ça met dans le bain. Il faut dire qu’elle a tout pour plaire, ou presque : une puissance phénoménale, une tenue de route à toute épreuve, et un confort exceptionnel avec ses suspensions pneumatiques. Ajouter à cela une position de conduite camionesque (assis bien droit), et vous obtenez là un combo assez imbattable.

Ah si, il y a bien quelque chose qui cloche : son gabarit et son poids (3,1 tonnes), eux aussi très impressionnants. Pour le gabarit, ce n’était pas trop un problème aux États-Unis. Pour le poids, il se fait vite sentir en virages un peu appuyés. Mais sur une conduite de tous les jours, avec la version quad-motor la plus puissante, que nous avions entre les mains, accélérer et dépasser une autre voiture n’est qu’une simple formalité.

Il faut dire que le 0 à 96 km/h (60 MPH) réalisé en 3 secondes, vous cloue littéralement le dos au siège. Les 835 ch de puissance et le couple de 1 231 Nm réparti sur les quatre moteurs fait de ce pickup un genre de voiture de sport à vocation utilitaire. Un mélange des genres étonnants mais vraiment très réussi.

Les suspensions filtrent parfaitement toutes les irrégularités de la route, à condition de se mettre en mode confort. En mode sport, la voiture se raffermit instantanément, grâce aux suspensions pneumatiques. Elle ne prend alors pas de roulis lors des virages appuyés, ce qui est étonnant vu le poids de l’engin.

Nous n’avons pas pu tester les modes de conduite off road sur des chemins, mais la hauteur de caisse lorsque les suspensions sont montées au maximum est impressionnant. À l’inverse, un mode spécial permet d’abaisser au maximum la voiture afin de réduire la consommation d’électricité à haute vitesse, et de faciliter la montée et la descente dans l’habitacle.

Autonomie, batterie et recharge

Le Rivian R1T est disponible avec trois configurations principales différentes, selon le nombre de moteurs (deux ou quatre), le niveau de puissance (533, 665 ou 835 ch) et de consommation. Pour chaque version, il est possible de choisir la capacité de sa batterie : 105, 121, 135 ou 150 kWh. Attention toutefois, sur la version quad-motor, il est impossible de prendre la batterie de 150 kWh, à cause du poids de l’ensemble.

La plus grande autonomie sera donc réalisée avec une version dual-motor et la batterie de 135 kWh. De quoi annoncer 660 km d’autonomie sur le cycle d’homologation théorique EPA américain, plus sévère que la norme européenne WLTP. Ce qui donnerait environ 700 km en Europe. Pour la version quad-motor, nous avions le droit à 528 km EPA (environ 580 km WLTP).

Lors des premiers kilomètres parcourus, nous étions en mode 4×4 permanents. C’est-à-dire que les quatre moteurs envoyaient de la puissance aux roues à chaque accélération. Nous sommes rapidement passés en mode confort, avec seulement les deux moteurs arrière, transformant le pickup en propulsion. La consommation a alors drastiquement diminué, tout comme la puissance. Mais elle reste largement suffisante pour le commun des mortels et un usage sur route ouverte.

La consommation reste tout de même élevée. Elle est annoncée entre 26,7 et 32,3 kWh / 100 km selon la configuration choisie et la taille des roues et des pneus. Il s’agit là de la consommation EPA, qui prend en compte les pertes d’énergie liées à la recharge. À titre de comparaison, chez Tesla, le Model X varie entre 20,5 et 22,9 kWh / 100 km. Alors qu’il s’agit de la voiture qui consomme le plus chez le constructeur américain, et qu’on pourrait presque comparer à un tank ! On se rend mieux compte de la consommation énorme du Rivian.

Malheureusement, la recharge n’est pas le point fort du Rivian. Il faut en effet compter environ 40 minutes pour passer de 10 à 80 % en courant continu (DC) sur des bornes ultra-rapides, avec une puissance maximale de 225 kW. À titre de comparaison, une Tesla Model X réclame 25 minutes sur le même exercice, avec une recharge d’une puissance maximale de 250 kW.

Heureusement, le Rivian R1T dispose du preconditionnement de la batterie, qui permet de réchauffer ou refroidir celle-ci, avant d’arriver à une station de recharge. De quoi réduire les temps de recharge en plein été ou au milieu de l’hiver, et respecter les 40 minutes annoncées plus haut.

Malheureusement, le Rivian R1T n’intègre pas de pompe à chaleur pour l’hiver. Ce qui signifie qu’en plein hiver, par des températures proches de zéro, la consommation d’énergie nécessaire au chauffage de l’habitacle sera largement supérieur à celui d’une voiture dotée de cette technologie. On sent ici la voiture électrique conçue en Californie.

Prix, disponibilité et concurrence

Pour le moment, les Rivian R1T et R1S sont uniquement disponibles aux États-Unis. Il faut compter à partir de 69 900 dollars (hors taxes, environ 77 500 euros TTC) pour le R1T et 74 900 dollars pour le R1S. Notre R1T en version quad-motor s’échange actuellement contre 87 000 dollars.

Ce sont clairement des prix élevés, même si aux États-Unis, le prix moyen d’une voiture est largement supérieur à l’Europe. Si sur le vieux Continent, il faut compter un prix moyen autour de 25 000 euros, c’est plutôt autour de 50 000 dollars (hors taxes) aux USA.

En Europe, les concurrents aux Rivian R1T et R1S ne sont pas nombreux. On peut bien évidemment citer le Ford F-150 Lightning, disponible en Norvège et en Suisse. Mais le constructeur américain vend uniquement la version haut de gamme, disponible autour de 100 000 euros.

Le Rivian R1S peut venir faire de l’ombre aux maxi SUV, comme le Kia EV9, qui est pourtant plus petit de 20 cm, avec un prix de départ à 73 000 euros et une autonomie maximale de 563 km. Le Tesla Model X pourrait être cité également, bien qu’il soit plus petit également, avec un tarif de départ à 101 990 euros et une autonomie de 625 km.

Mais aucun constructeur ne propose ce que Rivian vend : un pickup ultra-performant, doté de quatre moteurs, capable de passer dans n’importe quelle situation, avec un confort au top niveau. Et même le R1S fait mieux que le Model X, avec 7 sièges (comme la voiture de Tesla), mais beaucoup plus d’espace, permettant à la troisième rangée d’être réellement utilisée par des adultes sur de longues distances.

Pour l’Europe, on attend beaucoup plus l’arrivée future des Rivian R2, R3 et R3X. Le premier devrait arriver autour de 2027, si Rivian existe toujours d’ici là. Un SUV qui reprend clairement le style du R1S (avec seulement 5 sièges), avec un prix qui devrait tourner autour de 45 000 dollars hors taxes. Soit environ 50 000 euros TTC.

Pour des modèles plus abordables, il faudra attendre les R3 et R3X, des voitures électriques compactes, prévues pour arriver après le R2. Peut-être à partir de 2028 en Europe ? Les premières rumeurs indiquent un prix compris entre 35 000 et 40 000 dollars hors taxes.