Voici la Rivian R2, une voiture électrique qui pourrait bien faire oublier la Tesla Model Y

Rivian, le constructeur américain de voitures électriques, vient de dévoiler le Rivian R2. Un SUV 100 % électrique qui veut faire de l'ombre au Tesla Model Y, avec une belle autonomie, et des technologies novatrices. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera vendu en Europe. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Rivian est l’un des constructeurs automobiles qui propose des voitures électriques à peu près aussi abouties que les Tesla. Il s’agit en effet de voitures électriques très performantes, ultra-technologiques, avec des fonctions innovantes et un système d’infodivertissement très complet. Pour le moment, le constructeur vend seulement deux voitures aux États-Unis, le pickup Rivian R1T et le SUV Rivian R1S.

Des modèles loin d’être compacts et abordables. Mais Rivian vient d’annoncer l’arrivée d’un troisième modèle : le Rivian R2. Il s’agit d’un SUV électrique. Il ressemble comme deux gouttes d’eau à son grand frère, le SUV Rivian R1S.

À quelques différences toutefois, à commencer par la taille. Il s’agit d’une voiture électrique bien plus compacte que ses grandes sœurs, puisque c’est la Tesla Model Y qui est clairement visée. On retrouve 5 places à l’intérieur.

Dimensions, autonomie et performances

Le constructeur annonce une longueur de 4,715 mètres, une largeur de 1,90 mètre et une hauteur de 1,70 mètre. Le gabarit d’une Tesla Model Y, mis à part la hauteur, largement supérieure. L’empattement (la distance entre les roues arrière et avant) est un peu plus élevé, annoncé à 2,93 mètres, contre 2,89 mètres chez le concurrent texan. De quoi promettre une bonne habitabilité pour les passagers.

Le design reprend clairement le dessin des modèles existants chez Rivian, tout en arrondi, avec des phares en amandes et de longues barres LED à l’avant et à l’arrière proposant une signature lumineuse reconnaissable et pas du tout passe-partout.

Les caractéristiques techniques ne s’arrête pas là, puisque le constructeur américain annonce une autonomie de 330 miles (environ 530 km) sur le cycle mixte EPA américain. Ce qui donnerait environ 570 km sur le cycle européen WLTP selon nos estimations. Les performances ne sont pas en reste, avec un 0 à 60 mph (96 km/h) réalisé en 3 secondes seulement. Grâce à trois moteurs. Il y aura également des versions à deux moteurs et même un seul moteur, pour optimiser l’autonomie.

La voiture utilise des cellules 4695 pour la batterie.

Fonctionnalités pratiques

La marque de fabrique de Rivian, c’est l’espace de stockage. Et on le retrouve également sur ce nouveau R2. On a évidemment le droit à un frunk (le fameux coffre avant des voitures électriques). Le constructeur américain propose également des accessoires, à l’image d’un support à vélos, facilement montable et démontable, qui vient de fixer dans un port spécial à l’arrière de la voiture.

Comme sur le Fisker Ocean, la lunette arrière de la voiture peut complètement s’ouvrir, de manière électrique. Pratique pour transporter de longs objets, mais aussi pour donner un petit esprit décapotable au véhicule.

Rivian a pensé à la personnalisation, dont les américains et possesseurs de Jeep sont très friands, notamment pour partir à l’aventure. On trouve alors de nombreuses prises électriques un peu partout, pour brancher des accessoires. Dans le coffre avant (frunk), au niveau des barres de toit, mais aussi à l’endroit où se trouve le port destiné aux accessoires à l’arrière, vers le crochet d’attelage.

Une voiture connectée

La Rivian R2 repose sur la même plateforme connectée que les Rivian R1S et R1T. Ce qui signifie que la voiture pourra être régulièrement mis à jour, à l’image des Tesla. De quoi proposer de nouvelles fonctionnalités, que ce soit pour le confort, ou même pour les performances par exemple.

Les nouvelles technologies ne sont pas oubliées, puisqu’on retrouve la vue à 360° pour assister le conducteur lors des manœuvres. Une fonctionnalité qu’on ne retrouve pourtant pas chez Tesla, malgré tous les capteurs présents autour de la voiture.

La conduite semi-autonome de niveau 2, intégrant le régulateur adaptatif et le centrage dans la voie, devrait aussi être de la partie. Tout comme le mode « Pet Comfort », qui permet, comme sur une Tesla, de laisser la climatisation ou le chauffage activé en votre absence, lorsqu’un animal est présent dans l’habitacle. Tout en indiquant sur l’écran principal que ce mode est activé, pour rassurer les passants. On trouve aussi le mode Rivian Gear Guard, qui est l’équivalent du mode sentinelle chez Tesla, permettant de surveiller en permanence votre voiture, et dissuader les voleurs.

Prix et disponibilité

Rivian prévoit de commercialiser son R2 en 2026, d’abord aux États-Unis et au Canada, à un tarif de départ de 45 000 dollars (hors taxes). Soit un peu moins 50 000 euros avec les taxes. Le SUV sera fabriqué en Georgie, aux États-Unis.

Le constructeur a déjà annoncé que cette voiture sera également vendue en Europe, avec notamment la France, mais également l’Autriche, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie et les Pays-Bas. Pour le moment, il est possible de précommander la voiture, mais uniquement en Amérique du Nord.

Attention toutefois, il est possible que Rivian mette la clef sous la porte. Le constructeur américain est dans une situation extrêmement tendue, comme nous le relations à l’occasion de la publication de ses résultats financiers pour l’année 2023. Rivian pourrait faire faillite d’ici moins de deux ans et vient tout juste de licencier 10 % de ses salariés. Est-ce que le R2 sauvera la marque ?

