Rivian dévoile les R3 et R3X, deux voitures électriques compactes et impressionnantes pour l’Europe

Rivian, l'un des concurrent de Tesla, vient de dévoiler non pas un mais trois voitures électriques. Après la R2 qui est un SUV concurrent du Tesla Model Y, voici la R3. Un crossover coupé compact. Il existe en version très performante, la R3X.

Voici la nouvelle voiture électrique de Rivian pensée pour l’Europe : la R3. Une voiture compacte et coupée, plutôt de type crossover que SUV. Elle est plus petite que sa grande sœur la R2 tout fraichement annoncée, et encore plus que les pickup Rivian R1T et le gros SUV Rivian R1S.

Pour le moment, on ne connait pas grand-chose sur la fiche technique, si ce n’est qu’elle reprendra la plateforme de la R2. L’empattement est annoncé à 2,8 mètres, ce qui est plus court que le R2 qui mesure 4,7 mètres. À titre de comparaison, la nouvelle Renault 5 E-Tech électrique mesure 3,92 mètres de long pour un empattement de 2,54 mètres. On estime alors la longueur de la R3 à environ 4,3 mètres.

Du côté de la motorisation, la R3X intégrera les trois moteurs qu’on trouve sur le R2 et qui catapulte le SUV de 0 à 96 km/h en 3 secondes. Il est possible que l’autonomie soit légèrement inférieure sur les R3 et R3X, si la batterie est de taille réduite, à cause de l’empattement. Pour rappel, l’autonomie du R2 est annoncée à plus de 500 km sur le cycle américain EPA, soit plus de 550 km sur le cycle européen WLTP.

Une voiture pratique

On retrouve les fonctionnalités pratiques du R2, à savoir deux boites à gants, la lunette arrière qui peut s’ouvrir indépendamment du coffre pour transporter de longs objets. Et un mode camping, qui permet de mettre à plat les sièges des passagers arrière, afin de pouvoir dormir à deux personnes dans l’habitacle, totalement allongé.

Prix et disponibilité

Les R3 et R3X seront disponibles après la R2, qui sera elle-même disponible à partir du premier semestre 2026. On peut donc s’attendre à voir arrivée les R3 et R3X en fin d’année 2026, voire même en 2027.

Il faut noter que les R2, R3 et R3X sont en partie pensées pour l’Europe. Ce qui explique leur format beaucoup plus compacte. Mais attention, car ces voitures seront fabriquées aux États-Unis, et l’Europe ne sera pas forcément prioritaire. Les livraisons pourraient donc débuter plus tardivement sur le vieux continent.

Les R3 seront également moins chères, sachant que la R2 est annoncée à 45 000 dollars (hors taxes), soit environ 50 000 euros TTC.

Photos des Rivian R3 et R3X

Voici les premières photos officielles de la R3 en version « civilisée ».

Et ici, les photos de la R3X, la version haut performance, typée rally. Elle reprend la même plateforme que la R3, mais se distingue par un design plus agressif, et des éléments dans l’habitacle différenciants.