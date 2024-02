Faillite en vue pour ces deux constructeurs de voitures électriques qui arrivent en Europe

Lucid Motors et Rivian, deux constructeurs américains de voitures électriques qui arrivent tout juste en Europe, vont mal, très mal même. Lucid perd environ 377 000 dollars par voiture vendu. Rivian pourrait faire faillite d'ici moins de deux ans et prévoit de licencier 10 % de ses salariés. Et pourtant, de nouvelles voitures sont prévues, notamment pour l'Europe.

Lucid Motors est déjà présent en Europe, avec sa grande berline Lucid Air, que nous avons pu essayer. Le SUV électrique, dénommé Gravity, devrait aussi prendre la route de l’Europe. Tout comme sa future voiture électrique abordable qui doit venir titiller la Tesla Model 3. Du côté de Rivian, c’est à peu près similaire, avec une arrivée prévue en Europe dans les prochains mois, grâce à sa future gamme R2 plus abordable, qui viendra épauler les existants pickup R1T et SUV R1S.

Mais est-ce que ce plan va se dérouler comme prévu pour les deux constructeurs automobile américain ? On a de gros doutes. Les deux entreprises viennent tout juste de publier leur bilan pour l’année 2023. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça sent le roussi !

Lucid : 377 000 dollars perdus par voiture

Commençons par Lucid, qui vient tout juste de faire dégringoler le prix de sa Lucid Air de plus de 30 000 euros ! Aux États-Unis, elle démarre désormais à 69 900 dollars, alors que le bilan financier annonce un prix moyen de vente de 90 000 dollars pour le quatrième trimestre 2024. Et que Lucid perd déjà environ 377 000 dollars sur chaque voiture vendue. Ce chiffre devrait donc empirer dans les mois à venir.

Le pire, c’est que l’entreprise américaine prévoit de produire uniquement 9 000 véhicules en 2024. Contre 8 428 produits en 2023 avec 6 001 ventes. On comprend mieux la baisse de prix, qui vient tenter d’écouler les stocks, face à une concurrence de plus en plus féroce.

En 2023, Lucid a réalisé un chiffre d’affaires de 595 millions de dollars, contre 608 millions de dollars sur l’année 2022. Les pertes s’élèvent à 2,8 milliards de dollars sur 2023, contre 1,9 million en 2022. Bref, ça va très mal.

Elon Musk a profité de l’annonce de ces résultats pour prendre la parole, à sa manière, sur X (ex-Twitter). Selon lui, « leur sugar daddy saoudien est la seule chose qui les maintien en vie ». Le milliardaire américain fait référence au fond public d’investissement d’Arabie Saoudite, l’associé majoritaire de Lucid Motors.

Rivian : 18 mois avant la faillite ?

À côté de ça, Rivian semblerait presque en meilleure forme comme on peut le voir dans ses résultats. L’entreprise a perdu « seulement » 43 372 dollars par voiture électrique vendue au 4ème trimestre 2023. Contre environ 30 000 dollars au troisième trimestre de la même année, mais 124 000 dollars au quatrième trimestre 2022. Le constructeur remonte donc un peu la pente, mais reste dans une situation très délicate.

Current trajectory has them bankrupt in ~6 quarters. Maybe that trajectory will change, but so far it hasn't. pic.twitter.com/tNNijQ3KwT — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2024

L’entreprise a produit 57 232 voitures électriques sur l’année 2023, en hausse de 135 % par rapport à 2022. Avec 50 122 livraisons aux clients. On pourrait alors penser que Rivian est dans une meilleure posture que Lucid Motors. Mais Rivian ne prévoit de produire que 57 000 véhicules au cours de l’année 2024, malgré le lancement imminent de la gamme R2, notamment prévue pour l’Europe.

En termes financiers, le chiffre d’affaires a atteint 4,434 milliards de dollars en 2023, contre 1,658 milliards en 2022. Mais les pertes atteignent 4,6 milliards de dollars en 2023, contre 5,7 milliards en 2022. Elon Musk s’est également exprimé sur la situation, en annonçant que « la trajectoire actuelle conduira à une faillite d’ici six trimestres (18 mois) environ. Peut-être que la trajectoire changera, mais ça n’est pas le cas pour le moment« .

De nombreux licenciements

Dans un email interne, partagé par Business Insider, le patron de Rivian annonce la supression de 10 % des postes de l’entreprise, soit autant de licenciements. Sachant que Rivian avait déjà licencié 6 % de ses employés en février 2023 et 6 % en juillet 2022.

Est-ce que les futurs pickup R2T et SUV R2S sauveront la marque ? C’est possible, puisque le constructeur prévoit un prix de départ autour de 40 000 dollars. Un programme interne, baptisé Peregrine, prévoit aussi de réduire drastiquement les coûts de production des voitures électriques.

Musk rappelle sur X qu’en 2009, les 50 millions de dollars investis par Daimler (Mercedes-Benz) est l’argent qui a sauvé Tesla. Un mois plus tard, l’entreprise aurait fait faillite sans cette somme d’argent.

Rivian peut donc encore survivre, puisqu’Amazon est son principal investisseur. Est-ce que Jeff Bezos voudra mettre au pot en cas de faillite imminente ? C’est possible. Tout comme l’Arabie Saoudite qui voudrait sauver Lucid Motors et ses excellentes (mais coûteuses) technologies, en attendant la future berline plus abordable de la marque.