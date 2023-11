Charge ultra-rapide, autonomie XXL et confort extrême : cette voiture électrique a tout pour elle

Lucid Motors dévoile sa seconde voiture électrique, après la Lucid Air, à savoir un grand SUV électrique qui prend le nom de Lucid Gravity. Doté d'une architecture 800 volts pour une recharge ultra-rapide et affichant des performances de supercars, il va donner des sueurs froides à la Tesla Model X. Surtout que ses écrans sont tout simplement impressionnants.

Fondée en 2007, la firme américaine Lucid Motors n’est pas encore très connue en Europe, bien qu’elle commence tout doucement à y être commercialisée. Le constructeur propose un modèle, une berline électrique baptisée Air et lancée pour la toute première fois en 2021. Mais voilà que cette rivale de la Tesla Model S ne restera pas seule bien longtemps.

Un grand SUV électrique

Et pour cause, en novembre 2022, l’entreprise annonçait l’arrivée d’un second modèle, qui prendrait cette fois-ci la forme d’un grand SUV et qui porterait le nom de Gravity. Quelques photos avaient déjà été dévoilées, mais Lucid restait encore assez peu loquace à son sujet. Mais voilà que la firme lève enfin officiellement le voile sur son nouveau modèle, qui ira chasser directement sur les terres de la Tesla Model X.

Ce dernier affiche un design dans la même veine que la berline électrique, avec sa face avant épurée et sa calandre pleine. Bien évidemment, le nouveau Gravity se distingue par une garde au sol plus élevée selon le communiqué de la marque. Pour les dimensions, il faut compter sur une hauteur de 1,65 mètre, une largeur de 2 mètres et une longueur de 5 mètres.

L’empattement est donné pour 3 mètres, de quoi laisser énormément de place pour l’habitacle. On connaît aussi son Cx (coefficient de trainée), affiché à seulement 0,24, identique à celui de la Model X. De quoi promettre une consommation maîtrisée.

Mais c’est surtout le poste de conduite qui vaut le coup d’œil, affichant clairement un positionnement très haut de gamme. On note l’immense pare-brise, là encore inspiré de son rival américain, tandis que nous retrouvons une grande dalle numérique de 34 pouces 6K utilisant la technologie OLED. Cette dernière, qui joue le rôle de combiné et d’écran tactile est associée à une autre tablette juste en-dessous pour l’info-divertissement.

À noter que la voiture est compatible avec les mises à jour OTA à distance, et devfrait être dotée d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Le volume de coffre est quant à lui annoncé à 3 171 litres au total, lorsque les deux rangées de sièges sont rabattues, contre 2 314 litres pour la Model X.

Le SUV offrira jusqu’à sept places avec une configuration 2+3+2. Mais surtout, le coffre avant (frunk) s’annonce immense, et il sera même possible de s’assoir confortablement dedans avec le coussin en cuir sur-mesure.

Des performances de supercar

Pour le moment, Lucid ne communique pas encore sur toutes les spécificités techniques de son Gravity, et ne donne pas sa puissance totale, qui devrait depasser les 800 ch selon les premières valeurs. En effet, la firme explique que le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,5 secondes environ, contre 3,7 secondes pour la Tesla Model X Performance. Le communiqué de la marque souligne également que le SUV est en mesure de tracter jusqu’à 2,72 tonnes et affiche une charge utile de 680 kilos.

Si l’on ne connaît pas encore la capacité de la batterie, Lucid annonce que cette dernière sera plus petite et plus légère que la berline. Utilisera-t-elle la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt), offrant une meilleure densité que la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) ? Rien n’a encore été confirmé. Quoi qu’il en soit, le constructeur annonce une autonomie de 440 miles, soit 708 kilomètres. Une valeur sans doute exprimée selon le cycle EPA américain, un peu plus sévère que notre WLTP européen.

Le SUV électrique se dote d’une architecture 800 volts (jusqu’à 900 volts) autorisant une charge ultra-rapide. Ainsi, les clients pourront récupérer jusqu’à 321 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes de charge sur une borne en courant continu délivrant 350 kW. C’est énorme.

Lucid explique également que le SUV électrique sera doté d’une suspension pneumatique en option, capable de s’adapter aux conditions de conduite et au revêtement de la route, en faisant évoluer la garde au sol.

Rivalisant également avec le nouveau Fisker Ocean, que nous avions récemment essayé, le nouveau Lucid Gravity est actuellement dévoilé au salon de Los Angeles. La production devrait débuter d’ici à la fin de l’année, tandis que son prix sera situé sous les 80 000 dollars, soit environ 73 797 euros.

On vous laisse avec une vidéo de présentation de ce SUV électrique vraiment très impressionnant.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix