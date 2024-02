C’est officiel : Rivian arrive en Europe avec une toute nouvelle voiture électrique

Rivian est actuellement en train de travailler au développement d'une inédite voiture électrique. Un SUV, baptisé R2. Celui-ci sera conçu pour l'Europe et devrait chasser sur les terres de la Tesla Model Y, entre autres. Découvrez les premières informations à son sujet.

On le sait, de plus en plus de constructeurs automobiles veulent tenter leur chance sur le marché européen, alors que les voitures électriques se développement à vitesse grand V. On pense bien évidemment aux marques chinoises, mais elles ne sont pas les seules, bien au contraire.

Un nouveau SUV électrique

En effet, c’est également le cas de certains constructeurs américains, qui voient en le Vieux Continent un eldorado très prometteur. On pense évidemment à Tesla, qui se dispute la place de leader mondial de l’électrique avec BYD, ou encore à Lucid, avec sa berline Air. Mais ces deux marques ne sont pas les seules, puisqu’une autre devrait bientôt arriver pour leur faire concurrence. Il s’agit cette fois-ci de Rivian, encore méconnue dans nos contrées pour le moment.

Mais cela devrait toutefois bientôt changer, puisque la firme, dont le nom est la contraction de « Indian River » devrait enfin arriver chez nous. Mais elle ne va pas se contenter d’importer son pick-up ou son SUV, les R1T et R1S, deux modèles massifs qui ne seraient pas vraiment adaptés à notre marché. Et pour cause, c’est un véhicule totalement inédit qui devrait en fait faire la route jusqu’à chez nous. Et voilà que l’on commence à avoir quelques informations à son sujet.

Want a closer look at R2? Watch the live reveal event March 7th, right here on X. pic.twitter.com/Hq1k66r0cG — Rivian (@Rivian) February 16, 2024

Celui-ci porte le nom de Rivian R2, et vient tout juste d’être confirmé par le constructeur à travers un teaser publié sur le web. Mais à vrai dire, on sait déjà en grande partie à quoi il va ressembler, puisque le site Electrek a dévoilé une première photo prise dans la nature. On y voit alors un SUV qui semble être assez compact, reprenant le style des autres modèles de la gamme. À l’avant, la signature lumineuse caractéristique est en effet reconduite. Cependant, la partie arrière n’a pas été montrée.

Pour le moment, on ne connaît pas les dimensions exactes du véhicule, qui devrait se positionner face à la Tesla Model Y, entre autres. Puisqu’il est destiné à l’Europe, il pourrait également chasser sur les terres de la Peugeot e-3008 ainsi que du nouveau Renault Scénic E-Tech, entre autres. Il rivalisera aussi avec les Ford Mustang Mach-E Et autres Kia EV6.

Plusieurs versions

Il se murmure par ailleurs que ce Rivian R2 ne restera pas seul bien longtemps dans la gamme européenne du constructeur, qui a racheté l’an dernier l’application A Better Route Planner (ABRP). Et pour cause, il se déclinera en plusieurs autres versions, dont une variante pick-up qui devrait logiquement prendre le nom de R2T. De quoi permettre à la firme américaine de rivaliser encore mieux avec le Ford F-150 Lightning et le Tesla Cybertruck.

Une déclinaison R2R prenant la forme d’un SUV coupé au look un peu plus dynamique serait aussi dans les cartons. Mais pour l’heure, aucune information technique n’a encore été révélée par le constructeur, qui annonce une présentation officielle le 7 mars prochain. On sait seulement qu’il embarquera une motorisation 100 % électrique, dont les spécificités ne sont pas encore connues. Son prix devrait quant à lui rester assez raisonnable.

Des bruits de couloirs évoquent un positionnement tarifaire tournant autour des 45 000 dollars. Un montant qui pourrait être un peu plus élevé à son arrivée en Europe, comme c’est le cas pour les voitures chinoises. Avec ce nouvel arrivant, Rivian souhaite augmenter ses volumes de ventes, alors que ces dernières restent encore assez marginales par rapport aux géants du secteur à l’heure actuelle. Reste désormais à savoir quand le R2 sera officiellement lancé chez nous…