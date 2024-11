Dévoilé en début d’année, le Rivian R2 va avoir le droit à une nouvelle batterie, composée de cellules conçues par LG. Assemblées aux États-Unis, ces dernières affichent une capacité six fois supérieures à celles existantes, et elles pourraient permettre au SUV d’être éligible au bonus écologique en France.

Rivian R2 // Source : Rivian

Encore méconnue en France, la marque américaine Rivian continue son chemin aux États-Unis, où elle a été fondée en 2009. Mais tout n’est pas rose pour cette dernière, puisqu’elle traversait cette été une période particulièrement difficile, à tel point qu’elle avait licencié une partie de ses équipes.

De nouvelles cellules innovantes

Mais le salut de l’entreprise créée par Robert Scaringe se trouve dans le colossal investissement réalisé par Volkswagen, qui a donné pas moins de 5 milliards de dollars à Rivian. De quoi lui permettre de se remettre sur les rails, contrairement à son rival Fisker qui a quant à lui fait faillite quelques mois plus tôt. Désormais, le constricteur envisage l’avenir plus sereinement, d’autant plus qu’il a levé le voile en début d’année sur un tout nouveau modèle à haut potentiel.

Il s’agit du R2, un SUV électrique qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model Y. Et autant dire que le constructeur américain joue gros avec ce nouvel arrivant, qui étoffe la gamme aux côtés des R1S et R1T. Car celui-ci se veut bien plus abordable, et surtout, il vise également le marché européen, ce qui permettra à Rivian d’enfin espérer s’y faire une place. Une stratégie qui nous rappelle un peu la firme d’Elon Musk, également au bord de la faillite avant le lancement ses Model 3 et Model Y.

Et voilà que le constructeur basé dans le Michigan fait désormais appel à l’équipementier coréen LG pour les batteries de son SUV. Dans un communiqué publié par l’entreprise asiatique, on apprend que ce dernier sera équipé de nouvelles cellules cylindriques connues sous le nom de 4695. Une appellation qui peut sembler un peu barbare, mais qui signifie tout simplement qu’elles mesurent 46 mm de diamètre et 95 mm de haut. Mais qu’on-elles vraiment de spécial ?

En fait, elles affichent une capacité six fois supérieur aux cellules 2170 actuellement utilisées par le nouveau Rivian R2. LG explique que cette taille en hausse « permet une densité énergétique plus élevée, une efficacité améliorée et une sécurité renforcée ». Concrètement, il sera possible de stocker plus d’énergie dans les cellules, sans augmenter la taille, ni le poids. Ce qui profitera à la consommation de la voiture et qui permettra d’afficher une autonomie en nette hausse.

Des batteries Made in America

Comme l’explique le site InsideEVs, le SUV électrique devrait être en mesure d’afficher une autonomie dépassant les 300 miles, soit environ 482 kilomètres avec cette nouvelle technologie. Un chiffre qui s’entend selon le cycle EPA américain, plus strict que notre WLTP européen. À titre de comparaison, la Model Y atteint les 600 kilomètres WLTP dans sa version Grande Autonomie Propulsion. Reste à savoir si d’autres versions du R2 seront proposées par le constructeur, qui mise sur des véhicules très futuristes.

Ces nouvelles cellules seront produites aux États-Unis, et plus précisément au sein de l’usine LG Energy Solution en Arizona puis elles seront livrées au site d’assemblage de Rivian, dans l’Illinois. De quoi permettre au SUV d’être potentiellement éligible au bonus écologique quand il arrivera en France. Car pour mémoire, seules les voitures électriques produites en Chine ou dont les batteries y sont fabriquées n’y ont pas le droit. Mais attention, car il pourrait y avoir une petite subtilité.

Dans son communiqué, LG précise que ces nouvelles cellules seront « utilisées dans le modèle R2 destiné au marché nord-américain ». Cela signifie-t-il que les exemplaires vendus en Europe n’auront pas le droit à cette nouvelle batterie ? Pour l’heure, rien n’a encore été officiellement confirmé à ce sujet. On sait simplement que le contrat liant les deux entreprise court sur « plus de cinq ans », avec une capacité totale atteignant les 67 GWh produits sur cette période.

Le Rivian R2 devrait être vendu aux États-Unis à partir de 2026 avant d’arriver en Europe dès 2027.