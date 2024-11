Selon ce fabricant américain, les boutons physiques dans la voiture « sont un bug, pas une fonctionnalité »

Une voiture sans aucun bouton, où votre voix devient la seule interface de commande. Cette vision futuriste est le nouveau cheval de bataille de Rivian.

Rivian R1T // Source : Rivian

C’est un débat très présent ces dernières années, et Rivian fait sensation avec une déclaration qui ne manque pas de relancer tout ça : les boutons physiques seraient une « anomalie » à corriger. Wassym Bensaid, responsable logiciel de la marque, va même plus loin en qualifiant ces interfaces tactiles de « bug, pas une fonctionnalité » sur TechCrunch.

La vision de Rivian est claire : remplacer toute interaction physique par des commandes vocales pilotées par l’intelligence artificielle. Une ambition qui soulève autant d’espoirs que de questions. Car si l’idée paraît séduisante sur le papier — qui n’a jamais rêvé de piloter sa voiture comme dans un film de science-fiction ? — La réalité technique pose encore de nombreux défis.

Pour aller plus loin

Tesla fait la chasse aux boutons physiques, et ce n’est pas l’idée la plus sensée

L’IA pour remplacer les boutons physiques

Les équipes de Rivian travaillent déjà d’arrache-pied sur des prototypes équipés d’assistants vocaux nouvelle génération. L’objectif ? Permettre aux conducteurs d’accéder à toutes les fonctionnalités de leur véhicule par la voix, même les plus complexes. Fini les sous-menus à n’en plus finir, un simple « J’ai faim » devrait suffire pour que l’IA comprenne le contexte et propose restaurants et itinéraires adaptés.

Mais cette vision se heurte à plusieurs obstacles de taille. Comme le reconnaît Wassym Bensaid lui-même, les assistants vocaux actuels souffrent encore de nombreuses limitations. Latence, hallucinations, compréhension approximative du contexte… autant de défis techniques qui restent à relever avant d’envisager un abandon total des interfaces physiques.

Si l’intention est louable — simplifier l’interface homme-machine — elle soulève des questions essentielles en termes de sécurité et d’ergonomie. Un bouton physique offre un retour tactile immédiat, ne nécessite aucun temps de traitement et fonctionne même en cas de panne du système informatique. Cela explique pourquoi de nombreux constructeurs et experts en sécurité restent attachés à ces interfaces traditionnelles.

Pour aller plus loin

Pourquoi les boutons capacitifs au volant seraient dangereux : une dizaine d’accidents de Volkswagen ID.4

Par ailleurs, la multiplication des fonctionnalités dans nos voitures modernes pose un véritable défi d’organisation. Même avec une interface vocale perfectionnée, comment garantir un accès rapide et intuitif à toutes les commandes ? La solution de Rivian — tout miser sur l’IA — est-elle vraiment sensée ?

Rappelons au passage que Volkswagen a investi massivement chez Rivian pour profiter de son expérience et ses technologies en infodivertissement.

Pour aller plus loin

Volkswagen investit 5 milliards de dollars dans un tout jeune constructeur de voitures électriques