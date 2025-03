En lançant une société dédiée Also munie d’une enveloppe de près de 100 millions d’euros, le constructeur automobile Rivian montre sa volonté de développer le vélo et la trottinette électriques.

Source : Rivian

Les constructeurs automobiles se sont toujours intéressés au monde du vélo électrique et de la trottinette électrique. Or le plus souvent, c’est au moyen de partenariats ou de logos apposés sur des modèles existants. On peut citer la trottinette Renault R5 en 2024 ou les derniers vélos Mercedes AMG F1. Toutefois, cela pourrait changer avec la popularité grandissante de cette mobilité, la preuve avec Rivian qui semble s’y intéresser.

Une centaine de millions pour la micromobilité

La marque américaine de voitures électriques a publié un communiqué en annonçant créer une filiale, dont elle ne sera que l’actionnaire minoritaire. Sous le nom d’Also (aussi en anglais), cette société vise “les véhicules petits et légers conçus pour répondre aux défis mondiaux de la mobilité d’aujourd’hui et de demain”.

Rivian explique avoir “démarré secrètement un programme de micromobilité voilà quelques années” en interne. D’abord, la firme a consacré ses efforts sur “le logiciel, l’électronique et la propulsion électrique”, et a conclu que ce segment “méritait sa propre entreprise”.

Elle pousse donc Also dans le grand bain, avec un financement massif de 105 millions de dollars (97 millions d’euros), et pour président l’actuel fondateur et PDG de Rivian, RJ Scaringe.

Source : Rivian

C’est un chiffre très élevé pour le secteur, rarement habitué à de telles sommes. Enfin, si l’on excepte VanMoof avec ses 200 millions d’euros, avant d’accumuler une dette tout aussi énorme, suivie de la faillite et du rachat.

Concurrencer Porsche même sur les vélos électriques ?

Toutefois, Also ne détaille pas encore sa stratégie. “Pour que le monde puisse opérer une transition totale vers une mobilité électrifiée, une gamme de différents types et formes de véhicules sera nécessaire” ajoute RJ Scaringe.

Le terme de micromobilité ayant été évoqué, il est donc très probable que les vélos électriques et trottinettes électriques soient au programme d’Aslo. Cependant, nous n’excluons pas des scooters ou motos électriques, et pourquoi pas des quadricycles type Citroën Ami !

Ce ne serait pas une surprise, car plusieurs concurrents ont montré un intérêt croissant pour le vélo ou la trottinette. Porsche possède déjà des VTTAE, mais développe surtout ses propres moteurs et batteries, à venir en 2026. Autre concurrent plus direct, Polestar a ajouté un VTT électrique “Elize” à sa gamme l’automne dernier.