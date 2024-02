La Renault 5 E-Tech électrique a aussi droit à sa trottinette électrique française

Le constructeur Renault et Plume se sont associés pour lever le voile sur une trottinette électrique Plume Allure… aux airs de Renault 5 E-Tech. Symboliquement, le deux-roues empreinte tous les marqueurs esthétiques de la voiture tricolore.

Plume Allure, vous connaissez ? Certes, il n’est pas le constructeur de trottinettes électriques le plus connu de France, et pourtant, Frandroid a déjà pu essayer son véhicule en juillet 2023. Fondée par un ancien cadre de Decathlon, cette marque a conçu une trottinette locale, haut de gamme et originale : la Plume Allure.

Une Plume aux airs de R5

Et à l’occasion du lancement de la fameuse Renault 5 E-Tech électrique – nous avons d’ailleurs pu monter à bord -, la firme aux chevrons s’est associée à Plume pour imaginer une Plume Allure aux airs de R5. En réalité, le deux-roues s’est surtout inspiré des codes esthétiques de la voiture, en y empruntant ses coloris noirs et jaunes. À noter que la R5 est aussi déclinée en vert, blanc, bleu et noir.

« Nous avons eu le privilège de collaborer avec Renault pour créer une édition limitée de la Plume Allure, arborant fièrement les couleurs et le style de la R5 ! », se félicite Plume sur sa page Facebook. « La R5 électrique est une voiture fabriquée et assemblée en France, à Douai, à l’instar de la Plume Allure, certifiée Origine France Garantie ».

Plus de 1500 euros

La Plume Allure bénéficie en effet de ce label, qui certifie que plus de la moitié de la valeur marchande du produit provient de l’Hexagone. Pour la Plume Allure, l’origine française atteint même les 82 %. Pour ceux et celles dont l’aspect écologique et local est important, c’est toujours bon à savoir.

Combien coûte cette trottinette Renault 5 ? La bagatelle de 1600 euros tout de même. Pour ce prix, vous avez visiblement droit à la plus petite des batteries proposées par Plume – celle de 454 Wh, 45 km d’autonomie -, un grand deck, des roues de 10 pouces, 500 W de puissance nominale (1000 W en crête) et un poids de 24 kg. Le tout en édition limitée (chiffres inconnus).