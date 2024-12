11 propriétaires, 25 000 kilomètres cumulés et des retours sans concession : nous avons recueilli les témoignages des premiers acheteurs de la R5 E-Tech électrique. Entre coups de cœur et déceptions, voici ce qu’ils en pensent vraiment.

Renault 5 E-Tech verte (Techno) et jaune (Iconic Cinq)

« Elle fait tourner les têtes« , confirme Nicolas, qui a parcouru plus de 300 km depuis sa livraison fin novembre.

Lancée en novembre 2024, la nouvelle Renault 5 E-Tech est un gros risque pour le constructeur français : ressusciter une icône automobile en version 100 % électrique.

Après plus d’un mois d’utilisation et des milliers de kilomètres parcourus, les premiers propriétaires livrent leurs impressions sans filtre.

Ce format fait suite à celui sur la Citroën ë-C3.

Des bugs électroniques

La lune de miel est pourtant de courte durée pour certains utilisateurs. Les témoignages concernant des dysfonctionnements électroniques s’accumulent de manière inquiétante. C’est malheureusement très courant sur les nouvelles voitures.

Pierre rapporte une expérience particulièrement problématique : « Au bout de 200 km à peine, plus aucun bouton du volant ne fonctionnait. La voiture affichait des messages d’erreur en cascade et les systèmes d’aide à la conduite sont devenus totalement erratiques« . Une situation d’autant plus préoccupante que le concessionnaire, malgré plusieurs tentatives de diagnostic, n’a pas réussi à résoudre complètement le problème.

Le cas extrême d’Anne illustre les risques de ces défauts de jeunesse : « Mon véhicule est immobilisé depuis le 20 novembre, après seulement 48 heures d’utilisation. La direction s’est bloquée subitement avec un message ‘Post collision à contrôler’. Malgré le remplacement de la direction assistée, le problème persiste. Le plus inquiétant est que Renault semble dépassé par la situation.«

L’application MyRenault

Malgré Google Automotive, l’interface de la voiture cristallise également les frustrations. L’application MyRenault, censée être le centre nerveux de l’expérience utilisateur, multiplie les défaillances.

Ce n’est pas une Clio, du moins officiellement

« C’est une vraie loterie« , témoigne Fabrice, qui détaille des problèmes récurrents : « Non seulement l’application se déconnecte régulièrement, mais elle affiche parfois des informations totalement erronées sur l’état de charge ou l’historique des recharges. La reconnaissance des panneaux de signalisation est également très aléatoire, probablement à cause des problèmes de connexion avec les services Google.«

Une autonomie qui fait débat

La question de l’autonomie réelle divise profondément les utilisateurs. Anthony, qui possédait auparavant une Volkswagen ID.3, dresse un constat sans appel : « La consommation est nettement plus élevée que prévu, particulièrement par temps froid et sur autoroute. Même en mode Eco, je consomme 1 à 2 kWh/100 km de plus que mon ancienne ID.3. En conditions hivernales, l’autonomie réelle en usage mixte tombe à 200 km, très loin des 410 km annoncés« .

Alex, ancien propriétaire d’une Renault Zoé, confirme cette tendance : « Avec une moyenne de 18,5 kWh/100 km en conditions réelles, la consommation est étonnamment élevée pour une citadine de cette taille. Les températures basses impactent significativement les performances, et il faut vraiment adapter sa conduite pour optimiser l’autonomie.«

L’expérience de recharge au quotidien

La recharge constitue un chapitre essentiel dans l’expérience des premiers propriétaires. Alex partage son expérience détaillée : « J’ai testé différents scénarios de recharge, y compris sur des bornes rapides Ionity. En charge rapide, j’ai obtenu des pics à 57 kW pour une recharge de 40 à 80 %, ce qui reste correct, mais pas exceptionnel pour une voiture sortie fin 2024« .

Indicateur de recharge Renault 5 E-Tech

Le propriétaire souligne également l’importance de la planification : « Le planificateur d’itinéraire intégré fonctionne plutôt bien, mais il faut anticiper la dégradation des performances par temps froid« .

Le coût caché de l’équipement

Un point sensible émerge concernant l’équipement de recharge. Fabrice pointe du doigt une surprise désagréable : « La voiture est livrée sans chargeur domestique, il faut donc prévoir un budget supplémentaire non négligeable. J’ai dû investir dans un chargeur Vevor et je charge entre 4 et 8 heures en 14 ampères (3,2 kW) quand j’en ai besoin. » Cette absence d’équipement de série est, encore une fois, malheureusement assez courant. Les constructeurs retirent ces équipements, que cela soit chez Tesla, ou encore chez Volvo.

Confort et agrément de conduite : les vrais points forts

Malgré les critiques sur l’autonomie et les bugs, la R5 E-Tech marque des points décisifs en matière de comportement routier. Marie, qui utilise sa R5 quotidiennement en Alsace, est enthousiaste : « Le confort de suspension est remarquable, même sur les routes dégradées. La direction est précise, l’insonorisation excellente, et le mode B permet une conduite très intuitive en ville. C’est un véritable petit bijou en termes d’agrément« .

Geoffrey renchérit : « La voiture est extraordinairement silencieuse, les accélérations sont franches, et la tenue de route inspire confiance. Sur ce point, Renault a vraiment fait du bon travail.«

Une citadine avant tout

L’usage au quotidien révèle les limites du format choisi par Renault. Un propriétaire ayant parcouru plus de 5 000 km livre une analyse pragmatique : « Il faut être clair : c’est une vraie citadine, idéale pour deux personnes avec occasionnellement des passagers à l’arrière. L’accès aux places arrière demande une certaine souplesse, et l’espace aux jambes est limité. Le coffre est correct pour les courses quotidiennes mais montre ses limites pour les longs trajets en famille« .

Qualité perçue et finitions

La qualité de fabrication fait globalement l’unanimité. Anthony, particulièrement attentif à cet aspect, détaille : « Les assemblages sont rigoureux, les matériaux bien choisis même si certains plastiques durs subsistent dans les parties basses. Les sièges offrent un bon maintien, l’écran central est réactif quand l’électronique fonctionne correctement, et l’ergonomie générale est bien pensée. Je n’ai noté aucun bruit parasite même après 1200 km, ce qui est plutôt bon signe« .

L’importance du pack hiver

Une recommandation récurrente concerne l’option pack hiver. Alex insiste : « C’est un investissement indispensable sous nos latitudes. Le volant et les sièges chauffants ne sont pas qu’une question de confort : ils permettent de réduire significativement la consommation en évitant d’utiliser le chauffage principal de l’habitacle. Sur un trajet type domicile-travail, la différence peut atteindre 15-20 % d’autonomie« .

Prise en charge des problèmes : un service après-vente débordé

Les témoignages convergent vers un constat inquiétant concernant la gestion des problèmes techniques. Pierre raconte son expérience : « Quand les bugs ont commencé, le concessionnaire semblait dépassé. Ils ont branché leurs valises de diagnostic à plusieurs reprises, tenté différentes mises à jour, mais sans résultat concluant. On sent que même le service technique de Renault tâtonne encore face à certains problèmes« .

Renault R5

Anne, confrontée à une panne importante, détaille son expérience avec le SAV : « La prise en charge est correcte dans la forme — j’ai eu un véhicule de prêt — mais sur le fond, c’est plus compliqué. Les délais s’allongent, la communication manque de transparence, et les solutions proposées semblent parfois improvisées. Renault doit absolument renforcer son support technique sur ce nouveau modèle. »

Face aux déceptions, certains propriétaires évoquent ouvertement les alternatives qu’ils auraient pu choisir. « La Kia EV3 était dans ma short-list« , confie Anthony, « mais son prix plus élevé et l’absence de bonus écologique m’ont fait renoncer. Avec le recul et vu les problèmes de consommation de la R5, j’aurais peut-être dû faire cet effort financier. » Un autre témoignage anonyme mentionne le Volvo EX30 : « Plus grand et mieux fini, mais là aussi, pas de bonus écologique. La R5 reste actuellement l’une des seules propositions réellement accessibles sur le segment des citadines électriques premium.« .

Et après ?

La question de l’évolution du modèle se pose. « Renault promet des mises à jour logicielles pour corriger les bugs« , rapporte Nicolas, « mais certains problèmes semblent plus profonds. J’espère que le constructeur saura réagir rapidement. » La communauté des propriétaires reste globalement confiante dans le potentiel du véhicule, tout en appelant à des améliorations rapides.

Beaucoup de potentiel

Malgré les critiques, la R5 E-Tech apparaît comme un modèle très prometteur, mais perfectible. Les qualités sont réelles : style réussi, agrément de conduite, confort, comportement routier. Les défauts sont également clairement identifiés : bugs électroniques, autonomie décevante, consommation élevée en conditions hivernales. « C’est une voiture attachante qui pourrait devenir une référence si Renault corrige rapidement ses défauts de jeunesse« , résume Anthony.

La conclusion s’impose d’elle-même : la Renault 5 E-Tech plaît beaucoup, mais elle n’est pas parfaite. Pour Marie, « c’est un coup de cœur assumé malgré les imperfections. » Pour Anne, « c’est une déception qui aurait pu être évitée avec plus de tests avant la commercialisation« . L’énorme potentiel est là, reste à le concrétiser pleinement.