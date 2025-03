Renault 4 E-Tech (4L électrique) à 230 € / mois : bonne ou mauvaise affaire ? Voici nos calculs

Tout fraîchement arrivée sur le marché avec la R5 E-Tech, la R4 du même nom devrait connaître un joli succès avec la même recette que sa petite sœur. La commercialisation vient de débuter, et Renault frappe déjà fort avec un modèle accessible dès 230 euros par mois. Mais qu’a-t-on vraiment à ce prix ? Décryptage.

Présentée en octobre dernier, la nouvelle Renault 4 E-Tech vient de débuter sa carrière commerciale. Disponible à moins de 30 000 euros, bonus déduit, elle s’affiche à des mensualités plutôt intéressantes sur le papier.

Globalement, la R4 adopte la même recette que la R5, et elle emprunte d’ailleurs les mêmes bases. Plus longue que la R5 E-Tech (3,92 mètres), la R4 mesure 4,14 mètres de long et se situe entre Clio (plus petite de 9 cm) et le Captur (plus grand de 9 cm).

Elle repose évidemment sur la nouvelle plateforme AmpR Small (CMF-B EV) dédiée aux voitures 100 % électriques. Une bien bonne base s’il on en croit notre premier essai de la R5 E-Tech, qu’il faudra évidemment confirmer lors d’un prochain essai de la 4L des temps modernes.

Par rapport à la R5, la R4 propose beaucoup plus d’espace aux places arrière. Au niveau du coffre, Renault annonce pas moins de 420 litres et au-delà de la contenance. De quoi sans doute séduire ceux qui trouvent peut-être la R5 trop petite pour leur usage.

Et ils pourraient être encore davantage séduits grâce à cette offre en LLD à partir de 230 euros par mois, soit 30 euros de plus que la moins chère des R5 E-Tech proposée aux mêmes conditions. Mais à quoi a-t-on le droit à ce prix ?

La Renault 4 E-Tech proposée à 230 euros par mois

La R4 dispose plus ou moins de la même structure de gamme que la R5. Le modèle concerné par cette offre embarque la petite batterie de 40 kWh baptisée « Autonomie Urbaine », un moteur de 120 ch et trois niveaux de finition « Evolution », « Techno » et « Iconic 5 ».

La version à 230 euros par mois concerne cette version de 120 ch avec une autonomie d’environ 300 km et la finition d’entrée de gamme « Evolution ». Par rapport à la grosse batterie de 52 kWh qui est aussi disponible (à partir de 280 euros par mois en LLD), la puissance de charge DC chute de 100 à 80 kW.

Comme d’habitude chez Renault désormais, la finition de base est plutôt correcte, avec toutefois quelques réserves que nous vous expliquerons plus bas :

écran tactile de 10 pouces

écran conducteur de 7 pouces

réplication de smartphone sans fil

climatisation automatique

essuie-glaces et phares automatiques

changement automatique des feux de route

avertisseur de sortie de voie/assistance au maintien dans la voie

régulateur de vitesse intelligent/limiteur de vitesse

aide au parking arrière

caméra de recul

4 haut-parleurs

lève-vitres à impulsion avant/arrière

siège conducteur réglable en hauteur

banquette arrière rabattable 60/40

système de surveillance de la pression des pneus

enjoliveurs de 18 pouces « Jogging »

feux avant et arrière full LED

rétroviseurs extérieurs noir laqué

Les finitions du dessus « Techno » et « Iconic 5 » permettent d’ajouter quelques options sympas, comme les services Google, le planificateur d’itinéraire, ou encore un tableau de bord numérique plus grand de 10 pouces.

Précisons que la voiture à 230 euros par mois est d’emblée livrée avec la teinte « Rouge Carmin ». Pour la sellerie, ce sera du textile matelassé gris, avec surpiqûres bleu, blanc, rouge. Si vous voulez opérer tout changement, comme la couleur par exemple, ça vous fera sortir de l’offre à 150 euros par mois.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Renault 4 E-Tech à 230 euros par mois ?

Ce financement est une location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Renault indique que l’offre à 230 euros par mois est soumise à un premier loyer de 6 800 euros, qui revient à 2 800 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros déduit

Le véhicule sera assemblé à la Manufacture de Maubeuge, son moteur à Cléon et sa batterie, dès mars 2025, à Douai. Quant aux fournisseurs, ils se situent pour 75 % d’entre eux dans un rayon de 300 km autour du pôle ElectriCity de Renault.

De quoi évidemment la rendre éligible à l’aide gouvernementale. Si le bonus de base est de 2 000 euros pour tout le monde, il peut doubler. Le problème, c’est que tout le monde n’est pas éligible au bonus de 4 000 euros.

En réalité, il concerne seulement les cinq premiers déciles (jusqu’à 16 300 euros de revenus par part). De ce fait, si vous faites partie du 6 aux 8ème déciles (entre 16 300 et 26 200 euros), ce sera 3 000 euros, et du 9 et 10ème déciles 2 000 euros. Cela va évidemment jouer sur le montant du premier loyer, ou bien sur les mensualités.

Combien vous coûtera la LLD de la Renault 4 E-Tech à 230 euros par mois ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Renault 4 E-Tech vous coûtera 11 080 euros. Renault affiche sa voiture à partir de 25 990 euros sur son site, bonus écologique de 4 000 euros déduit.

En partant de ce prix, et en partant du principe que vous êtes éligible au bonus de 4 000 euros, vous paierez sur les trois ans de la location 42,6 % du prix de votre voiture. C’est plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, une décote qui s’établit, au maximum, entre 35 et 40 % sur ce type de produit dans ce laps de temps.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Les éléments à retenir

Sur le papier, l’offre a plutôt l’air intéressante, mais il y a quand même quelques éléments qui nous chagrinent, à commencer par la dotation de série, plutôt fournie, mais il manque deux ou trois éléments à nos yeux indispensables par rapport à d’autres.

Par exemple, l’inédite fonction One Pedal et le dossier rabattable pour le siège passager avant ne sont disponibles que sur la finition du dessus « Techno ». Il en va de même pour les services Google qui, à nos yeux, sont les atouts majeurs de cette R4 E-Tech par rapport à la concurrence en termes de technologies embarquées. Précisons toutefois que par rapport à une R5 E-Tech du même niveau de finition, la R4 dispose de quelques éléments de série en plus, dont la caméra de recul.

Comment souvent avec les modèles de chez Renault, un choix de valeur résiduelle basse donne, soit des mensualités élevées, soit un apport indigeste. Dans le cas de notre R4 E-Tech, c’est un peu des deux, d’autant plus que dans les faits, l’immense majorité des clients ne sont pas éligibles aux 4 000 euros de bonus, mais plutôt à 2 000, ce qui fera grimper l’apport à 4 800 euros. Et autant le dire, ce n’est plus la même histoire, car cette somme est tout simplement « perdue » pour une voiture qui, à la fin, ne vous appartiendra même pas.

Renault propose la garantie et l’entretien de la voiture sur toute la durée du financement (notez que l’entretien d’une voiture électrique sur trois ans, même en prenant en compte les pièces d’usure, revient quasiment à zéro…).

La firme au losange propose aussi une borne de recharge à domicile Mobilize powerbox verso offerte d’une valeur de 990 euros HT si vous prenez un forfait Mobilize power solutions en plus de la commande de la voiture.