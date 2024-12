Skoda Elroq électrique à 259 € / mois : bonne ou mauvaise affaire ? On analyse cette offre

Sans crier gare, le Skoda Elroq, un SUV électrique urbain, arrive sur le marché en cette fin d’année à un tarif canon : à partir de 259 euros par mois. Des mensualités attractives pour un modèle destiné avant tout à un usage mixte avec 372 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Alors faut-il se laisser tenter ?

Dans l’univers effervescent, à défaut d’être passionnant, des SUV électriques modernes, le Skoda Elroq arrive en cette fin d’année comme un cheveu sur la soupe.

Alors que toute l’attention, cette année, a été portée sur Renault et sa R5 E-Tech, plusieurs constructeurs ont aussi lancé des modèles intéressants, et notamment Skoda qui, à défaut de proposer un modèle techniquement et esthétiquement révolutionnaire, en propose un à un prix, pour une fois, pas forcément indigeste pour les prestations proposées.

Avec un ticket d’entrée à 33 300 euros, avant les aides de l’État, le rapport prestations / équipements / prix, n’est pas des plus mauvais. Alors quand il est proposé, en plus, à moins de 300 euros par mois, il y a de quoi se pencher sur le sujet.

Cela peut paraître élevé face à des loyers qui étaient largement sous les 100 euros par mois en début d’année (comme la Citroën ë-C3 à 54 euros par mois ou encore la Renault Twingo E-Tech à 40 euros), mais le marché ayant retrouvé un peu ses repères, ces loyers nous semblent plutôt intéressants. Décryptage.

Le Skoda Elroq proposé à 259 euros par mois

Le Skoda Elroq est disponible en trois versions : 50 (170 ch et batterie de 52 kWh), 60 (204 ch et 58 kWh) et 85 (285 ch et 77 kWh). Dans le futur, une version 85X est prévue, reprenant la base de la 85, mais avec deux moteurs.

L’autonomie sur le cycle mixte WLTP varie de 372 à 577 km selon les versions. Quant à la recharge, il est possible de passer de 10 à 80 % en 25 ou 28 minutes selon la taille de la batterie.

Ce beau Skoda Elroq n’est sûrement pas disponible à 259 euros par mois.

Pour la version qui est disponible à partir de 259 euros par mois, ce n’est certainement pas celle qui s’affiche en gros sur le site de la marque quand vous ouvrez la page qui vous intéresse. Celle-ci réclame 439 euros par mois. C’est un autre budget.

La version qui nous intéresse est évidemment un modèle 50 avec la petite batterie de 52 kWh (capacité nette) lui octroyant une autonomie de 372 km selon le cycle WLTP (ce qui suffit pour partir en vacances comme nous l’avons déjà démontré), et jusqu’à 487 km en milieu urbain. Il s’agit de la finition de base « City » avec une dotation de série plutôt correcte :

Démarrage sans clé

Climatisation automatique

Volant cuir multifonction

Prise 12V dans le coffre

Phares et feux LED

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Info-divertissement 13 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil

Compteur digital 5,3 pouces

Connexion Bluetooth et 2 prises USB-C

Radio DAB et 8 hauts-parleurs

Commande vocale

Caméra de recul et radar de stationnement arrière

Lecture des panneaux de signalisation

Régulateur et limiteur de vitesse prédictif

Front Assist

Détecteur de fatigue

Détecteur d’angle mort

Aide au maintien dans la voie

Jantes alliage 19 pouces

Voici le Skoda Elroq qui nous intéresse.

Plutôt pas mal pour un modèle de base, et en inspectant les finitions du dessus (réservées aux plus grosses batteries), on observe qu’il ne manque pas grand-chose d’essentiel en dehors du système de navigation GPS (à partir de la finition « Element ») ou encore la pompe à chaleur, en option sur toutes les finitions à 1 100 euros.

En ce qui concerne la configuration de base, ce n’est pas si mal non plus, avec les jantes de 19 pouces et la couleur gratuite « Bleu Énergie ». Une couleur en option, comme le « Vert Timiano » à 700 euros vous fera d’emblée sortir de l’offre.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du Skoda Elroq à 259 euros par mois ?

Ce financement est une location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Skoda indique que l’offre à 259 euros par mois est soumise à un premier loyer de 7 759 euros, qui revient à 3 759 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros déduit.

Mais attention, cet apport est soumis aux distributeurs, qui doivent accepter l’avance du bonus écologique, car ce sont en effet eux qui doivent avancer les subventions de l’État, avant de se faire rembourser par la suite. Sauf qu’avec les retards de remboursement pris par l’État cette année, de moins en moins de distributeurs sont enclins à accepter d’avancer le bonus.

Autre particularité, Skoda précise qu’il y a également deux loyers offerts après paiement du premier loyer, ce qui nous donne 34 loyers de 259 euros.

Produit en Europe, le Skoda Elroq a ainsi le droit au bonus écologique, soit 4 000 euros. Cette offre est valable du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024 inclus, avec une immatriculation du véhicule au plus tard le 14 février 2025, sous réserve de stock disponible.

Dans le cas où le client n’est pas éligible au bonus écologique de 4 000 euros, Skoda indique prendre en charge la différence sous forme d’une prime exceptionnelle pour toute commande avant le 31/12/2024 et immatriculée avant le 31/03/2025. Car en effet, le 2 décembre dernier, le nouveau décret concernant le montant du bonus écologique a été publié au Journal officiel.

Les 4 000 euros ne sont plus systématiques, ce sont maintenant 2 000 euros qui sont acquis. Voici le nouveau barème :

Les cinq premiers déciles (jusqu’à 16 300 euros de revenus par part) passent de 7 000 à 4 000 euros ;

; Les 6 aux 8° déciles (entre 16 300 et 24 200 euros) passent de 4 000 à 3 000 euros ;

; Les 9 et 10° déciles bénéficieront d’une aide de 2 000 euros.

Dans le même temps, n’escomptez plus de prime à la conversion, celle-ci a tout simplement disparue.

Combien vous coûtera la LLD du Skoda Elroq à 259 euros par mois ?

Passons aux calculs, et ceux-ci sont plutôt simples. Sur trois ans de location longue durée, votre Skoda Elroq vous coûtera 12 565 euros. Skoda affiche sa voiture à partir de 33 300 euros sur son site, bonus écologique de 4 000 euros non déduit. Ainsi, l’aide maximale déduite (si vous êtes éligible, si vous ne l’êtes pas, Skoda prendra en charge la différence), la voiture tombe à 29 300 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 37,7 % du prix de votre voiture. C’est globalement dans la fourchette haute des décotes sur trois ans pour ce type de voiture, mais nos récentes analyses ont montré que ce chiffre dépassait régulièrement les 40 % désormais. Le Skoda Elroq est donc plutôt bien placé à ce niveau.

L’intérieur du Skoda Elroq à 259 euros par mois, avec notamment son grand écran tactile de 13 pouces de série.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Faites attention aux frais de remise en état, car ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution, c’est pourquoi nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier.

Les éléments à retenir

Avec la baisse du bonus écologique et son indexation aux revenus, on pouvait s’attendre à un nouveau sac de nœuds. Skoda permet d’y voir plus clair en maintenant, via une remise, l’aide à 4 000 euros qui se déduit de l’apport. Dans tout ce brouhaha, les concessionnaires apprécieront également la fin de la prime à la conversion, qui ajoutait encore de la complexité à la complexité.

Pour en revenir au produit, comme pour le prix de façade, le loyer du Skoda Elroq est plutôt cohérent et n’a rien d’outrancier. Le premier apport de quasiment 4 000 euros peut déranger, tout comme le kilométrage prescrit toujours ridiculement bas à nos yeux, mais en contrepartie la voiture offre un bon rapport équipements / prix avec, d’emblée, des jantes de 19 pouces, une couleur sympa, un grand écran de 13 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, ou encore des feux à LED.

En revanche, la batterie de 52 kWh et l’autonomie sous les 400 km WLTP pourrait rebuter certains clients, pour qui une autonomie de 400 km est souvent le minimum requis. Pourtant, certains modèles comme la Citroën ë-C3 (certes, bien moins chère) ou encore la Renault 5 E-Tech proposent des autonomies autour de 300 km, et elles parviennent à trouver leur public.

Une offre de la sorte aurait été sans doute plus cohérente avec la batterie de 58 kWh qui permet de faire grimper l’autonomie à environ 420 km. Néanmoins, cette offre en LLD n’a rien de scandaleuse à nos yeux, d’autant plus que, comme relaté dans nos colonnes, le Skoda Elroq a des atouts pour séduire sur la route !