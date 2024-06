On a essayé (en avant-première) la Škoda Elroq, la voiture électrique la plus abordable de Volkswagen

Skoda vient d'officialiser sa nouvelle voiture électrique, l'Elroq. Il s'agit d'un SUV compact concurrent des Peugeot e-3008, Volvo EX30 et autre Renault Scénic E-Tech électrique. Nous avons pu conduire cette nouvelle voiture pour nous faire un premier avis, avant son lancement officiel qui interviendra plus tard en 2024. Une grande autonomie, un format compact avec un prix plus abordable que le Skoda Enyaq : la recette semble être bonne sur le papier.

Skoda, qui appartient au groupe Volkswagen, prévoit de lancer de nombreuses voitures électriques dans les prochains mois. On attend patiemment la Skoda Epiq, la cousine de la future Volkswagen ID.2 qui devrait être vendue moins de 25 000 euros. Mais en attendant, Skoda a levé (partiellement) le voile sur la Skoda Elroq. Une voiture électrique plus compacte que les Skoda Enyaq et Volkswagen ID.4, mais plus spacieuse que la Volkswagen ID.3. Il s’agit en fait plus ou moins de la version SUV de cette dernière, mais signée Skoda.

Pour le moment, le constructeur tchèque n’a pas dévoilé entièrement cette nouvelle voiture électrique. Skoda la présente camouflée. On ne peut donc pas encore apprécier le design et l’habitacle définitif, qui seront dévoilés en octobre prochain. Mais nous avons quand même pu approcher cette version camouflée, et même la conduire. Car la base technique est définitive (il s’agit de la plateforme MEB de Volkswagen), ce qui nous permet déjà de connaître de nombreuses caractéristiques techniques de l’engin.

Nous avons pu prendre la route pendant plusieurs dizaines de kilomètres autour d’Amsterdam. L’occasion de nous faire un premier avis sur les capacités routières de cette voiture électrique compacte, appartenant au segment C des SUV. Découvrons sans plus attendre sa fiche technique.

Fiche technique

Design : un SUV compact lourdement camouflé

Difficile de parler du design, puisque le Skoda Elroq, avec ses 5 portes et 5 places, était lourdement camouflé. On peut toutefois se rendre compte de la taille de la voiture, annoncée à 4,488 mètres de long. À comparer avec les 4,658 mètres d’un Skoda Enyaq.

Pour le reste, il faudra croire Skoda sur parole, qui annonce que l’Elroq sera le premier véhicule de la marque à inaugurer la nouvelle identité visuelle, baptisée Modern Solid. La grille habituellement présente sur les Skoda disparaît entièrement, au profit d’une « Tech-Deck Face ». Entendez par là que la calandre est quasi entièrement plate, légèrement bombée, et dépourvue d’orifice. Ce qui permet à Skoda de venir placer un beau logo en toutes lettres et une signature lumineuse. Surtout, le radar est désormais intégré à la calandre, de manière invisible.

En partie basse du pare-choc, un volet actif vient trahir le besoin en refroidissement de la batterie, tout en améliorant l’autonomie de la voiture. À l’arrière, le design semble un peu moins révolutionnaire pour le constructeur, mais on a encore le droit à une signature lumineuse à LED.

Skoda est fier du design avant et arrière de sa voiture, mais aussi des flancs. Le constructeur a intégré un spoiler à l’arrière qui apporte du dynamisme à la silhouette. Celle-ci semble être plutôt aérodynamique, avec un coefficient de traînée (Cx) annoncée à 0,26. Les jantes de 19 à 21 pouces auront, elles aussi, une incidence sur l’autonomie.

On l’a compris, la Skoda Elroq est un SUV compact. Le design devrait radicalement changer par rapport aux créations actuelles de la marque, mais il faudra attendre la disparition du camouflage dans les prochains mois pour en savoir plus.

Habitabilité : un SUV compact mais astucieux

L’intérieur de la Skoda Elroq n’est pas encore totalement définitif. Les dimensions le sont, mais les détails et la planche de bord sont encore à l’état de prototype. On a toutefois pu s’assoir à toutes les places, pour apprécier la place proposée au sein du véhicule. Les adultes sont bien logés à toutes les places, sauf celle du milieu, un peu plus dur, à cause de l’accoudoir central.

Il n’y a pas de tunnel de transmission, et le plancher est donc entièrement plat. Ce qui permet à la place du milieu d’être un peu plus confortable. Bonne surprise, la climatisation est de type 3-zones, ce qui permet aux passagers à l’arrière d’avoir leur propre réglage de température.

Skoda oblige, on trouve les fonctionnalités « Simply Clever » propre à la marque, comme le parapluie caché dans la portière avant, ou un filet, positionné sous la tablette du coffre, permettant de ranger son câble de recharge tout en y conservant l’accès en cas de coffre plein. L’intérieur regorge de plusieurs rangements, totalisant 48 litres au total.

Pour le coffre, on peut compter sur 470 litres (et la présence d’un sous-coffre). Celui-ci est assez modulaire, avec différents accessoires. En rabattant les sièges arrière, on passe à un volume de 1 580 litres.

Infodivertissement : difficile de juger

Le système divertissement prend la forme d’un écran central de 13 pouces au format horizontal, avec une nouvelle version du système d’exploitation maison. On trouve aussi un petit écran de 5 pouces derrière le volant, qui joue le rôle de combiné d’instrumentation. Un affichage tête-haute est également de la partie.

Malheureusement, on ne pourra pas dire grand-chose de l’ensemble de ce système, puisqu’il était encore à l’état de prototype. Mais les équipes nous ont indiqué qu’il reprendrait la base du Skoda Enyaq existant. Dommage, toutefois, que Skoda et le groupe Volkswagen ne fasse pas appel à Google et Android Automotive pour le système d’exploitation, comme on trouve sur les Renault Mégane E-Tech par exemple. Il s’agit, selon nous, du système le plus évolué et le plus pratique pour le conducteur sur une voiture électrique.

On peut toutefois préciser qu’un pad ventilé de recharge sans-fil (15 watts) pour smartphone est de la partie, tout comme un port USB-C d’une puissance de 45 watts, permettant de brancher, par exemple, un ordinateur.

Aides à la conduite : le plein complet

Pour les aides à la conduite, Skoda fait appel aux fonctionnalités les plus répandus du marché, à savoir la conduite semi-autonome de niveau 2, avec le régulateur adaptatif de vitesse et le centrage dans la voie. Nous n’avons pas vraiment pu essayer ces fonctions dans le flot de circulation néerlandais, mais le maintien dans la voie semblait correctement fonctionner lorsqu’on s’approchait un peu trop des lignes du bas-côté.

La grande nouveauté, c’est l’apparition de la fonction Remote Park Assist. Une première pour une voiture du groupe Volkswagen. Il s’agit de la possibilité de contrôler sa voiture grâce à son smartphone, en étant à l’extérieur de celle-ci. Il suffit d’être à moins de quatre mètres du véhicule. Pratique pour accéder à des places de parking très étroites par exemple. Ou pour amuser la galerie.

Planificateur d’itinéraire

La Skoda Elroq sera bien évidemment livrée avec un planificateur d’itinéraire, comme toutes les voitures électriques du groupe Volkswagen depuis quelques années. Nous n’avons pas pu l’essayer, à cause de la version de pré-série de la voiture. Mais il ne semble pas y avoir de grosse mise à jour de ce côté. Habituellement, les planificateurs d’itinéraire des voitures du groupe Volkswagen fonctionnent correctement.

Conduite : un DCC appréciable

La conduite est la partie que nous avons pu le plus essayer. Mais, malheureusement, les routes autour d’Amsterdam ne nous ont pas laissé le plaisir de tester pleinement les capacités dynamiques de la voiture. Nous avons pu réaliser quelques accélérations pour se rendre compte que la motorisation de notre version d’essai (85) suffisait amplement.

Il faut dire que le moteur APP550, installé sur l’essieu arrière, d’une puissance de 210 kW (286 ch) et son couple de 550 Nm permet de passer de 0 à 100 km/h en environ 6 secondes pour une vitesse maximale de 180 km/h. On trouve également une version à transmission intégrale (85x) qui fait monter la cavalerie à 220 kW (300 ch). Ces deux versions partagent la batterie d’une capacité brute de 82 kWh (77 kWh net).

On trouve également la version 60, avec son unique moteur de 150 kW (204 ch), avec sa vitesse limitée à 160 km/h, et des performances non communiquées pour le moment. Il est livré avec la batterie de 63 kWh brut (59 kWh net).

Enfin, la version la plus abordable, 50, intègre un moteur d’une puissance de 125 kW (170 ch), associé à la batterie de 55 kWh brut (52 kWh net). Nous n’avons malheureusement pas pu essayer ces versions pour le moment.

Avec notre Skoda Elroq 85, nous avons pu essayer les suspensions pilotées DCC, en option. Passer du mode confort au mode sport se ressent immédiatement sur les grosses aspérités de la route. L’amortissement devient ainsi plus ferme, surtout en phase de détente, lorsque le choc est passé. Une option qu’on trouve assez peu sur des voitures du segment C.

Pour la conduite en ville, le faible rayon de braquage (9,3 mètres) facilite fortement les manœuvres. Mais attention, car comme sur toutes les Volkswagen, la caméra de recul propose une image d’une piètre qualité. Dommage, car cela ne facilite pas forcément les marche arrière.

On regrette aussi que le freinage regénératif ne soit réglable que sur deux positions, comme toutes les voitures qui partage la même plateforme. Dommage également que la conduite à une pédale ne soit pas proposée.

Autonomie, consommation et recharge

Skoda s’est révélé largement plus loquace sur les batteries, l’autonomie et la recharge. Mais en creusant un peu, c’est tout à fait normal. Le constructeur tchèque reprend tout simplement les batteries de la plateforme MEB comme nous avons vu juste au-dessus. Ce qui se traduit, dans les faits, par une autonomie de plus de 560 km sur le cycle d’homologation mixte WLTP avec la plus grande batterie, et la version 85 propulsion.

L’autonomie sera d’environ 350 km pour la petite batterie de 52 kWh et environ 390 km pour la batterie de 59 kWh. La version 85x devrait grimper à 550 km.

Pour la recharge, Skoda annonce 25 minutes pour passer de 10 à 80 % avec les versions 50 et 60, et 28 minutes pour les versions 85 et 85x. Ces dernières ont une puissance de recharge maximale de 175 kW.

La recharge en courant alternatif de 11 kW permet de recharger entre 5,5 et 8 heures selon la batterie.

Le préconditionnement de la batterie est aussi de la partie, que ce soit automatiquement via le planificateur d’autonomie, mais aussi manuellement, via l’infotainment.

Prix, concurrence et disponibilité

Pour le moment, Skoda ne donne pas le prix de son Elroq. On sait juste qu’elle devrait coûter 15 à 20 % moins cher que le Skoda Enyaq. Soit un prix en entrée de gamme estimé à partir de 32 000 euros hors bonus écologique. La voiture sera officialisée au courant du mois d’octobre, et les commandes devraient ouvrir début 2025. Les premières livraisons devraient intervenir quelques mois plus tard.

Version Capacité batterie nette Puissance Autonomie 50 52 kWh 170 ch 350 km 60 59 kWh 204 ch 390 km 85 77 kWh 286 ch 560 km 85x 77 kWh 300 ch 550 km

En concurrent, on peut citer la Volvo EX30, la Peugeot e-3008 ou encore le Renault Scénic E-Tech. La MG4 devrait être une belle concurrente, plus abordable, malgré son style moins SUV. Pour comparer ces voitures entre elles, il faudrait disposer de toutes les caractéristiques techniques et des prix des différentes versions de cette Skoda.