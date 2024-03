Voici la future Skoda Epic électrique à 25 000 € qui veut concurrencer la Renault 5 E-Tech

Skoda vient de dévoiler les premières images de sa future voiture électrique compacte et abordable, prévue pour être vendue autour de 25 000 euros. Voici tout ce qu'on sait sur la Skoda Epic.

Article actualisé : Skoda annonce dans son communiqué de presse que la version de série aura une autonomie de plus de 400 km, l’intégration de la recharge bidirectionnelle V2L, l’intégration d’une clef mobile (pour déverrouiller et démarrer la voiture avec son smartphone), ainsi qu’un volume de coffre de 490 litres et 5 places à bord.

À l’occasion des résultats financiers pour l’année 2023, le constructeur automobile Skoda (qui fait partie du groupe Volkswagen) a dévoilé les premières esquisses de sa voiture électrique nommée Skoda Epic.

Il s’agit de la future voiture électrique abordable de la marque tchèque qui devrait reprendre la base de la future Volkswagen ID.2. Au programme : un prix de vente autour des 25 000 euros, un style de SUV et une longueur d’environ 4,1 mètres.

Skoda Epic plus petit que l’Elroq

Skoda avait déjà annoncé quelques détails en avril 2023 en annonçant l’arrivée de six nouvelles voitures électriques d’ici 2026. La variante « Small » est donc cette Skoda Epic, la plus petite des futurs modèles à venir du constructeur. Elle se placera sous la Skoda Elroq, qui devrait être dévoilée d’ici la fin de l’année 2024. Cette dernière reposera sur la plateforme de la Volkswagen ID.3, mais en version surélevée. Il se murmure d’ailleurs que Volkswagen prévoit lui aussi un ID.3 SUV.

Le Skoda Epic sera la proposition la plus abordable de la marque dans le domaine de la voiture électrique. On ne sait pas encore grand-chose à son sujet, puisque l’officialisation devrait avoir lieu en 2025 pour une commercialisation d’ici 2026. Les images publiées aujourd’hui par le constructeur tchèque montrent un concept, qui devrait être assez proche de la version de série.

Un coffre XXL

On sait que le Skoda Epic devait avoir une capacité de bagages similaire à la Skoda Scala, qui fait partie du segment supérieur (respectivement segments B et C). Soit environ 450 litres. Ce qui est immense pour le segment B, puisqu’à titre de comparaison, la Renault 5 E-Tech offre un coffre d’une contenance de 326 litres.

Cela serait permis par sa longueur, annoncée à environ 4,1 mètres. Soit 20 centimètres de plus que sa concurrente française. Cela pourrait être rendu possible grâce à un rangement sous la 2ème rangée de siège, comme sur le concept de la Volkswagen ID.2.

Pour l’autonomie, on peut s’attendre à un chiffre proche des 450 km pour la version la plus haut de gamme, comme sur le concept Volkswagen ID.2, avec une batterie d’une capacité de 57 kWh. La recharge pourrait s’effectuer en 20 minutes, pour passer de 10 à 80 %. Et la motorisation la plus puissante pourrait atteindre 166 kW (226 ch) pour passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Des données qui mériteront d’être confirmées lors de l’officialisation du véhicule en 2025.

Un SUV compact

Au niveau du design, on retrouve un SUV compact particulièrement réussi, qui ne donne pas du tout l’impression d’avoir face à nous une voiture compacte. On retrouve la nouvelle signature de la marque, notamment au niveau des optiques. L’intérieur est épuré et nous fait davantage penser à une Volkswagen ID.3 qu’à l’ID.2, avec un grand écran central d’infotainement et un petit combiné d’instrumentation derrière le volant.

Bonne nouvelle pour les allergiques aux écrans tactiles : on aperçoit une barre de boutons physiques sous l’écran central, pour gérer certaines fonctionnalités comme le désembuage, les aides à la conduite ou encore les aides au stationnement.

Il faudra attendre l’officialisation de cette voiture électrique pour savoir ce qui sera conservé sur la version de série. L’éclairage d’ambiance intérieur avec les grandes barres à LED pourrait passer le stade de la série, mais on imagine que certains éléments pourraient disparaitre, à l’image des LED sur le volant. Surtout pour une voiture électrique aussi abordable.

Prix et disponibilité

Si Skoda annonce un prix de départ autour de 25 000 euros, il ne faut pas oublier que cela sera pour la version la plus simple. C’est-à-dire avec une « petite » batterie, et une finition d’entrée de gamme, avec peu d’options. Un peu comme avec la nouvelle Renault 5 E-Tech disponible à partir de 25 000 euros.